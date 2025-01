POCO X7 Pro, análisis: la mejor prueba de que Xiaomi no se ha olvidado de los "móviles relación calidad-precio"

Ni siquiera hemos terminado enero y Xiaomi ya ha sacado su artillería pesada para competir en la gama media. Lo hizo primero con la serie Redmi Note 14, destacando el Redmi Note 14 Pro+. Ahora repite jugada con la serie POCO X7, siendo el POCO X7 Pro el modelo insignia de la serie y uno de los más destacados de esta submarca.

Este dispositivo quiere volver a ser el rey de la relación calidad-precio, título que no dudamos en asignar a algunos de sus antecesores. Y a pesar de que sobre el papel parece una evolución menor respecto al POCO X6 Pro, tiene mejoras muy a tener en cuenta. Por eso lo hemos traído a nuestra mesa de análisis y, tras varios días probándolo de forma intensiva, tenemos un veredicto.

Ficha técnica del POCO X7 Pro



XIAOMI POCO X7 PRO DIMENSIONES Y PESO 160,75 x 75,24 x 8,29 mm 195 gramos PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220p Hasta 120 Hz de tasa de refresco Hasta 480 Hz de tasa de muestreo Brillo típico de 700 nits Brillo alto de 1.400 nits Brillo pico de 3.200 nits Dolby Vision Corning Gorilla Glass 7i PROCESADOR MediaTek Dimensity 8400 Ultra CPU de 8 núcleos de hasta 3,25 GHz GPU Mali-G720 MEMORIA 8/12 GB ALMACENAMIENTO 256/512 GB BATERÍA 6.000 mAh Carga rápida de hasta 90 W por cable CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP con OIS y f/,15 Gran angular: 8 MP y f/2,2 CÁMARA FRONTAL 20 MP y f/2,2 Sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 SONIDO Doble altavoz estéreo Dolby Atmos CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 Bluetooth 6.0 5G USB-C NFC OTROS Sensor de huellas en pantalla Disponible en color negro, amarillo o verde PRECIO 8+256 GB: 369,99 euros 12+256 GB: 399,99 euros 12+512 GB: 429,99 euros

Diseño: entra por los ojos… si no lo tocas

Si Xiaomi enseñara este POCO X7 Pro a un usuario que conozca la gama y le retirase la serigrafía de "POCO", no engañaría a muchos. Ofrece un estilo muy reconocible y que es ya parte del sello de esta submarca de Xiaomi. La unidad que hemos podido analizar es la de color negro.

Esta versión está construida en plástico, pero con imitación de cristal. Tanto que parecería que lo es de verdad. De hecho, es lo que hace que se sienta premium al tacto. Los laterales rectos no resbalan y, en definitiva, se siente un terminal cómodo pese a sus 16 centímetros de alto y sus 7,5 centímetros de ancho.

Tanto el botón de bloqueo como los de volumen están en un mismo lateral

Ahora bien, todo lo cómodo y bonito que nos pueda parecer se desvanece cuando observamos que atrae huellas con mucha facilidad. Cierto es que estas no se perciben tanto a la vista como en terminales de mayor gama construidos con cristal de verdad, pero sí se notan y da igual que tengamos las manos muy limpias. Esto hace que al final sea inevitable colocarle una funda, desluciendo de ese modo el diseño.

Este POCO X7 Pro viene con una funda de TPU que, sin ser sumamente rígida, parece aportarle una buena protección al terminal para que ni siquiera tengamos que darnos prisa en comprarle una. Como detalles adicionales de esta, decir que cuesta encajarla en el terminal y que en su parte superior los bordes no sobrepasan apenas la pantalla, por lo que quizás en una caída frontal pueda peligrar la pantalla. En cualquier caso, siendo algo que viene como accesorio en la caja, tampoco es demasiado reprochable (ojalá estas gamas sigan viniendo con funda muchos años más).

Pantalla y sonido: un gran combo para el consumo multimedia

"Brillante" es el mejor y más fiel adjetivo que podemos darle a la pantalla de este POCO X7 Pro. Todo empieza con un panel AMOLED de resolución 1,5K que es todo un espectáculo en cuanto a calidad de color. Si bien es cierto que a nivel personal prefiero unos colores un poco más saturados, no es que sea un problema teniendo en cuenta que se pueden calibrar desde los ajustes.

Teniendo los 120 Hz ya como un básico de esta gama media, el turno de mejora le correspondía al brillo. Y Xiaomi ha cumplido. Los 1.800 nits que poseía el POCO X6 Pro se quedan en nada comparado con el brillo de hasta 3.200 nits que es capaz de entregar el POCO X7 Pro. Lo hace sólo si estamos viendo contenido en HDR y no de forma sostenida, dado que es solo en situaciones donde incida demasiada luz sobre el panel y durante pocos minutos.

1.400 nits son los que tiene este terminal para esas ocasiones puntuales en las que, en plena calle y con el sol de cara, nos suele resultar imposible ver bien la pantalla. Nos han pillado días de mucha lluvia y nubes durante el análisis, pero en esas contadas ocasiones en las que sí hemos puesto el terminal bajo la intensa luz del sol podemos dar fe de que se agradece ese brillo extra para enviar mensajes rápidos o consultar alguna notificación urgente.

Sin problemas con el brillo en exteriores

Otro punto interesante de la pantalla es su sensor de huellas bajo el panel. Este no solamente se coloca en una posición muy accesible para llegar bien con cualquier dedo, sino que además es rápido y preciso. Es una evolución que se agradece. Los primeros sensores de huellas bajo la pantalla en llegar a la gama media tendían a ser lentos y erráticos, hasta el punto de que no era extraño configurar la misma huella dos veces para reducir la tasa de error. Eso, por suerte, es una cosa del pasado.

Si la pantalla ya es excelente, se corona con un apartado de sonido al que apenas podemos poner pegas

Tampoco decepciona el apartado de sonido. El sistema de doble altavoz compatible con tecnologías como Dolby Atmos está muy logrado para la gama de la que estamos hablando, ofreciendo un sonido bastante nítido y con altos niveles de volumen. Precisamente en esos picos altos también encontramos un buen sonido que, aunque algo distorsionado, es muy leve como para ser un problema real.

Por supuesto, también bien en la conexión con auriculares Bluetooth o de cable por USB-C. Y especificamos esto porque no encontramos jack de 3,5 mm para auriculares. No es ninguna sorpresa viendo que el POCO X6 Pro ya no lo llevaba (fue el POCO X5 Pro el último), pero no por ello quería dejarlo pasar. Lo que en su día era una ausencia de la gama alta se va extendiendo poco a poco gamas medias como esta.

Rendimiento: una bestia que envidia POCO a la gama alta

Pese a que hay quien aún pueda tener reparos a la hora de comprar un móvil con SoC de MediaTek, en Xataka llevamos viendo ya un tiempo cómo esto es ya un mito y la comparativa con Qualcomm les deja bastante bien. Así nos lo dicta la experiencia y no es una excepción lo vivido con este POCO X7 Pro. El Dimensity 8400 Ultra es una bestia.

Los números no dirán que es el mejor procesador. Y ciertamente tampoco queremos decir eso. Sin embargo, sí debemos reconocer que ha sido toda una sorpresa apreciar cómo este chip mueve todo sin esfuerzo y puede perfectamente pasar por un terminal de gama alta. No sufre cuando hay muchas apps abiertas, ni en tareas exigentes moviendo juegos de alta exigencia gráfica, ni tampoco editando vídeo en apps móviles con varios clips y efectos.

Tanto por la pantalla como por este chip, no podemos configurar los gráficos más altos en juegos, pero sí que los hemos configurado en condiciones exigentes a 60 fps, resolución FullHD, calidad de sombras o efectos visuales medios. Y, en estos casos, sin problemas como caída de frames o ralentización del terminal.

En cuanto a temperatura, sí que hemos experimentado algo más negativo. No es que alcance niveles demasiado altos, pero sí llega hasta un punto que puede resultar molesto después de 20-30 minutos jugando. Y es algo que sorprende sabiendo que tiene un sistema de refrigeración con una cámara de vapor.

En los benchmark hemos podido observar que supera con creces a la mayoría de sus rivales más directos y que hemos podido analizar en Xataka. Por supuesto, incluyendo a su antecesor. Eso sí, conviene también decir que tiene una ligera ventaja respecto a algunos al tener 12 GB de RAM.



POCO X7 PRO POCO X6 PRO POCO X5 PRO REDMI NOTE 14 PRO+ MOTOROLA EDGE 50 NEO PROCESADOR Mediatek Dimensity 8400 Ultra Mediatek Dimensity 8300 Ultra Qualcomm Snapdragon 778 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 MediaTek Dimensity 7300 RAM 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE/MULTI) 1.581 / 6.166 1.421 / 4.419 749 / 2.721 (Geekbench 5.0) 1.163 / 3.182 1.024 / 2.996 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 12.172 11.694 2.459 - 3.168 PCMARK WORK 3.0 14.022 14.446 12.189 13.942 14.716

Software: una apuesta por la IA sin estridencias

La política de actualizaciones de Xiaomi puede resultar confusa. Aparte de no tener estandarizados unos años de soporte para sus gamas de dispositivos, tampoco parecen ir a la par entre sí. Sorprende ver terminales como los Redmi Note 14 con HyperOS 1 con Android 14 y luego terminales como el POCO X7 Pro con HyperOS 2 con Android 15. Esto último es bueno, por supuesto, así que en lo que a este terminal se refiere, poca queja.

HyperOS 2 se siente un sistema más maduro que el primero en cuanto a estabilidad. No es que el anterior diese problemas, pero obtenemos un buen rendimiento. Aunque, como ya te contaremos más detalladamente después, quizás pueda ser el culpable de un elevado consumo de batería. Al menos en estas primeras versiones.

La estrella de HyperOS 2 es la inteligencia artificial. El POCO X7 Pro cuenta con ella y las opciones son variadas: desde la posibilidad de resumir texto en notas hasta transcribir grabaciones de voz (con buen resultado), pasando por expandir imágenes o eliminar objetos

Respecto a estas funciones, aunque arrojen buen resultado en la mayoría de ocasiones, sí debemos decir que son algo lentas. La ejecución se realiza en la mayor parte en los servidores de Xiaomi y funciones como el borrado de objetos se hacen más tediosas que con la opción que Google Fotos ya ofrece de serie.

No inventa, ni reinventa nada Xiaomi en este punto. Habrá quien las aproveche menos, (hablas de las funciones), pero al final son opciones nada complejas a las que podemos sacar partido fácilmente. Y todo ello coronado con Gemini de Google, que se convierte en el asistente de este POCO X7 Pro (si queremos, ya que puede desactivarse).

Batería: buena autonomía, aunque con sabor agridulce

Partir con 6.000 mAh de batería es sinónimo de que no nos quedaremos tirados así como así. Y efectivamente, no ha ocurrido. El POCO X7 Pro nos ha permitido disfrutar de prácticamente dos días de autonomía, aunque tampoco hemos llegado sobrados. Dos días haciendo un uso más o menos estándar con las clásicas aplicaciones que todos usamos en el día a día (mensajería, navegación por Internet, GPS, redes sociales…).

Sin embargo, mentiríamos si no dijéramos que esperábamos más. No vamos a decir que muchísimo más y tampoco mucho más. Sencillamente, "más". Y todo comparado con otros móviles, también de Xiaomi, que con menor capacidad entregan prácticamente la misma autonomía e incluso más.

Es posible que se deba a HyperOS 2 + Android 15, que pese a proporcionar una buena experiencia en cuanto a rendimiento, quizás esté aún algo inmaduro como para propiciar un consumo elevado. En este caso me acuerdo personalmente del Redmi Note 14 Pro+, terminal que analicé justo antes que este y que con HyperOS 1 + Android 14 (y con una batería de 5.110 mAh) nos entregaba una autonomía muy similar.

Nada de cargador en la caja. Se tendrá que comprar aparte

En cualquier caso, insistimos en que no son tampoco malas cifras. Menos si tenemos en cuenta que ha sido con los 120 Hz de refresco activados y sin habilitar modalidades de ahorro de batería. De igual modo, cabe esperar que Xiaomi optimice su sistema en futuras actualizaciones, pero eso es algo que solo el tiempo nos dirá.

En lo que a carga rápida se refiere, debemos decir que no hemos podido probar el adaptador original de Xiaomi a 90 W. No venía en la caja, ni vendrá en la de los compradores. Como sucede ya con cualquier terminal, quien lo quiera deberá pedirlo (y pagarlo) aparte.

Cámara: mal gran angular, correcto sensor principal y excelente modo retrato

Sobre el papel, del POCO X6 Pro a este POCO X7 Pro parece que hemos perdido elementos por el camino. Y es cierto, a la par que no. En el modelo anterior encontrábamos una triple cámara, mientras que este tiene dos. La razón: el macro de dos megapíxeles ha desaparecido.

Personalmente, opino que, cuando una característica no aporta nada o lo que aporta es de muy baja calidad, es mejor quitarla. Es lo que ocurría con ese sensor macro del POCO X6 Pro, que arrojaba una muy mala calidad. En este POCO X7 Pro no tenemos esta cámara y, aunque no puedo negar que hubiese preferido que la mantuviesen mejorándola de forma considerable, comprendo hasta cierto punto que se haya optado por quitarla. Sobre todo porque estamos con un gama media en el que hay que sacrificar elementos para ajustar el precio.

También vemos lo que podría ser un recorte con un sensor principal de 50 megapíxeles, indudablemente inferior en resolución a los 64 del sensor principal del POCO X6 Pro. Sin embargo, obtenemos una mejor lente al encontrar una mejor luminosidad y manteniendo la estabilización óptica de imagen. Y es que, como ya sabemos, los megapíxeles no lo son todo.

Hecha esta presentación, nos detenemos a hablar de la aplicación de cámara como tal. Esta no entraña demasiado misterio. Ofrece justo lo que esperamos, que son los principales modo de disparo de fotografía y vídeo. También se añade un modo manual (llamado 'Pro') con el que podremos ajustar todos los parámetros. La app también permite personalización en tanto en cuanto podemos mover el orden de los modos de disparo, eliminar alguno o añadir otros incluidos en la sección ‘Más’ (como el de escaneo de documentos).

Sensor principal de la cámara trasera

Si disparamos en modo automático nos encontraremos con buenos resultados a nivel de nitidez y detalle, aunque algo saturados. Esto último es cada vez más una cuestión de gustos y por suerte se puede reducir si disparamos en modo manual y ajustamos nosotros los parámetros. No obstante, de serie es esto lo que nos encontramos con el procesado automático del dispositivo.

Cámara principal con zoom digital 10x

En ausencia de un telefoto, no podemos esperar milagros cuando hagamos fotos con zoom. En cualquier caso, el POCO X7 Pro aguanta el tipo y realiza un buen procesado para que, incluso con el zoom digital x10, se mantengan los detalles aunque la calidad sea evidentemente inferior.

Recorte manual de la primera fotografía realizada con el sensor principal trasero

Un buen detalle respecto al zoom es que, como vemos en esta anterior muestra, lo que se capta al hacer zoom no es exactamente un recorte de lo que se obtiene del sensor principal. A ver... sí lo es porque no queda otra al no haber teleobjetivo, pero el resultado no es igual si recortamos nosotros la foto manualmente como en el anterior caso, dado que el dispositivo le añade su propio procesado que mejora considerablemente la calidad.

Sensor principal trasero

Gran angular trasero

Las anteriores no pasarán a la historia de la fotografía ni muestran el mejor paisaje, pero sí son de los mejores ejemplos que hemos obtenido para ver la gran diferencia entre el sensor principal y el gran angular a la hora de interpretar los colores.

El gran angular, aparte de ofrecer una distorsión demasiado exagerada en los laterales, arroja también unos colores mucho más cálidos y que al final acaban siendo igual de irreales que los saturados colores de la principal. Tampoco ofrece mucha calidad el detalle al hacer zoom manual. Por tanto, aunque no es una cámara que suspenda, sí es uno de los aspectos de mejora para siguientes generaciones.

Modo retrato con la cámara trasera

El modo retrato aprueba con nota, dado que realiza muy buena interpretación del sujeto para diferenciarlo del fondo. Se puede añadir más o menos efecto bokeh dependiendo de lo que uno busque en la fotografía. Eso sí, por sacar alguna pega (como vemos en la segunda muestra) en mascotas acierta menos, algo que de serie es imaginable, pero que no por ello es menos destacable.

Sensor principal trasero con modo noche

En situaciones de poca luz, que la cámara rinda peor es algo previsible. Sufren hasta algunos modelos de altísima gama. Ahora bien, aunque el POCO X7 Pro aguanta el tipo aportando un extra de luminosidad que nos deja buen resultado en términos generales, no podemos esperar un gran nivel de detalle cuando aumentamos el zoom, ya que cae en picado la calidad y hay ausencia (casi) total de texturas.

Gran angular trasero con modo noche

Si ya el gran angular no despierta pasiones durante el día, de noche mucho menos. La fotografía se llena de ruido, se pierde cualquier mínimo detalle y se vuelve algo loco con los focos de luz artificial como las farolas. Está bien para añadir un extra de iluminación a la escena si queremos captar un campo más amplio, pero no serán ni mucho menos fotos que enseñar para mostrar algún detalle.

Modo retrato con la cámara frontal

La cámara frontal comete el mismo pecado que la principal y es que también tiende a elevar la saturación de la escena. En cualquier caso, y sin ser tampoco el punto más fuerte del apartado fotográfico, arroja un buen resultado a nivel general como para lucir guapos en los selfies. El detalle al ampliar no es muy bueno, pero recoge bien las texturas de la piel y hace muy buen recorte también en el modo retrato.

Galería de fotos completa del Xiaomi POCO X7 Pro

En el terreno del vídeo también cumple. Grabación 4K hasta 60 fps en la trasera y 1.08op a 30 fps en la frontal. Como habrás podido apreciar, el micrófono no hace milagros en días en los que hay viento o mucho ruido de fondo, aunque sí en condiciones más normales. La imagen en 4K gana muchos enteros en cuanto a calidad al ser grabada con el sensor principal trasero, aunque la estabilización de la imagen no es muy buena mientras caminamos.

Lo mejor de la cámara es el sensor principal trasero y con mucha diferencia de lo segundo

En resumidas cuentas, debemos decir que el POCO X7 ofrece un apartado fotográfico notable. Con mucha diferencia (y como es natural por otra parte) el sensor principal es lo mejor y, pese a esa saturación en modo automático, no tiene grandes defectos que no se puedan pulir en modo manual. Más decepcionante es la cámara gran angular que, como sucedía con el macro en el pasado, acaba siendo testimonial.

POCO X7 Pro, la opinión de Xataka

El POCO X7 Pro es uno de esos móviles que, honestamente, da gusto analizar. No es ni mucho menos un móvil perfecto y lo apreciamos en su cámara gran angular, en su tendencia a calentarse con usos exigentes o en una autonomía que, pese a ser muy buena, se siente algo lastrada dada su gran capacidad. Sin embargo, ninguno es un defecto que impida recomendar su compra.

Ganamos una pantalla que se ve de escándalo incluso en exteriores, un procesador del que cuesta asimilar que no es un gama alta, una cámara principal capaz de retratar muy bien las escenas y un software que, aunque deba ser pulido por apartados como el de la autonomía, se siente muy bien diseñado.

Lo bueno pesa mucho más que lo malo en un teléfono que ya vaticinamos que será un superventas

Por tanto, ante la pregunta de si estamos ante uno de los reyes de la relación calidad-precio del año, pues sí, lo estamos. Cierto es que apenas ha arrancado 2025 y que quedan muchísimos móviles de gama media por salir. Sin embargo, el POCO X7 Pro no se lo pondrá fácil. Sobre todo si tenemos en cuenta que, como ha sucedido en generaciones anteriores, su precio tenderá a bajar e iremos encontrando ofertas que lo convertirán en una opción aún más jugosa.

7,9 Diseño 7,75 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,5 Cámara 6,75 Software 7,5 Autonomía 8,5 A favor El rendimiento es sencillamente sobresaliente, con poco que envidiar a gamas más altas.

El combo de pantalla + altavoces es sencillamente delicioso para consumo multimedia y juegos.

Sin grandes alardes, ofrece funciones de IA muy prácticas en el día a día. En contra La gestión de la temperatura no está a la altura de lo que las especificaciones hacen prever.

No tiene mala autonomía, pero con 6.000 mAh esperábamos más.

El sensor gran angular deja mucho que desear.



