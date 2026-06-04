Qué es el punto azul en la parte superior de tu móvil Android

Vamos a decirte qué es el punto azul que pronto empezará a salir en la pantalla de tu móvil Android. Se trata de un nuevo indicador similar al punto verde y naranja que ya aparece en muchos dispositivos, un indicador de privacidad que te indica cuando alguna app esté accediendo a datos sensibles concretos del móvil.

Vamos a empezar el artículo explicándote lo que significa este punto azul de la pantalla del móvil, y el hecho de que pueda aparecer o desaparecer de ella. Luego, pasaremos a decirte lo que debes hacer en el caso de que este punto aparezca sin motivo aparente, indicador de que alguna app podría estar haciendo algo a tus espaldas.

Qué significa el punto azul de la barra de estado de tu móvil

El punto azul de la barra de estado que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de un móvil Android significa que una aplicación está accediendo a tu ubicación. Cada vez que tu móvil esté enviando tu ubicación el punto aparecerá, y luego desaparecerá cuando deje de hacerlo.

Se trata de un método con el que tu móvil te indica el momento exacto en el que se está haciendo uso del permiso de ubicación. El objetivo es que las apps no usen tu ubicación sin que lo sepas, y que puedas detectar malos comportamientos en aplicaciones.

Por lo tanto, con este ya aparecerán tres tipos de puntos de colores en la pantalla de tu móvil:

Punto verde : Indica que alguna aplicación está usando la cámara de tu móvil.

: Indica que alguna aplicación está usando la cámara de tu móvil. Punto naranja : Indica que alguna aplicación está usando el micrófono de tu móvil.

: Indica que alguna aplicación está usando el micrófono de tu móvil. Punto azul: Indica que alguna aplicación está usando la ubicación de tu móvil.

Actualmente, este indicador ya ha empezado a llegar a algunos móviles Pixel de Google, como el Google Pixel 10a. Sin embargo, se espera que se convierta en un indicador estándar que también empiece a llegar pronto a otros móviles Android de marcas como Samsung, Xiaomi, y otras.

Qué hacer si aparece este punto sin motivo aparente

Este indicador de color azul aparecerá siempre que tu móvil esté usando los datos de ubicación. Si aparece cuando no tengas una aplicación abierta es porque alguna está accediendo a ellos en segundo plano.

Si ves que se está usando tu ubicación pero no sabes qué aplicación puede ser, lo mejor es que revises los permisos de acceso a tu ubicación en la configuración de tu móvil Android.

Para hacer esto, entra en Ajustes y ve a la sección de Privacidad y seguridad. Una vez dentro, pulsa en Configuración de privacidad, y dentro accede a la sección de Administrador de permisos. Esto te llevará a una lista con todos los permisos de tu móvil, y debes pulsar sobre el permiso de Ubicación.

Al hacer esto, irás a una lista donde verás todas las apps que tienen permiso para acceder a tu ubicación, tanto las que lo hacen en todo momento como esas que solo pueden acceder mientras las usas. Aquí, podrás revisar a qué aplicaciones les estás dando este acceso, y podrás revocárselo a la que consideres que no deba tenerlo.

Imágenes | Noelia Hontoria

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