47 aplicaciones Android alternativas gratis y de código abierto que respetan al máximo tu privacidad

Te traemos una pequeña recopilación con las mejores aplicaciones para Android de código abierto y que respetan al máximo tu privacidad, de forma que si esto te preocupa tengas unas cuantas alternativas. Estamos acostumbrados a aplicaciones pertenecientes a grandes empresas que recopilan tu información, pero hay otras alternativas a las que puedes recurrir.

Vamos a centrarnos en aplicaciones para Android, y en cada una de ellas incluiremos un enlace que lleva a la web de su proyecto, donde encontrarás los enlaces de descarga. Normalmente no suelen estar en Google Play, de forma que tendrás que bajarlas e instalarlas manualmente o desde tiendas de aplicaciones alternativas.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, esta es nuestra lista de propuestas, pero no quiere decir que sean todas las que hay. Por eso, si crees que nos hemos dejado alguna importante te invitamos a dejar tus propuestas en la sección de comentarios, para que el resto de lectores puedan beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Tiendas de aplicaciones

Vamos a empezar con tiendas de aplicaciones alternativas para Android, que te darán la posibilidad de instalar otras aplicaciones de código abierto y gratuitas que no tienen sitio en Google Play. Pese a que son tiendas de apps conocidas y seguras, debes intentar tener cuidado con lo que instalas, solo por si acaso.

Accrescent : Una de las tiendas de apps alternativas más nuevas, que se centra en la privacidad y la seguridad del usuario. De momento está solo en fase alpha, aunque es muy prometedora para quienes buscan exponerse el mínimo. Enlace.

: Una de las tiendas de apps alternativas más nuevas, que se centra en la privacidad y la seguridad del usuario. De momento está solo en fase alpha, aunque es muy prometedora para quienes buscan exponerse el mínimo. Enlace. F-Droid : La tienda de aplicaciones alternativa más popular, centrándose en las aplicaciones de código abierto y gratuitas, también llamadas FOSS (Free and Open Source Software). Enlace.

: La tienda de aplicaciones alternativa más popular, centrándose en las aplicaciones de código abierto y gratuitas, también llamadas FOSS (Free and Open Source Software). Enlace. FossDroid : Otra tienda alternativa que busca promocionar aplicaciones de código abierto en Android, y encontrarás desde las más populares hasta otras nuevas que pueden interesarte. Enlace.

: Otra tienda alternativa que busca promocionar aplicaciones de código abierto en Android, y encontrarás desde las más populares hasta otras nuevas que pueden interesarte. Enlace. Obtainium: Una tienda de aplicaciones en la que se intenta facilitarte al máximo el usar apps desde fuera de Google Play, manteniéndolas actualizadas desde la fuente original de cada una. Enlace.

Gestor de archivos

Los gestores de archivos preinstalados de los fabricantes pueden no tener las mejores funciones, y tantos estos como otros de terceros pueden tener spam o trackers, e incluso pedirte permisos que no son necesarios. Estas alternativas buscan una experiencia más lista y segura.

Amaze File Manager : Un explorador de archivos ligero y bien diseñado con Material Design, con las funciones básicas de copiar, pegar, borrar, comprimir, extraer etcétera. Funciona con varias pestañas, soporta root, y tienes distintos temas para modificarlo. Enlace.

: Un explorador de archivos ligero y bien diseñado con Material Design, con las funciones básicas de copiar, pegar, borrar, comprimir, extraer etcétera. Funciona con varias pestañas, soporta root, y tienes distintos temas para modificarlo. Enlace. Material Files : Otro explorador de archivos de código abierto y con un diseño basado en Material Design. Tiene un diseño limpio y minimalista, con posibilidad de extraer archivos, soporte para root y también para NAS. Enlace.

: Otro explorador de archivos de código abierto y con un diseño basado en Material Design. Tiene un diseño limpio y minimalista, con posibilidad de extraer archivos, soporte para root y también para NAS. Enlace. Ghost Commander: Un explorador de archivos de doble panel, lo que facilita mucho copiar y pegar elementos de uno a otro. También puede extraer archivos ZIP, y transferirlos vía FTP/SFTP/SMB. Enlace.

Teclados de Android

La aplicación que teclado que uses será capaz de acceder a todo lo que escribes, desde palabras clave a contraseñas, incluyendo todas tus conversaciones. Por eso es vital que sean transparentes y privados para evitar que se puedan usar para espiarte o robar cuentas.

AnySoftKeyboard : Un teclado personalizable con skins, con modo de incógnito que no recopila lo que escribes, pero que cuando lo hace es para ofrecerte recomendación de palabras y correcciones. Puedes escribir con textos, dictar, y en esencia no le falta nada. Enlace.

: Un teclado personalizable con skins, con modo de incógnito que no recopila lo que escribes, pero que cuando lo hace es para ofrecerte recomendación de palabras y correcciones. Puedes escribir con textos, dictar, y en esencia no le falta nada. Enlace. FlorisBoard : De código abierto y con soporte para dispositivos antiguos con Android 6.0 o superiores. Personalizable, fácil de usar y que respeta mucho tu privacidad, aunque todavía está en fase beta. Enlace.

: De código abierto y con soporte para dispositivos antiguos con Android 6.0 o superiores. Personalizable, fácil de usar y que respeta mucho tu privacidad, aunque todavía está en fase beta. Enlace. HeliBoard : Un teclado centrado en la privacidad y la personalización, basado en OpenBoard, y que no utiliza permisos relacionados con Internet, o sea que no extrae tus datos. Funciona totalmente offline y es de código abierto. Enlace.

: Un teclado centrado en la privacidad y la personalización, basado en OpenBoard, y que no utiliza permisos relacionados con Internet, o sea que no extrae tus datos. Funciona totalmente offline y es de código abierto. Enlace. Indic Keyboard : Un teclado versátil para quienes tengan que escribir indi e indio. Enlace.

: Un teclado versátil para quienes tengan que escribir indi e indio. Enlace. OpenBoard : Un teclado totalmente gratuito y de código abierto, y que sirve de base para otros proyectos. No depende para nada de google en su código, y totalmente privado. Lamentablemente el proyecto ha sido abandonado, aunque sigue funcionando. Enlace.

: Un teclado totalmente gratuito y de código abierto, y que sirve de base para otros proyectos. No depende para nada de google en su código, y totalmente privado. Lamentablemente el proyecto ha sido abandonado, aunque sigue funcionando. Enlace. Simple Keyboard: Un teclado gratis y abierto, pero con una interfaz simple y minimalista. Es un peso pluma que ocupa menos de 1 MB, y solo requiere permisos para poder vibrar al usarlo, nada más. Enlace.

Galería de fotos

La galería de fotos es otro aspecto muy personal de tu móvil, ya que es lo que te da acceso a tus fotos y vídeos. Y también se lo puede dar a las empresas detrás de las principales aplicaciones comerciales. Por eso, aquí tienes algunas alternativas libres y con privacidad:

Aves : Tiene un diseño bonito y muy elegante que no tiene nada que envidiarle a Google Photos. Analiza los metadatos, te muestra toda la información, y tiene compatibilidad con fotos panorámicas, vídeos en 360 grados, y funciones de búsqueda para encontrar cualquier fotos incluso añadiendo tags. Enlace.

: Tiene un diseño bonito y muy elegante que no tiene nada que envidiarle a Google Photos. Analiza los metadatos, te muestra toda la información, y tiene compatibilidad con fotos panorámicas, vídeos en 360 grados, y funciones de búsqueda para encontrar cualquier fotos incluso añadiendo tags. Enlace. Fossify Gallery: Un fork de Simple Galery, que busca ofrecerte una interfaz sencilla con soporte para todos los formatos, donde simplemente explorar tus fotos y vídeos de forma práctica y limpia. Enlace.

Lanzador de Android

La manera más completa de personalizar tu Android es con un lanzador, pero claro, esto significa exponerte a que la empresa de ese lanzador elegido pueda saber todo lo que haces en la pantalla y todas tus apps. Por eso, es mejor decantarse por esos que se centran en la privacidad.

KissLauncher : Un lanzador extremadamente pequeño que apenas ocupa 250 kb. Su diseño no es el mejor, pero es tan ligero que puedes usarlo en los móviles más antiguos o menos potentes, y además te ayuda a alargar al máximo la autonomía. Enlace.

: Un lanzador extremadamente pequeño que apenas ocupa 250 kb. Su diseño no es el mejor, pero es tan ligero que puedes usarlo en los móviles más antiguos o menos potentes, y además te ayuda a alargar al máximo la autonomía. Enlace. Lawnchair : Ofrece una interfaz basada en el diseño de los Pixel, y se integra con las últimas funciones de Android, incluyendo muchas opciones de personalización. No necesitas root, y es de código abierto. Enlace.

: Ofrece una interfaz basada en el diseño de los Pixel, y se integra con las últimas funciones de Android, incluyendo muchas opciones de personalización. No necesitas root, y es de código abierto. Enlace. Olauncher : Un lanzador muy minimalista, con apenas un menú lateral sobre el fondo de pantalla. Si buscas la simplicidad máxima te gustará, aunque tampoco esperes muchas funciones. Enlace.

: Un lanzador muy minimalista, con apenas un menú lateral sobre el fondo de pantalla. Si buscas la simplicidad máxima te gustará, aunque tampoco esperes muchas funciones. Enlace. OpenLauncher : Un lanzador muy personalizable y versátil, pero que ya no recibe novedades al haber sido abandonado. Todavía puede funcionar, pero con un aspecto algo anticuado. Enlace.

: Un lanzador muy personalizable y versátil, pero que ya no recibe novedades al haber sido abandonado. Todavía puede funcionar, pero con un aspecto algo anticuado. Enlace. PieLauncher : Otro lanzador minimalista con un diseño basado con una rueda donde tienes iconos a tus aplicaciones más usadas, y que sirve para no tener mucha historia en la pantalla y poder usarse sin problemas con un solo dedo. Enlace.

: Otro lanzador minimalista con un diseño basado con una rueda donde tienes iconos a tus aplicaciones más usadas, y que sirve para no tener mucha historia en la pantalla y poder usarse sin problemas con un solo dedo. Enlace. Rootless Pixel Launcher : Un fork de Launcher3 muy sencillo, y extremadamente personalizable con sus propias funciones. Enlace.

: Un fork de Launcher3 muy sencillo, y extremadamente personalizable con sus propias funciones. Enlace. Bliss Launcher: Te da mucha facilidad para crear y navegar entre distintos grupos de apps, con insignias de notificación en los iconos de las apps. Enlace.

Almacenamiento en la nube

La nube, ese almacenamiento en Internet donde guardamos todo eso que queremos tener a mano, pero que no queremos que ocupe espacio físico en nuestros dispositivos. Esto es más complejo porque no son servicios gratis, aunque hay algunos que te permiten alojarlo en tu propio servidor para que los datos no escapen de tu control. Además, tienen apps de ordenador y móvil.

NextCoud : Una de las plataformas para crear una nube con tu propio servidor más potentes y famosas, y que también es de código abierto. Tiene una gran cantidad de herramientas, desde explorador de archivos hasta sistema de chats o alternativas a Office. También tiene versiones de pago. Enlace.

: Una de las plataformas para crear una nube con tu propio servidor más potentes y famosas, y que también es de código abierto. Tiene una gran cantidad de herramientas, desde explorador de archivos hasta sistema de chats o alternativas a Office. También tiene versiones de pago. Enlace. Seafile : Un potente sistema para sincronizar y compartir archivos, muy visual y con un diseño cuidado. Puedes editar datos de los archivos como propietario y estilo, organizarlos, y generar descripciones con IA. Enlace.

: Un potente sistema para sincronizar y compartir archivos, muy visual y con un diseño cuidado. Puedes editar datos de los archivos como propietario y estilo, organizarlos, y generar descripciones con IA. Enlace. Peergos : Un sistema seguro y privado donde almacenar y compartir vídeos, fotos, música o documentos. Es autoalojable, e incluye herramientas como calendario, noticias, listas de tareas, cliente de correo, chats y más. Enlace.

: Un sistema seguro y privado donde almacenar y compartir vídeos, fotos, música o documentos. Es autoalojable, e incluye herramientas como calendario, noticias, listas de tareas, cliente de correo, chats y más. Enlace. Proton Drive : Proton es una de las marcas más reconocidas en Europa a la hora de ofrecer servicios privados, y se caracteriza por su cifrado de extremo a extremo. Además de correo electrónico tiene servicio de almacenamiento en la nube. Enlace.

: Proton es una de las marcas más reconocidas en Europa a la hora de ofrecer servicios privados, y se caracteriza por su cifrado de extremo a extremo. Además de correo electrónico tiene servicio de almacenamiento en la nube. Enlace. PrivateStorage: Un servicio de almacenamiento en la nube para el que no necesitas crear una cuenta de usuario, de forma que la privacidad es máxima, y los archivos se hacen accesibles con claves de seguridad. Enlace.

Entrenamiento y ejercicio

Si te gusta entrenar con el apoyo de una app para ir guardando tus sesiones pero no quieres que estos datos acaben siendo utilizados, también hay alternativas privadas y de código abierto. Además, algunas son compatibles con relojes inteligentes para mejorar los datos que pueden obtener.

Fitotrack : Una aplicación para ir recopilando los ejercicios que haces, y orientada a la privacidad. Tiene sistema de mapas, puedes elegir entre varios deportes, y hay una gran cantidad de estadísticas. Enlace.

: Una aplicación para ir recopilando los ejercicios que haces, y orientada a la privacidad. Tiene sistema de mapas, puedes elegir entre varios deportes, y hay una gran cantidad de estadísticas. Enlace. OpenTracks : Otra aplicación donde ir almacenando tus ejercicios, y puedes ver las estadísticas, una lista de actividades, markers para añadir una foto a cada actividad, y una gran cantidad de opciones. Enlace.

: Otra aplicación donde ir almacenando tus ejercicios, y puedes ver las estadísticas, una lista de actividades, markers para añadir una foto a cada actividad, y una gran cantidad de opciones. Enlace. Gadgetbridge : Esta es una alternativa gratis, sin nubes privadas y abierta para reemplazar la app del fabricante de tu reloj o pulsera electrónicos, con una aplicación para Android para soporte de muchos modelos donde se almacenan los datos. Enlace.

: Esta es una alternativa gratis, sin nubes privadas y abierta para reemplazar la app del fabricante de tu reloj o pulsera electrónicos, con una aplicación para Android para soporte de muchos modelos donde se almacenan los datos. Enlace. Wger : Una aplicación de código abierto y autoalojable que puedes usar para administrar tus ejercicios, tus pesas o incluso tu nutrición. Enlace.

: Una aplicación de código abierto y autoalojable que puedes usar para administrar tus ejercicios, tus pesas o incluso tu nutrición. Enlace. Workout.lol: Una pequeña aplicación web con la que puedes crear rutinas de ejercicio basándote en tu equipación disponible y los músculos que quieres entrenar. Es autoalojable para que solo tú tengas tus datos, pero también tiene una sencilla versión web. Enlace.

Correo electrónico

En tu correo electrónico recibes todo tipo de información, y almacenas algunos datos muy sensibles que otras empresas pueden vender a servicios de publicidad. Por eso, quizá te interese algún servicio gratuito o de código abierto.

FairEmail : No es un proveedor, sino un cliente de correo electrónico de código abierto y orientado a la privacidad, en el que puedes usar tus cuentas de Gmail, Outlook o cualquier otra. Enlace.

: No es un proveedor, sino un cliente de correo electrónico de código abierto y orientado a la privacidad, en el que puedes usar tus cuentas de Gmail, Outlook o cualquier otra. Enlace. Forward Email : Un proveedor de correo electrónico 100% de código abierto, en el que hay una versión gratis y otras de pago. Te permite reenviar correos electrónicos, usar buzones, webhooks, correos con dominio personalizado y mucho más, todo centrado en la privacidad. Enlace.

: Un proveedor de correo electrónico 100% de código abierto, en el que hay una versión gratis y otras de pago. Te permite reenviar correos electrónicos, usar buzones, webhooks, correos con dominio personalizado y mucho más, todo centrado en la privacidad. Enlace. K9 Mail : Otro cliente de correo electrónico de código abierto y orientado en facilitarte la gestión de grandes cantidades de correos. Enlace.

: Otro cliente de correo electrónico de código abierto y orientado en facilitarte la gestión de grandes cantidades de correos. Enlace. ProtonMail : Un proveedor de correo electrónico centrado en la privacidad, y fundado por científicos del CERN. Sus servidores están cifrados, por lo que no se puede acceder a tus datos, y tiene rastreador de trackers, bloqueo de phishing y spam, y permite crear una cuenta gratuita. Enlace.

: Un proveedor de correo electrónico centrado en la privacidad, y fundado por científicos del CERN. Sus servidores están cifrados, por lo que no se puede acceder a tus datos, y tiene rastreador de trackers, bloqueo de phishing y spam, y permite crear una cuenta gratuita. Enlace. Tuta : Otro servicio de correo electrónico y servicio de calendario basados en la privacidad. De código abierto y con cuentas gratuitas, todo cifrado y sin seguimiento, y con 1 GB de almacenamiento. Enlace.

: Otro servicio de correo electrónico y servicio de calendario basados en la privacidad. De código abierto y con cuentas gratuitas, todo cifrado y sin seguimiento, y con 1 GB de almacenamiento. Enlace. Riseup : Ofrece una amplia gama de herramientas de comunicación para personas o grupos que buscan liderar un cambio en la forma en la que usamos Internet, centrándose en la privacidad. Enlace.

: Ofrece una amplia gama de herramientas de comunicación para personas o grupos que buscan liderar un cambio en la forma en la que usamos Internet, centrándose en la privacidad. Enlace. Mailfence: Un servicio de correo electrónico seguro y basado en la privacidad,. Sin sistemas de rastreo, con funciones de privacidad y basado en Bélbica para que te amparen las leyes europeas, además de con un buen cifrado. Enlace.

Mapas y GPS

Google Maps es el gran estándar de las aplicaciones de GPS, aunque al usarlo todos tus datos quedan en poder de Google. Por eso es interesante tener a mano algunas alternativas potentes y privadas para tu móvil.

OSMAnd :Un cliente para dispositivos móviles con el que poder acceder a Open Street Map (OSM), que es la alternatativa gratis, abierta y colaborativa a Google Maps. Tiene todas las funciones que puedes esperar de este tipo de aplicaciones de mapas. Enlace.

:Un cliente para dispositivos móviles con el que poder acceder a Open Street Map (OSM), que es la alternatativa gratis, abierta y colaborativa a Google Maps. Tiene todas las funciones que puedes esperar de este tipo de aplicaciones de mapas. Enlace. Qwant Maps : Qwant es una alternativa a Google como buscador que también tiene su propio servicio de mapas. Este también está basado en OSM. Enlace.

: Qwant es una alternativa a Google como buscador que también tiene su propio servicio de mapas. Este también está basado en OSM. Enlace. Organic Maps: Un servicio de mapas y GPS sin conexión y centrado en la privacidad, que te permite hacer rutas para la montaña, para ir en bicicleta, en moto o en coche. Sin trackers, sin publicidad y tanto para Android como para iOS. Enlace.

Notas y tareas

Vamos a terminar ahora con aplicaciones orientadas a guardar tus notas y a gestionar tus tareas. Porque más allá de las alternativas de las grandes multinacionales, también tienes muchas otras libres y abiertas, que cuidan tu privacidad.

AppFlowy : Una alternativa a Norton abierta y privada, con toda la flexibilidad para poder usarse como app de tomar notas o como un gestor de tareas. Tiene una versión gratuita con elementos limitados, o una de pago para quien lo necesita todo. Enlace.

: Una alternativa a Norton abierta y privada, con toda la flexibilidad para poder usarse como app de tomar notas o como un gestor de tareas. Tiene una versión gratuita con elementos limitados, o una de pago para quien lo necesita todo. Enlace. Joplin : Una aplicación para tomar notas que tiene sincronización entre dispositivos y un buen cifrado. También es multidispositivo. Enlace.

: Una aplicación para tomar notas que tiene sincronización entre dispositivos y un buen cifrado. También es multidispositivo. Enlace. Logseq : Una alternativa a WorkFlowy en la que prima la privacidad, y también para ambos sistemas móviles. Enlace.

: Una alternativa a WorkFlowy en la que prima la privacidad, y también para ambos sistemas móviles. Enlace. NextCloud Notes : NexCloud es ese gran servicio de almacenamiento en la nube que puedes alojar por tu cuenta, y también tiene su propia aplicación autoalojada para tomar y guardar notas. Enlace.

: NexCloud es ese gran servicio de almacenamiento en la nube que puedes alojar por tu cuenta, y también tiene su propia aplicación autoalojada para tomar y guardar notas. Enlace. Notally: Una aplicación muy sencilla y totalmente local para tomar notas. Lo malo es que no se sincronizan entre dispositivos, pero lo bueno es que es totalmente privada y con buenas opciones. Enlace.

