POCO X4 Pro 5G: va a ser difícil que otros móviles hagan sombra a este POCO en relación precio/prestaciones

POCO se mantiene fiel a sus principios un lanzamiento tras otro. Y es que el nuevo X4 Pro 5G que esta compañía china acaba de presentar, y al que seguimos la pista desde hace muchos meses, pinta bien. Realmente bien. Su fórmula es la misma a la que han recurrido buena parte de los teléfonos móviles que ha lanzado esta marca: ofrecernos unas especificaciones atractivas a un precio muy competitivo.

No obstante, esto no es todo. Y es que cada nuevo smartphone de POCO ha conseguido refinar el diseño y la construcción de sus predecesores para proponernos algo más que una simple actualización de sus especificaciones. Esto es justo lo que podemos esperar de este X4 Pro 5G: unas características competitivas que deberían permitirle desenvolverse con soltura en la mayor parte de los escenarios de uso, pero también un diseño atractivo y un acabado cuidado.

POCO X4 Pro 5G: especificaciones técnicas



características pantalla AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 puntos) de 6,67 pulgadas, relación de contraste de 4 500 000:1, brillo típico de 700 nits, brillo máximo de 1200 nits, refresco adaptativo máximo de 120 Hz y protección Gorilla Glass 5 procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8 núcleos y fotolitografía de 6 nm memoria 6 u 8 GB LPDDR4x almacenamiento 128 o 256 GB UFS 2.2 cámara frontal Sensor de 16 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 cámaras traseras Principal: sensor de 108 megapíxeles de 1/1,52 pulgadas y óptica con valor de apertura f/1.9

Ultra gran angular: sensor de 8 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.2 y ángulo de visión de 118º

Cámara macro: sensor de 2 megapíxeles y óptica con valor de apertura f/2.4 sistema operativo Android 12 MIUI 13 conectividad USB-C Jack de 3,5 mm para auriculares Ranura para tarjetas de memoria micro-SD conectividad inalámbrica 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC Sensor de infrarrojos batería 5000 mAh carga 67 vatios (cargador incluido) seguridad Sensor de huellas dactilares lateral sonido Altavoces estéreo protección ip IP53 dimensiones 164,19 x 76,1 x 8,12 mm peso 205 g precio 6 GB + 128 GB: 299 euros 8 GB + 256 GB: 349 euros

Es difícil resistirse a un diseño y una pantalla como estos en esta gama

Las fotografías que ilustran este artículo muestran con claridad que esta marca ha mimado el diseño de este smartphone. Sus marcos son finos; su perfil, estilizado; y el módulo de cámaras no parece tener ningún reparo para reclamar todo el protagonismo cuando le damos la vuelta y miramos su parte trasera. Es probable que este módulo tan llamativo no guste a todo el mundo, pero demuestra que este teléfono móvil tiene una personalidad marcada. Y también que no tiene complejos.

Si echáis un vistazo a las especificaciones detalladas de la tabla que publicamos encima de estas líneas veréis que no están pero que nada mal. Su procesador es un competente Snapdragon 695, y está respaldado por 6 u 8 GB de memoria principal de tipo LPDDR4x. En lo que se refiere al almacenamiento secundario cuenta con 128 o 256 GB UFS 2.2, y viene con conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y NFC.

Es evidente que hay muchos móviles con especificaciones más ambiciosas, pero no debemos perder de vista que la versión más económica de este X4 Pro 5G estará disponible por 300 euros. Y estas características encajan como un guante con un smartphone de este precio.

Ahora merece la pena que nos detengamos unos minutos en su pantalla. Y es que incorpora un panel AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución Full HD+ (2400 x 1080 puntos) que, según POCO, nos entrega una relación de contraste típica de nada menos que 4 500 000:1. Los paneles orgánicos siempre tienen un contraste sobresaliente, pero la cifra que nos promete POCO es espectacular. Por supuesto, cuando tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo comprobaremos qué impacto tiene este contraste en su calidad de imagen global.

No obstante, esta no es en absoluto la única característica atractiva de la pantalla de este teléfono móvil. Y es que, de nuevo según POCO, también nos propone una capacidad de entrega de brillo típica de 700 nits y picos máximos de 1200 nits. Estas cifras están realmente bien, y deberían permitir a este móvil rendir estupendamente en espacios con mucha luminosidad ambiental. Un apunte más: la frecuencia de refresco máxima de este panel es 120 Hz, e implementa sincronización adaptativa.

Su apuesta de cámaras es interesante, pero también arriesgada

La dotación de cámaras que POCO ha puesto a punto en este teléfono móvil pinta bien, pero no es la habitual. La cámara frontal incorpora un sensor de 16 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.4. Por otro lado, la unidad principal apuesta por un captador de 108 megapíxeles que tiene un tamaño de 1/1,52 pulgadas, y que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/1.9. Hasta aquí no hay nada que se salga de la tónica habitual, pero, efectivamente, su apuesta en el terreno de las cámaras traseras no es la más frecuente.

Este no es en absoluto el primer smartphone que prescinde formalmente de un teleobjetivo para incluir en su lugar una cámara macro, pero nos sigue pareciendo una apuesta algo arriesgada. Y es que, más allá de la ampliación que pueda entregarnos recurriendo a la inteligencia artificial y al sensor de 108 megapíxeles de su cámara principal, posiblemente muchos usuarios no sacarán demasiado partido a su unidad para macrofotografía.

Por último, la cámara ultra gran angular apuesta por un sensor de 8 megapíxeles que trabaja codo con codo con una óptica con valor de apertura f/2.2. Su ángulo de visión es, según POCO, 118 grados. Como veis, sobre el papel este teléfono móvil pinta realmente bien. Nosotros estamos deseando probarlo a fondo, y, cómo no, os contaremos con todo detalle qué nos parece en cuanto caiga en nuestras manos una de las primeras unidades.

POCO X4 Pro 5G: precio y disponibilidad

POCO ha confirmado que su nuevo X4 Pro 5G estará disponible a partir del próximo 7 de marzo con este precio dependiendo de su configuración: