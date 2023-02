POCO X5 y X5 Pro: los primeros aspirantes del 2023 a móvil referente en calidad-precio

POCO vuelve a la carga. El fabricante que se caracteriza por ofrecer unas excelentes especificaciones técnicas a precio muy competitivo nos presenta sus primeros móviles para este año: los nuevos POCO X5 y POCO X5 Pro.

Es la misma fórmula de siempre pero actualizada con los últimos componentes. Con un procesador de 6 nanómetros, con una pantalla que hasta la fecha se reservaba para la gama alta y con una cámara de hasta 108 megapíxeles en el modelo Pro. Estas son todas las características de los nuevos POCO, dos móviles que tienen muchos argumentos para convertirse en los primeros superventas del 2023.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Ficha técnica de los POCO X5 y X5 Pro



POCO X5 POCO X5 PRO DIMENSIONES Y PESO 165,88 x 76,21 x 7,98 mm 189 g 162,91 x 76,03 x 7,9 mm 181 g PANTALLA 6,67” FHD+ AMOLED 2.400 x 1.080 px 120 Hz Contraste 4.500.000:1 1.200 nits Gorilla Glass 3 6,67” FHD+ AMOLED 2.400 x 1.080 px 120 Hz Contraste 5.000.000:1 900 nits HDR10, Dolby Vision Gorilla Glass 5 PROCESADOR Snapdragon 695 Octa-core a 2,2 GHz GPU Adreno 619 Snapdragon 778G Octa-core a 2,4 GHz GPU Adreno 642L MEMORIAS 6 / 8 GB LPDDR4X Dynamic RAM Expansion 3.0 128 / 256 GB UFS 2.2 Ampliable mediante microSD hasta 1 TB 6 / 8 GB LPDDR4X Dynamic RAM Expansion 3.0 128 / 256 GB UFS 2.2 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida de 33W 5.000 mAh Carga rápida de 67W CÁMARA TRASERA Principal: 48 MP, f/1.8 Gran angular: 8 MP, 118º Macro: 2 MP, f/2.4 Principal: 108 MP, sensor 1/1.52” Gran angular: 8 MP, 120º Macro: 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 13 MP, f/2.45 16 MP, f/2.4 SISTEMA OPERATIVO MIUI 14 Android 12 (actualizable a Android 13) MIUI 14 Android 12 (actualizable a Android 13) CONECTIVIDAD SIM híbrida 5G Bluetooth 5.1 WiFi 802.11ac DualSIM 5G Bluetooth 5.2 WiFi 802.11ax OTROS IP53 Infrarrojos Lector de huellas lateral NFC IP53 Infrarrojos Lector de huellas lateral NFC Altavoces estéreo PRECIO Desde 249,99 euros (Precio promocional) Desde 299,99 euros (Precio promocional)

POCO X5 5G: el gama media más completo

No tiene el apellido Pro, pero este nuevo POCO X5 5G ofrece muchas de las características que en la anterior generación teníamos en el modelo avanzado. En primer lugar tenemos un panel AMOLED de 120 Hz con agujero en pantalla. Una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ que alcanza hasta 1.200 nits.

El diseño es otro de los puntos donde POCO se ha centrado este año. El móvil es más ligero, 189 gramos, y menos grueso, con 7,98 mm. El modelo base está disponible en color verde, azul y negro, viene protegido con Gorilla Glass 3 y cuenta con resistencia a salpicaduras IP53.

En el interior del dispositivo se apuesta por un procesador Snapdragon 695 fabricado en 6 nanómetros. Para la memoria se cuenta con modelos de 6 y 8 GB LPDDR4X junto a un almacenamiento que parte de los 128 GB y alcanza los 256 GB, ampliables mediante microSD gracias a la ranura de SIM híbrida.

Para la batería tenemos 5.000 mAh con un cargador incluido en la caja que permite aprovechar su carga de 33W. A nivel de conectividad y sensores encontramos 5G, infrarrojos y NFC, mientras que para la biometría cuenta con desbloqueo facial y un lector de huellas lateral.

El apartado fotográfico se completa con una triple cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles y lente de apertura f/1.8, un sensor de gran angular de 8 megapíxeles con un ángulo de 118º y un tercer sensor macro de 2 megapíxeles. En cuanto a la cámara frontal, añaden una cámara de 13 megapíxeles.

El software de base es Android 12 junto a MIUI 14, aunque POCO explica que próximamente se actualizará a Android 13.

POCO X5 Pro 5G: el primer aspirante a superventas de 2023

El POCO X5 Pro entra por la vista. A nivel de diseño es similar al modelo base, pero el primer cambio lo tenemos con los marcos frontales. Gracias a su pantalla Flow AMOLED, el panel flexible elegido se acopla mejor al cuerpo del dispositivo. Es un tipo de pantalla que veíamos en modelos de gama alta y ahora se incorpora en la serie X por primera vez.

El tamaño es de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, pero donde destaca es en el contraste y su calidad, gracias al panel de 10 bits compatible con HDR10 y Dolby Vision.

Nada de potencia desmedida. POCO apuesta por un procesador más que probado para evitar sorpresas.

Para el rendimiento se apuesta por un procesador Snapdragon 778G, con una GPU Adreno 642L y una configuración de RAM que parte de los 6 GB y alcanza los 8 GB. También hace acto de presencia la tecnología (Dynamic RAM Expansion 3.0). En cuanto al almacenamiento también encontramos 128 y 256 GB, aunque no se añade soporte a tarjeta microSD sino que se añade conectividad dual 5G.

A nivel de batería cuenta con 5.000 mAh, pero en esta ocasión se añade compatibilidad con carga rápida de hasta 67W, con un cargador adaptado para esta velocidad incluido en la caja.

De nuevo, no encontramos un lector de huellas integrado en la pantalla sino en el lateral. También tenemos NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6 y altavoces estéreo. La versión del sistema operativo es Android 12 junto a MIUI 14 for POCO, que será actualizado pronto a Android 13.

Y como no, en un buen móvil no puede faltar la cámara. Aquí se apuesta por un sensor principal de 108 megapíxeles y un tamaño de 1/1.52”, junto a un ISP que ofrece 12 TOPS de procesamiento, según datos oficiales de Qualcomm. POCO es consciente de que los megapíxeles no permiten diferenciar suficiente una cámara de otra y durante la presentación se ha centrado en el procesamiento para justificar que estamos ante una cámara “flagship-level”. En este sentido, os recomendamos directamente consultar los análisis para determinarlo.

Acompañando al sensor principal tenemos un gran angular de 8 megapíxeles que abarca 120º y un tercer sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 16 megapíxeles.

Disponibilidad y precio de los POCO X5 y POCO X5 Pro

Los nuevos POCO X5 y X5 Pro están ya disponibles para reservar en España a un precio promocional de lanzamiento, con envío oficial el próximo 13 de febrero. Se podrán adquirir en los canales online habituales, como la web de Mi.com, MediaMarkt, Amazon o la web de POCO.

Mientras el POCO X5 5G llega en negro, azul y verde, el modelo POCO X5 Pro 5G estará en negro, azul y amarillo. Estos son los precios oficiales de los nuevos dispositivos de POCO, recordando que su precio promocional de reserva es de 50 euros inferior y los coloca como una de las mejores alternativas hoy en día para quienes busquen un móvil competitivo a gran precio.