Samsung Galaxy S25 Ultra, análisis: la corona de la gama alta Android tiene un nuevo candidato. Uno que llega hasta arriba de IA

Llegó el momento. Este es uno de los análisis más importantes del año, y es que el Samsung Galaxy S25 Ultra aspira a ser la máxima referencia en el mundo Android. Es el principal rival natural del iPhone 16 Pro Max, manteniendo una filosofía continuista clara: si algo funcionaba y gustaba al usuario, mejor no tocarlo.

Este ha sido un año de refinamiento, de trabajar sobre la sólida base de un Galaxy S24 Ultra que convencía, para acabar trayendo al mercado un teléfono que hará las delicias de los que quieran lo mejor de lo mejor en la gama alta. Si estás interesado en este referente toma asiento, porque hay mucha tela para cortar.

Samsung Galaxy S25 Ultra, ficha técnica



Samsung galaxy s25 ultra dimensiones y peso 162,8 x 77,6 x 8,2mm 218 g pantalla 6,9 pulgadas Resolución Quad HD+ AMOLED LTPO 120 Hz Gorilla Glass Armor 2 procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Almacenamiento 12 + 256 GB 12 + 512 GB 12 + 1 TB cámaras traseras 200 MP, f/1.7, OIS 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 50 MP, f/1.9 ultra gran angular cámara frontal 12 MP, f/2.2 batería 5.000mAh 45W carga rápida Carga inalámbrica 15W sistema operativo Android 15 basado en One UI 7 conectividad 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

UWB

USB tipo C otros IP68 S-Pen integrado Samsung Dex precio Desde 1.459 euros

Diseño: un refinamiento de nivel

Si te planteas comprar un Samsung Galaxy S25 Ultra es porque te gustan los teléfonos enormes, no hay discusión. Este teléfono es ahora más delgado y ligero, pero hay que dejar claro lo que es: una bestia de 6,9 pulgadas, más de 16 centímetros de alto y un diseño rectangular.

Hablando rápido y claro: el Galaxy S25 Ultra es más delgado, ligero y cómodo que el modelo del año pasado

Teniendo claro esto, cabe reseñar los principales cambios, que son cuatro. El primero de ellos es el ejercicio de reducción de peso. Este Galaxy S25 Ultra pesa 218 gramos frente a los 233 del modelo del año pasado. ¿Se nota? Sí. ¿Es un móvil ligero? No. Aún así, con los mismos materiales y una batería del mismo tamaño, es bastante reseñable el cambio en peso, ya que no ha habido sacrificio alguno para lograrlo.

El segundo cambio tiene que ver con una de las principales quejas que llevan arrastrando los Ultra desde la generación S22: las esquinas rectangulares. En esta generación se han suavizado bastante, aunque los bordes de la parte trasera siguen siendo bastante afilados. Este móvil me ha resultado mucho más cómodo de usar que su antecesor, aunque su filosofía rectangular sigue haciendo que no sea tan ergonómico como sus principales rivales.

El último cambio tiene que ver con el diseño de sus cámaras. La disposición es la misma del año pasado, pero el aro que rodea las lentes es ahora un poco más "Galaxy Z Fold". A mí, personalmente, me gusta tanto este diseño como el del año pasado, así que lo considero como un salto lateral.

La posición del botón de encendido/apagado es perfecta si tenemos una mano de tamaño medio, y alcanzamos al botón de volumen - con algo de esfuerzo. Para subir el volumen la cosa se complica, ya que está bastante alto.

En lo que respecta a calidad constructiva y materiales, es un sobresaliente. El Galaxy S25 Ultra es uno de los móviles mejor acabados del mercado, mezclando titanio, aluminio y cristal. Sí que puedo quejarme de que, al menos en mi unidad de color titanio azul, las huellas se marcan mucho más de lo que me gustaría.

En definitiva, tenemos un teléfono muy parecido en diseño respecto a su antecesor, pero con pequeños refinamientos que lo hacen más cómodo en mano.

Pantalla: no hace falta más. Pero tampoco viene mal

La pantalla del Samsung Galaxy S25 Ultra es casi la misma del año pasado, pero con 0,1 pulgadas más. Podría concluir aquí este apartado, pero conviene explicar algunos detalles. El primero es que, curiosamente, estoy viendo bastantes móviles de gama alta que en 2025 siguen llegando con paneles Full HD+.

Samsung lleva generaciones apostando por el Quad HD+, lo cual le otorga una importante ventaja competitiva frente a algunos de sus rivales. Esta generación, al ser el panel de 6,9 pulgadas y no de 6,8, perdemos algo de densidad: 498ppp vs 505ppp. ¿Es apreciable para el ojo humano? No.

A nivel tecnológico todo sigue igual: AMOLED, LTPO dinámica desde 1 hasta 120 Hz, HDR10 y un brillo pico de 2.600 nits. Se han puesto muy de moda los paneles de 4.000 y 5.000 nits, pero estos números son más ficción que realidad. De poco sirve presumir de cifras tan abultadas si, a efectos reales, nunca llega a darse ese pico en más de un 1% de los píxeles encendidos del panel.

La pantalla del Samsung Galaxy S25 Ultra se ve espectacular al sol, con el añadido del tratamiento antirreflejos que sigue siendo un game changer en pantallas de gama alta. Los negros parecen más negros (parece absurdo decir esto en una AMOLED, pero eliminar los reflejos ayuda y mucho), los días de sol no son molestos al visualizar el panel, y en interiores con luz natural también se nota bastante.

Además, esta generación el panel se ha recubierto con Gorilla Glass Armor de segunda hornada. Sí, la pantalla es casi la misma del año pasado, pero ahora es más grande, está rodeada por unos biseles más estrechos y, sin haber dado un salto tecnológico, sigue siendo mejor que la de muchos de sus rivales directos. En concreto, se ha pasado de un 88,5% de relación pantalla-cuerpo a un 92,5%. Nada mal.

La configuración es la misma del año pasado, y aquí sí que echo en falta algo más de trabajo en lo referente a protección ocular. El PWM Dimming de este teléfono es de 492 Hz, muy por debajo de lo que la mayoría de sus rivales ofrecen en 2025 (más de 2.000 Hz en algunos casos). Esto se traduce en una mayor fatiga visual si lo utilizamos durante un tiempo prolongado.

Gracias al Snapdragon 8 Elite y algunas de sus funciones de IA dedicadas al panel, se han mejorado la eficiencia energética del panel, así como la calidad de las mismas al hacer zoom (no deja de ser un escalado por IA, si queremos saber la calidad real tendremos que verlas en PC). En definitiva, un panel completo y tecnológico, con aspectos clave como el tratamiento antirreflejos, pero algunas tecnologías que han quedado ancladas en la generación anterior.

Sonido

En lo que respecta al apartado de sonido, me he quedado algo frío. En 2025 he notado prácticamente en todos los teléfonos de gama alta que he ido analizando un enorme salto en la calidad de los altavoces. El principal problema de los teléfonos móviles está en la reproducción de los graves, nada fácil con el pequeño espacio que tienen para ubicar el hardware de reproducción de audio. Los rivales de este S25 Ultra han avanzado bastante este 2025, algo que no ha sucedido con el modelo de Samsung.

El apartado de sonido es prácticamente un calco respecto a lo que probé el año pasado. Tenemos compatibilidad con Dolby Atmos, ecualizador propio y compatibilidad con todos los principales drivers de audio. Son buenos altavoces y la calidad de reproducción es más que correcta, pero no se sube al top 3.

Rendimiento: el procesador correcto y algunos peros

El Samsung Galaxy S25 Ultra incorpora el mejor procesador del momento, el Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Viene también acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. La competencia aprieta, y por este precio ya suelen ofrecerse combinaciones con 512 GB de memoria interna. Pese a ello, 256 GB me sigue pareciendo una cifra más que suficiente para el tipo de dispositivo del que hablamos.

La sensación, para bien y para mal, ha sido muy similar a la del año pasado. El Samsung Galaxy S25 Ultra es un tiro: puede con absolutamente todo, no tiene un solo rastro de lag, y es especialmente rápido y fluido.



Samsung galaxy s25 ultra realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro RAM 12 GB 16 GB 16 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.851/ 9.451 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 2.248 / 6.987 (6) 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 23.731 24.987 22.312 20.281 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 23.965/ 19.531 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 20.321/13.754 16.906/8.538 PCMARK WORK 25.251 25.431 16.738 20.467 -

El principal problema que he encontrado frente a su competencia directa es que se sigue calentando más de la cuenta. Esto acaba provocando ciertos drenajes de batería en situaciones muy concretas (benchmarks) y, si lo he notado caliente en la época más fría del año, el verano no se plantea como el mejor aliado para este teléfono.

No es un calor molesto ni que llegue a preocupar. Simplemente, es más elevado de lo que debería ser en un teléfono con una cámara de vapor de buen tamaño y el procesador más eficiente del mercado.

El Samsung Galaxy S25 Ultra, por el momento, es de los pocos teléfonos de gama alta que tiene algún problemilla para gestionar la potencia del Snapdragon 8 Elite

De hecho, si observamos los benchmarks, observamos que la caída entre el loop más alto de 3DMark y el loop más bajo es bastante acusada. En concreto, la caída de sus rivales ronda el 20% cuando se llega al punto de throttling (bajada de rendimiento por calentamiento del procesador). En este teléfono es de casi un 40%.

En lo que respecta a la biometría no hay novedades. Lector de huellas bajo la pantalla y reconocimiento facial en 2D. Ambos métodos son efectivos y rápidos, la combinación más lógica y esperable en un móvil de gama alta.

Software: quién me iba a decir que One UI iba a ser mi ROM preferida

La pantalla de bloqueo muestra ahora información en tiempo real, y Now Brief nos resume el día.

Si hace unos años alguien me hubiese dicho que Touchwiz iba a ser mi ROM preferida tiempo después, hubiese contestado con algún improperio. Por suerte, Samsung ha sido uno de los fabricantes que mejor evolución ha tenido con el software, con diferencia. One UI 6 ya era un software genial, y con One UI 7 han terminado de poner la guinda.

Diseño e inteligencia artificial. De eso va la nueva versión de One UI

Hay dos cambios de calado en esta ROM: las mejoras en inteligencia artificial y los cambios en el diseño. Empecemos por la IA. Las funciones base son prácticamente las mismas que el año pasado, recapitulando:

Asistente de llamadas

Asistente de escritura

Intérprete

Asistente de notas

Asistente de transcripción

Asistente de navegación

Asistente de fotos

Asistente de dibujo

Borrador de audio

Fondo de amiente fotográfico

Now Brief

No juzgues mi dibujo. Primer aviso.

Las principales novedades que destacaría arrancan por el asistente de dibujo y todo el motor relacionado con generación de imágenes. El año pasado dependía demasiado del propio trazo de nuestro dibujo. Ahora, es tan solo un boceto a partir de cuál la IA creará algo mucho más elaborado. De hecho, importa mucho más el prompt que escribamos que el dibujo.

En el asistente de llamadas, ahora podemos grabar las llamadas (previo aviso a la persona que descuelga de que "esta llamada está siendo grabada") y transcribirlas para tenerlas guardadas en la app. La grabación funciona genial, la transcripción... no tanto. Se inventa bastantes palabras y, si no sabemos de qué iba la conversación, hay párrafos que llegan a ser ininteligibles.

También es destacable la integración nativa de Gemini, o cómo el dispositivo es capaz de eliminar el ruido de fondo en los vídeos, algo que analizaremos en el apartado fotográfico.

La clave aquí es similar a la del año pasado: todo lo que hace especial al software de los S25, sobre el papel, deberían poder tenerlo los Galaxy S24 cuando actualicen a One UI 7.

Respecto al S-Pen, la propia Samsung parece ser consciente de que su uso es completamente residual. Este año ha perdido las funciones Bluetooth (como el disparador de fotografías) y queda como herramienta secundaria para dibujar, selección de pantalla, etc. En mi caso particular, a los pocos días me acabo olvidando de que está ahí, pero los fanáticos de la familia Note seguirán encontrando un pequeño refugio en este teléfono.

Autonomía: a veces, menos es más

Uno de los puntos que más me preocupaba sobre el Galaxy S25 Ultra era su autonomía. La del S24 Ultra era excelente pero, tras probar algunos de los principales gama alta de 2025, tenía reticencias de cómo el rendimiento bruto del Snapdragon 8 Elite podía afectar a esta batería de "tan solo 5.000mAh".

Es una preocupación que técnicamente no tenía sentido, ya que el 8 Elite es objetivamente más eficiente que el Snapdragon 8 Gen 3, pero no ha sido eso lo que he visto en la mayoría de móviles con 6.000mAh: duraban casi lo mismo que los modelos del año pasado. De hecho, una sospecha bastante recurrente entre los que probamos teléfonos era que este procesador era "algo tragón". Error.

El Samsung Galaxy S25 Ultra ha demostrado que este procesador bien llevado, no gasta más, gasta menos. La autonomía de este teléfono es estelar, una auténtica delicia con la que es prácticamente imposible no llegar al final del día. De hecho, es uno de los móviles con mejor autonomía del momento, superando a rivales con baterías mucho más grandes.

No suelo ser de esas personas que pasan más 10 horas al día frente a una pantalla (ni tengo tiempo para ello, ni lo considero saludable), pero he terminado mis jornadas con unas tres o cuatro horas de uso y más del 60% de batería restante.

Al día siguiente, levantarme sabiendo que con ese 60% o, en algunos casos, incluso un 55%, podía afrontar el día completo sin preocupaciones, ha sido una auténtica satisfacción. He notado mejores consumos en reposo respecto al modelo del año pasado, y los únicos momentos de drenaje los he encontrado durante la ejecución de los benchmarks más exigentes, la grabación 4K en formato logarítmico y los usos más extremos.

En uso normal (WhatsApp, Instagram, TikTok, correo y navegación) este teléfono es mucho más eficiente que el modelo del año pasado. Sí que se queda algo corta la carga rápida, de tan solo 45W. El teléfono tarda en cargarse por completo una hora estando encendido. No es el más rápido, pero en lo personal me basta y me sobra con estas cifras.

Cámaras: en la zona de confort

La app de cámara tiene una interfaz más nueva y agradable

El resumen de las cámaras del S25 Ultra es sencillo: son las mismas del año pasado, salvando el ultra gran angular.

Cámara principal: 200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, OIS.

Cámara teleobjetivo: 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.52", 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x.

Cámara teleobjetivo: 50 MP, f/3.4, 111 mm (telefoto periscopio), 1/2.52", 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x.

Cámara ultra gran angular: 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra gran angular), 0.7 µm, PDAF.

La app de cámara, por su lado, sí que se ha renovado. Es mucho más moderna, muy rápida, y tiene un diseño más fresco. A nivel de funcionalidad es prácticamente idéntica, añadiendo por fin la grabación en LOG.

Fotografías con la cámara principal

La cámara del Samsung Galaxy S25 Ultra se define con una palabra: equilibrio. A nivel de nitidez no he notado mejoras respecto al año pasado y la principal pega que le puedo poner es que le falta rango dinámico en sombras (sobre todo en atardeceres). Por lo demás, seguimos ante uno de los mejores exponentes en fotografía móvil.

A destacar, un balance de blancos prácticamente perfecto. Si bien sabe tender al neutro cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que respetar los colores cálidos, lo hace. A nivel de colorimetría sigue sobresaturando, pero este es un pecado que tienen prácticamente todos los teléfonos, incluso en la gama más alta.

Uno de los puntos que más me gustan de esta cámara, y razón por la que el S24 Ultra logró subir al podio en nuestra gran comparativa fotográfica, es su consistencia. Quizás no es la mejor cámara en términos brutos, pero no hay sorpresas. Sé exactamente cómo van a salir las fotos antes de hacerlas, no hay posibilidad de que el procesado se descontrole y me arruine la fotografía.

Una de las novedades este año es que el modo Expert RAW permite disparar fotografías a 200 megapíxeles. La mala noticia es que el RAW de verdad (el bruto, sin procesar) del modo Pro sigue limitado a 200 megapíxeles, algo que no termino de entender. ¿Cómo es un RAW de 200 megapíxeles? Vayamos a Lightroom para comprobarlo.

Lavado, bastante lavado. Mi crítica a Expert RAW es la misma del año pasado, y la misma que se le puede hacer al ProRAW de Apple. Un RAW no debe estar pre-procesado a nivel de nitidez. Como puedes apreciar, la imagen no está nítida, pese a que estamos haciendo un zoom bastante discreto. Así, el RAW de 200 megapíxeles es algo más testimonial que útil, y más si tenemos en cuenta que los .DNG pesan cerca de 130 megas.

Sobre el modo retrato y procesado de la piel, no tengo más que buenas palabras. Samsung es una de las pocas compañías que de verdad se esfuerza por respetar los tonos de la piel, y no clarearlos al extremo. El desenfoque es excelente y el recorte, si bien podría aislar mejor algunos elementos finos como el cabello, es de notable alto.

Es un modo retrato que dan ganas de usar, muy confiable, y con un look excelente independientemente del sensor que utilicemos.

Cuando cae la noche, caen los resultados. Quizás más de lo que esperaba. Aunque podemos forzar una exposición bastante larga con el modo noche, la cámara ya analiza por sí misma cuándo hay poca luz y ajusta la exposición para buscar un equilibrio entre velocidad y calidad. Si bien la nitidez no es mala, es una cámara que se queda atrás en fotografía nocturna.

Algunas altas luces sin controlar, trabajo algo pobre en las zonas de sombra... Es cierto que las fotos de este S25 Ultra son algo más realistas que las de rivales que apuestan por procesar un poco más. Pese a ello, al menos en esta primera fase de lanzamiento (veremos con futuras actualizaciones cómo mejora), se me quedan un pelín cortos los resultados.

Fotografía zoom y ultra gran angular

1x. 3x. 5x.

El Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo uno de los reyes indiscutibles en zoom. Y no lo es solo por la gran cantidad de detalle que rescata, sino porque es el teléfono que más consistencia tiene entre sensores. La calibración es exactamente la misma pese a la abismal diferencia entre sensores, un ejercicio a aplaudir.

1x. 5x.

En cuanto a nitidez con los teleobjetivos, estoy muy satisfecho. Los x3 y x5 ópticos son bastante sorprendentes, y podemos ampliar hasta x10 sin problemas. Es cierto que llega hasta x100 y tiene modo x30, pero aquí encontraremos principalmente lavados. Eso sí, nunca viene mal tener un teléfono que amplía tanto.

El ultra gran angular, que estrena sensor de 50 megapíxeles, también me ha convenido. Es más nítido respecto al año pasado y tampoco hay problemas de consistencia. De hecho, me atrevo a decir que es uno de los mejores ultra gran angular que he probado este año.

Selfie

Respecto al selfie, aunque las pieles tienden ligerísimamente al magenta, los resultados me han gustado. Quizás mejoraría el rango dinámico en situaciones de luminosidad bastante extrema, como el ejemplo que muestro, pero las fotografías finales agradan, mucho.

Vídeo

En cuanto al vídeo, estoy satisfecho en general. Grabación 8K, estabilización brutal, LOG, modos manuales de vídeo con patrones cebra para la sobreexposición... Es prácticamente la cámara que siempre le he pedido a un Galaxy en vídeo, con la única pega de que el exceso de contraste a veces acaba con la información del vídeo. De hecho, voy a aprovechar un ejemplo que grabé para mostrar que grabar en LOG merece mucho la pena.

Lo que ves a la izquierda es el archivo original 4K. Al ser un contraluz algo difícil, las zonas de sombra se han apagado por completo y las zonas de altas luces están quemadas. Un "todo mal" en rango dinámico. A la derecha, el archivo LOG, con bastante información en las sombras y unas altas luces que... veamos si podemos hacer algo con ellas.

Con un LUT de conversión al espacio de color rec.709 y unos pequeños ajustes, vemos que las diferencias con el modo auto son el día y la noche. Es cierto que, en situaciones de alto contraste, se generan bastantes artefactos con LOG, pero el resultado es notablemente mejor que en modo automático.

Es importante destacar que Samsung te ofrecerá la opción de "corregir el color del LOG". Esto me parece especialmente relevante, ya que te llevas lo mejor de los dos mundos. Tendrás un archivo grabado en LOG pero, si te arrepientes y quieres tenerlo procesado como lo haría grabando en automático, no tienes más que darle a corregir.

Respecto a la eliminación de sonidos de fondo, funciona genial. Analiza en tiempo real el sonido del vídeo y detecta los elementos que se pueden eliminar (ruido, viento, sonidos de naturaleza, música, voces, etc.). Evidentemente, cuantos más elementos borremos, más artificial será el resultado final, pero es una excelente opción si tenemos bastante ruido de fondo.

Samsung Galaxy S25 Ultra, la opinión de Xataka

El Samsung Galaxy S25 Ultra recuerda, y mucho, a su antecesor. Esto es inevitable, pero no negativo. El S24 Ultra era un telefonazo con todas las letras. Ahora tenemos un nuevo modelo con un mejor diseño, un mejor procesador, más autonomía con la misma batería y una cámara con más posibilidades. Es un móvil perfecto para saltar desde un S21 o un S22, si queremos seguir con la marca coreana.

¿El Samsung Galaxy S25 Ultra es continuista? Sí. ¿Es un telefonazo? También

Las únicas dos pegas que le puedo poner son, por un lado, el sonido. Sé que la calidad del altavoz no es la principal prioridad de los fabricantes, pero por casi 1.500 euros es exigible que la calidad sea sobresaliente. Es algo en lo que sus rivales directos han mejorado bastante, y que en este teléfono se ha estancado.

Por otro lado, y más importante, está la cámara. Sigue siendo una de las cámaras más consistentes del mercado, lo cual puede acabar haciendo que sea una alternativa más interesante que cámaras que logran mejores resultados de forma puntual, pero con bastante variedad de resultados según las condiciones.

Pero, pese a ello, no me ha dado la impresión de que Samsung haya querido luchar por la mejor cámara este año. De hecho, atendiendo a la propia presentación del producto, casi todo su valor se ha centrado en la IA, dejando la cámara en un plano secundario.

9,1 Diseño 9,25 Pantalla 9,5 Rendimiento 8,75 Cámara 9 Software 9,25 Autonomía 9 A favor La duración de la batería es... la auténtica salud

La pantalla es muy equilibrada y el tratamiento antirreflejos marca la diferencia

La IA está más pulida que nunca y, sin medias tintas, es la mejor que hay en un teléfono En contra La cámara no ha evolucionado y empieza a quedarse atrás respecto a sus rivales

Por alguna razón, su rendimiento sostenido no es excelente

La configuración de memorias es suficiente, pero no generosa

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.