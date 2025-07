Probar los trucos antimosquitos más virales de TikTok parecía una buena idea. Hasta que lo hice

Soy de esas personas que, si hay veinte personas conmigo y un sólo mosquito, me va a picar a mí. Me adoran, ¿qué le voy a hacer? En realidad intento hacer todo lo que puedo, porque además del picor estándar, a mí me hace reacción y las picaduras se me ponen on fire. El algoritmo de TikTok debe saberlo, porque a menudo me aparecen vídeos de trucos para evitar que te piquen los mosquitos, todos caseros, super sencillos y, según sus creadores, infalibles. Sin demasiada fe, elegí los tres que me parecieron más interesantes y me dispuse a probarlos. Todo sea por la ciencia.

Por qué nos pican los mosquitos

Antes de nada un poco de ciencia. El principal motivo por el que un mosquito elige una presa para picarle es el grupo sanguíneo . Se ha comprobado que las personas con sangre tipo 0 tienen más ácido láctico en la piel y esto atrae más a los mosquitos. Pero este no es el único factor, también lo es el dióxido de carbono que emitimos. Las hembras de mosquito, que son las que pican, pueden oler el CO2 a 60 metros de distancia. Si además nuestra temperatura corporal es más elevada, por ejemplo al hacer un esfuerzo, somos el blanco perfecto.

TikTok al rescate

Durante el verano, en mi bolso no puede faltar el espray repelente, es lo único que me funciona, pero claro, no es lo más agradable del mundo porque huele muy fuerte y te deja la piel como pegajosa. A lo largo de los años he probado todo tipo de cosas como las velas de citronela, las espirales de humo, las pulseras repelentes (suerte si alguien pretende que no le pique un mosquito llevando una de estas) y hasta he plantado citronela en casa. Veamos si los expertos de TikTok me salvan de esta cruz.

Truco 1: sencillo y con sorpresa

El primer truco que probé es el más sencillo. Sólo hay que poner medio litro de vinagre de limpieza en un bote de cristal y añadirle un limón cortado en rodajas. Huele un poco fuerte, pero tampoco huele mal y es bastante decorativo. Lo puse en la cocina, que es donde suelen entrar más moscas y mosquitos porque suele estar la ventana abierta y esperé.

Para mi sorpresa, el mejor de todos.

Unos días después ya tenía mi veredicto en forma de tres picaduras nuevas. No parece que ahuyente mucho a los mosquitos, pero para mi sorpresa tuvo un beneficio inesperado: apenas vi moscas. En el vídeo dicen que es efectivo contra las moscas y mosquitos, pero mi percepción es que, de funcionar, sólo funciona para lo primero. Tampoco parece un método muy duradero y pasados unos días apenas olía. Habría que ir renovándolo para que mantenga el efecto.

Truco 2: el espiritual

En este vídeo nos recibe una voz suave que promete que el truco acabará con moscas, mosquitos, zancudos y cucarachas. Un completo. El método consiste en coger un cuenco de cristal y poner posos de café, media taza de aromatizante, clavo y una mecha de una vela. Debe arder durante una hora y nuestra experta asegura que jamás volveremos a ver un insecto.

¡Corre, haz la foto que se apaga!

En la explicación de la receta ya empecé a perder la fe porque ni siquiera explica qué es eso del aromatizante, así que tuve que saltarme ese paso. La verdad es que no puedo decir si es o no efectivo porque no conseguí que la mecha ardiera más de 1 minuto seguido. Probé con varias mechas y nada, al llegar al café se apagaba (y eso que estaba seco). Por lo que he leído en los comentarios, le pasaba lo mismo a mucha más gente. Eso sí, olía muy bien.

Truco 3: el científico

Decía que uno de los motivos por los que nos pican los mosquitos es por el CO2 que emitimos y es justamente la base de este truco. En el vídeo nos explica cómo construir una trampa de dióxido de carbono con ayuda de agua, azúcar, levadura y una botella de plástico cortada. El resultado es bastante horrible desde el punto de vista decorativo, pero es que además huele raro. Le di un voto de confianza porque es el método que más base científica tenía.

Una preciosidad

Si tengo que resumir el resultado en una palabra, sería sin duda fracaso. En el tiempo que tuve la trampa colocada no sólo me picaron mosquitos, es que no cayó ni uno. En los comentarios del vídeo hay personas que tuvieron resultados similares y también apuntan algo llamativo: en ningún momento del vídeo nos enseña los mosquitos que han caído en la trampa (por lo que sea). La tiré a los tres días.

Lo que sí funciona y está avalado por la ciencia

No tenía mucha fe y mis sospechas se han confirmado. Ninguno de los tres métodos me ha librado de las picaduras de mosquito, pero sí que existen remedios que nos libran de ellos con una tasa de éxito mucho más elevada, principalmente los repelentes industriales con icaridina y DEET como principio activo.

El DEET es el ingrediente más común en los espray repelentes. Con una concentración del 20%, es eficaz para protegernos durante 5 horas. Lo malo es que tiene una toxicidad mayor. El IR3535 es un poco más suave e igual de eficaz contra algunas especies de mosquito, aunque no lo sería tanto contra otras que transportan enfermedades peligrosas.

También existen alternativas naturales como aceites esenciales de menta, albahaca o citronella que son mucho más respetuosas con la piel, el problema es que cuanto más suave, menos eficacia. Ponerme sustancias químicas en la piel no me entusiasma, pero son lo único que me asegura que no voy a acabar amargada por el picor. Además, no hay que olvidar que los mosquitos están considerados como el animal más mortífero que existe ya que puede transmitir enfermedades graves como la malaria o el dengue. Hasta que inventen algún truco que sí sea eficaz, seguiré llevando el repelente químico en el bolso.

