OnePlus Nord 4, análisis: la sorpresa no es el metal, sino ofrecer tanto siendo tan fino

El primer OnePlus Nord supuso la vuelta de la marca a la senda de la calidad precio por todo lo alto y desde entonces sus sucesores han mantenido la estela del equilibrio y la experiencia de OxygenOS: el OnePlus Nord 2 subía el listón en diseño y el OnePlus 3 era una apuesta conservadora que mejoraba en todos los apartados sin grandes estridencias.

Como asignatura pendiente de la saga, la cámara: suficiente pero sin pena ni gloria dentro de su gama. ¿Será el OnePlus 4 el que suba de nivel? Lo hemos probado a fondo y esta han sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del OnePlus Nord 4



OnePlus NOrd 4 Dimensiones y peso 162,6 x 75 x 7,99 mm 199,5 g Pantalla Fluid AMOLED 6,74" 2.772 x 1.240 px (20.1:9) 120 Hz HDR10+ 2150 Nits Procesador Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 GPU Adreno 732 memoria 12 / 16 GB LPDDR5X almacenamiento 256 / 512 GB UFS 4.0 batería 5.500 mAh Carga rápida 100W cámaras traseras Principal: 50MP, f/1.8, LYTIA OIS Gran angular: 8MP, f/2.2, 112º cámara frontal 16MP, f/2.3 conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.4, aptX HD LTE/5G, NFC, USB C sistema operativo Android 14 OxygenOS 14.1 otros Altavoces estéreo Lector de huellas bajo pantalla Certificación IP65 precio Desde 499 euros

OnePlus Nord 4 PVP en OnePlus — 499,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diseño: lo más llamativo es su chasis de metal, pero no es lo mejor

El modelo que hemos tenido la oportunidad de probar es el verde y la verdad, es uno de los teléfonos más bonitos que han pasado por mis manos. Eso sí, el punto tiquismiquis es que el gradiente de la parte inferior no está demasiado logrado. El blanco también resulta bastante llamativo, si bien en la parte inferior hay un texturizado falso, en tanto en cuanto es estético y no con volumen. Habiendo visto los tres, me parece que el más acertado es el negro, equilibrado y llamativo.

La parte trasera juega con dos acabados: brillante en la franja superior (donde se encuentran las cámaras) y todo lo demás, cepillado. Mucho cuidado al poner el dedo en la parte brillante, porque se marcan las huellas que da gusto. En la zona media, el logo de la marca, en la zona superior izquierda, las dos lentes totalmente alineadas y a la derecha y dispuestas en vertical, dos flashes más discretos.

Estéticamente tiende al minimalismo y el resultado es equilibrado, tanto a nivel estético como físicamente, ya que asienta bien al apoyarlo boca arriba. Pero vamos a la característica estrella del apartado: este es el primer OnePlus Nord con carcasa de aluminio y le sienta de miedo.

Este punto merece una aclaración más extensa: en realidad, es el el primer móvil 5G con cuerpo unibody completamente de metal. Este material, otrora bastante popular, había dejado su hueco al cristal por reto que supone tener que integrar más antenas para este tipo de conectividad y que estas rindan adecuadamente.

Precisamente durante la presentación, la marca se jactó haber elaborado un exhaustivo trabajo de investigación para colocarlas y que además estas sean la mitad de grandes para una misma capacidad de recepción. Asimismo, también detallaron que incluso el metal actúa como amplificador: según mi experiencia usando mi SIM de Vodafone, la experiencia de recepción de llamadas o datos no ha variado significativamente respecto a mi móvil personal, un iPhone 15 Pro.

Estamos ante un móvil que visualmente luce premium y no solo por el material elegido: le ayudan sus líneas bastante rectas, limitándose a suavizados mínimos en las esquinas para lograr un acabado de lo más elegante. La distribución de botones es la clásica en la marca: en el lateral superior de la derecha, el utilísimo Alert Slider que tanto aprecio como usuaria de iPhone desde hace más de una década para silenciar el móvil sin contemplaciones. A la izquierda, el botón de apagado y encendido y el del volumen. Finalmente en el marco inferior encontramos el altavoz, el puerto USB-C y la bandeja para introducir la SIM.

Sin ser un teléfono grande, sus dimensiones pasan factura a la hora de manejarlo con una mano o en el bolsillo. Sin ir más lejos, aunque llego a tocar el botón de encendido, el resto quedan fuera del alcance de mi mano (manejándolo a una mano), una cuestión ergonómica a mejorar si queremos móviles grandes pero accesibles.

Al margen de este detalle, creo que es moderadamente manejable y buena parte de culpa la tiene su grosor de 7,99 milímetros, cifras sorprendentes para el tamaño de su batería. En cualquier caso, sus dimensiones están bien aprovechadas gracias a sus finos bordes, si bien el inferior es ligeramente más grueso. En el caso del frontal, es del 90,8% según GSMArena y como los bordes son planos, evitamos toques accidentales. Tras superar el peaje a pagar por un móvil más grande de lo que es habitual en mí, llega el lado bueno: disfrutar de su pantalla.

La pantalla sorprende gratamente

Monta un panel de 6,74 pulgadas de tipo AMOLED con resolución de 1.772 x 1.240 puntos compatible con contenidos HDR10+ y tasa de actualización de 120 Hz. No obstante, por defecto viene configurado con una resolución de 2414 x 1080p para estirar la duración de la batería y existe una opción adaptativa para mejorar la escena según crea conveniente. Y lo mismo con el refresco: lo que viene de serie es el ajuste automático, aunque podemos cambiar a 60 Hz o mantener a 120 Hz.

Lo normal en mi día a día ha sido dejar todo lo que viene seleccionado de fábrica y así tal cual ofrece una experiencia de visionado más que satisfactoria, tanto de aplicaciones o la web, como de vídeos. Bajo la pantalla está integrado el lector de huellas, que funciona de forma precisa y rápida. En la zona superior central, el agujero para la cámara selfie que también sirve para el desbloqueo facial, algo más lento y fallón frente al lector digital, en función de la luz ambiental y el ángulo.

Yendo más al detalle, la nitidez es acertada, jugando con los ángulos de visión seguimos visionando el contenido correctamente y sin azuleos, a la altura de móviles más ambiciosos. En cuanto al brillo, he podido ver la pantalla bien en general, tanto de noche como de día y en interiores o exteriores, aunque bajo el sol directo sí que he echado en falta un poco más.

Respecto a los ángulos de visión, al inclinar se sigue viendo el contenido correctamente y sin azuleos. La reproducción de color viene con perfil intenso por defecto con un puntito saturado que aunque entra por los ojos, no es precisamente exacto con el mundo real. No obstante, queda la opción de elegir entre modos natural (en ese caso, quedan algo apagados) y profesionales, como el cinemático o brillante.

La pantalla es buena, pero el sonido no se queda atrás: cuenta con un sistema de doble altavoz estéreo que me ha sorprendido por su contundencia y balance, pero si optamos por usar unos auriculares Bluetooth compatibles, podremos beneficiarnos además de su códec aptX HD.

Rendimiento: no es gama alta. Tampoco le hace falta

El OnePlus Nord 4 monta un procesador Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 con las opciones de 12 o 16 GB de RAM de tipo LPDDR5X y 256 o 512 GB UFS 4.0 de almacenamiento. En nuestro caso, hemos probado el modelo más ambicioso. No es un chip de flagship, pero quién lo diría.

La configuración entra dentro de lo esperable dentro de su gama y en la realidad me ha resultado más que suficiente en mi día a día, tanto por mover varias aplicaciones a la vez como por su exigencia: navegar por internet, redes sociales, atender al correo, ver vídeos, edición de fotos... que he podido hacer con fluidez y sin lags. De hecho, también me he atrevido a jugar a 'Genshin Impact' logrando mover el juego bastante bien al principio, aunque con algún que otro eventual tirón con el paso del tiempo, pero nada dramático.

Lo que sí que he notado tras un rato exigiéndole al teléfono es calor en su carcasa. Es la cara B de usar un material con propiedades conductoras tan buenas como el aluminio en su carcasa. Tampoco es algo crítico ni alarmante, que llegue a poner en jaque al desempeño, pero sí que es digno de mención cómo se nota gracias a la elección del material.

Más allá de evaluar el rendimiento de forma cualitativa con actividades cotidianas, hemos pasado las clásicas pruebas sintéticas para compararlo con la competencia:



OnePlus Nord 4 POCO F6 pro POCO F6 REALME GT 6T Google Pixel 8a PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Google Tensor G3 RAM 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.888/4.930 1.152 /4.263 1.857 / 4.634 1.543 / 4.171 1.324 / 3.345 3D MARK Wild Life Unlimited 11.629 12.887 12.093 10.604 8.421 PCMARK WORK 16.718 15.292 10.566 16.894 10.920

Como ya sucediera con el OnePlus 12, el flagship actual de la casa, al pasar las pruebas me he encontrado algunos valores inusualmente bajos (en Geekbench single - core por debajo de mil), así que ha sido necesario activar el modo de alto rendimiento para dar con unos valores más normales y esperables por el hardware que monta.

Dejando a un lado este hecho anecdótico, en la práctica su configuración y desempeño es solvente para uso diario e incluso para juegos ambiciosos.

Software: quién te ha visto y quién te ve, OxygenOS

Qué tiempos aquellos en los que OxygenOS era prácticamente sinónimo de simpleza, sin apenas aplicaciones añadidas (me viene a la cabeza por ejemplo el OnePlus 7). Esa época ha pasado a mejor vida y en estos momentos se escribe OxygenOS pero se pronuncia ColorOS y eso es una pena, ya que era uno de sus factores diferenciales.

Vaya por delante que OxygenOS 14 está basado en Android 14, aunque estéticamente alejado de Android Stock y más próximo a esa tendencia a la recarga propia de capas asiáticas en general. Estamos ante un sistema operativo estable, con un funcionamiento fluido (no he sufrido cierres inesperados ni bugs), con una interfaz cada vez más pulida y consistente. Las dos mejores muestras de ese amor por la recarga: el bloatware y todas las opciones para personalizar la experiencia.

Si eres de esas personas que gusta de configurar al dedillo todo, agradecerás todas las opciones de ajustes y customización que ofrece: elegir colores del acento, animaciones del lector de huellas, estética de los iconos del panel de estado... aunque eso sí, necesitarás paciencia. Eso sí, lo que sigue sin poderse cambiar es ese '1' en rojo del reloj, un guiño de la marca que estaría genial poder desactivar a nuestro gusto.

Mencionaba antes que ese OxygenOS primigenio apenas añadía aplicaciones propias a la experiencia, pero el de ahora nada tiene que ver: AliExpress, Booking, Amazon, Block Boast!, Bubble Pop!, Fitbit, LinkedIn... son algunas de las aplicaciones y juegos que te vienen nada más encender el teléfono.

La propuesta para el futuro de este OnePlus Nord 4 y su software es prometedora, garantizando cuatro años de actualizaciones de sistema operativo y seis de seguridad. No es lo de Google y Samsung, pero no está nada mal. Asimismo, la marca presume de haber obtenido la certificación TÜV SÜD Fluency 72, según el cual el móvil se mantendrá fluido durante seis años.

Autonomía: OnePlus ha hecho virguerías con ese grosor

Mencionaba en el apartado de diseño que este OnePlus Nord 4 es un dispositivo fino, algo que se agradece en el manejo. La sorpresa llega cuando te enteras que su batería es de 5.500 mAh, un tamaño propio de móviles de gama de entrada (una de esas virtudes habituales en teléfonos baratos), pero rara avis en la gama alta y media.

Una batería de gran capacidad anticipa una buena autonomía y tras probarlo, puedo decirlo sin miedo: no solo va sobrado para mi uso en una jornada normal, sino que me ha aguantado dos días completos bastante moviditos. Concretamente, lo usé como móvil personal en mi viaje a Milán para la presentación, donde además de hacer mis tareas habituales, me dediqué a hacer decenas de fotos de la ciudad italiana como buena turista, así como otros menesteres como navegar por internet, redes sociales o mensajería.

Me han sorprendido los bajos consumos en reposo, limitándose a un ajustado 1% de bajada durante la noche. Si se usa para ver vídeos en streaming de YouTube, he superado las 17 horas de reproducción en streaming. Solo con esto ya estaríamos rozando el sobresaliente en este apartado, pero es que con el cargador adecuado, puede cargarse en aproximadamente media hora.

Me explico: según el fabricante es posible cargar la batería de 0 a 100% en 28 minutos, aunque en las condiciones más favorables (teléfono apagado). Lo hace gracias a que es compatible con la tecnología Super VOOC a 100 W, las mismas prestaciones que el actual flagship. Eso sí, ni rastro de carga inalámbrica.

La mala noticia es que el cargador no viene en la caja como marca la ley, por lo que necesitaremos uno de esas características y compatible con este sistema. Sí, lo de la ausencia del cargador cada vez es más frecuente esgrimiendo la cuestión ambiental invitándonos a la reutilización, pero la realidad es que es difícil tener un cargador así de ambicioso por casa y toca pasar por caja para disfrutar de esta características. Eso sí, como también funciona con USB Power Delivery mediante su conector USB 2.0, aunque en ese caso la carga rondará los 55W.

Cámaras: una lente principal para dispararle a todo

Si echamos un vistazo a los análisis de los Nord anteriores, veremos que pese a defenderse moderadamente bien en este apartado, nunca han destacado especialmente por su cámara. No obstante, también ha ido puliendo cositas y la cámara principal del predecesor del OnePlus Nord 4 ya apuntaba alto. En esta generación la composición de lentes está conformada por:

Sensor principal Sony LYTIA LYT-600 de 50 megapíxeles de resolución, apertura de f/1.8, equivalente a 24mm y estabilización óptica. Una buena noticia, ya que los sensores apilados de Sony permiten implementar mejores tecnologías en el mismo tamaño.

apertura de f/1.8, equivalente a 24mm y estabilización óptica. Una buena noticia, ya que los sensores apilados de Sony permiten implementar mejores tecnologías en el mismo tamaño. Lente ultra gran angular Sony IMX355 de 8 megapíxeles y apertura de f/2.2.

Para los selfies y el desbloqueo facial, una cámara frontal de 16 megapíxeles y f/2.4.

Aplicación de cámara

Antes de meternos en cómo son las fotografías que hace este móvil, daremos un buen repaso a la aplicación de la cámara, si bien ya os adelantamos que no hay sorpresas frente al año anterior y, de forma más general, a lo que solemos encontrarnos en los modelos de Realme, OPPO y la propia OnePlus.

Así, cuenta con una interfaz sencilla y funcional que integra un carrusel de modos bastante completo. En la zona superior y bastante a mano está integrado Google Lens, junto con el flash, el formato de fotografía, el HDR o el temporizador, así como el acceso a los ajustes. Precisamente dentro de esos ajustes hay algunos detalles como la posibilidad de dejar la marca de agua de Hasselblad para visualizar los parámetros en los que ha sido tomada la fotografía.

La experiencia de uso es adecuada, tanto por todo lo que ofrece como por la agilidad de alternar entre modos, si bien exprimiendo el dispositivo disparando de forma continua, a alta velocidad y modificando opciones a la vez, sí que he apreciado algo de brusquedad en las transiciones.

Fotografías con la cámara principal

Modo auto

La buena noticia de contar con un sensor Sony Lytia es, que salvo que el fabricante lo haga muy mal, suelen ofrecer un rendimiento solvente. Estamos ante una lente de una calidad decente que consigue unas fotos de lo más pintonas, con unos colores precisos y conseguidos (aunque algo saturados), balance de blancos y punto de contraste buenos.

Eso sí, el Lytia 600 es un sensor con ruido difícil de controlar en ISOS bajos, algo que puede minimizarse mediante software, a costa de generar algunas escenas algo lavadas en esas zonas. Asimismo, con el HDR las sombras quedan algo más apagadas de lo que debería.

No obstante y en general, las fotografías hechas con la lente principal del OnePlus Nord 4 en condiciones favorables (buena iluminación y escaso movimiento) ofrecen bastante nitidez, un nivel de detalle adecuado y natural y buen rango dinámico.

Modo auto. ISO80

Zoom y ultra gran angular

Cabe recordar que este teléfono carece de teleobjetivo, pero eso no es problema para salvar esas situaciones en las que necesitamos acercar la imagen tirando tirando de la lente principal y el zoom de dos aumentos. Aunque obviamente hay cierta pérdida de calidad, el resultado es decente.

2x | 1x | Ultra gran angular

Sí tiene lente ultra gran angular, pero desgraciadamente no está a la altura del sensor principal. Esto podía anticiparse simplemente con la ficha técnica, pero los resultados así lo demuestran: el bajón de calidad es evidente. Afortunadamente, lo que el hardware no hace, el buen hacer en el software de OnePlus lo apaña siempre y cuando la fotografía está tomada en buenas condiciones.

Lente principal vs ultra gran angular

Modo nocturno

Activando el modo noche, la lente principal hace un apaño bastante decente habida cuenta de la dificultad del escenario, logrando una buena exposición y balance de blancos. Eso sí, la búsqueda de reducción de ruido se pierde cierto nivel de detalle.

Modo noche

Modo retrato

Las dos imágenes bajo estos párrafos ilustran el modo retrato, evidenciando una vez más la calidad de la lente principal (derecha). Así, mientras el sensor Sony Lytia mantiene el nivel de detalle, nitidez y ese punch cromático, con la cámara selfie notablemente más apagado.

No obstante, ambas lentes aprueban con nota en el modo retrato: con buen recorte de la persona respecto al contorno y un desenfoque que se siente de lo más integrado en la escena.

Modo retrato: cámara selfie vs cámara principal

Vídeo

En cuanto al apartado de vídeo, el OnePlus Nord 4 es capaz de grabar hasta a resolución 4K y 60 fotogramas por segundo, si bien si queremos aprovechar la función de ultra estabilización (bastante útil si, en lugar de dejar el móvil en un soporte, lo llevamos encima y nos movemos), entonces las prestaciones bajan hasta a 1080p y 60 fotogramas por segundo.

Respecto a los resultados, se enmarca dentro de lo esperable en su gama, adoleciendo de cierta falta de nitidez y de unos colores con tendencia a la saturación. Cuando hay movimiento, salta a la vista que merece la pena apostar por bajar la resolución.

OnePlus Nord 4, la opinión de Xataka

Dejando al margen otros miembros de la familia como los Lite o los CE, decir Nord es hablar de equilibrio, una constante en todas y cada una de sus entregas. Quizás no deslumbraban en nada, pero cumplían en todo, logrando un terminal redondo. Con este OnePlus Nord 4 es más de lo de siempre, pero mejor que nunca.

La auténtica proeza es meter una batería de ese calibre en menos de ocho milímetros

El diseño, dejando a un lado la parte estética que puede gustarnos más o menos, es premium por líneas y materiales, ofreciendo un terminal grande pero manejable y fino. Insistimos: puede que OnePlus se jacte de tener el primer móvil 5G con cuerpo unibody completamente de metal, pero la auténtica proeza es meter una batería de ese calibre en menos de ocho milímetros.

Por diseño está hecho para durar, pero es que la batería es el aguante en su máxima expresión. La combinación de hardware y software ofrecen un desempeño fluido ahora y a medio plazo, sus prestaciones multimedia son de calidad, la cámara principal invita a tirar otra foto más en cualquier escenario.

Sí, OnePlus ha vuelto a subir 50 euros su Nord (los OnePlus 1 y 2 tenían un PVP de 399 euros y el OnePlus Nord 3 de 449 euros), pero tiene sentido dentro de la coyuntura actual, la competencia y lo que ofrece: este es un equilibrio cada vez más ambicioso. Y una realidad: cuesta encontrar un móvil mejor por menos de 500 euros.

8,6 Diseño 9 Pantalla 8 Rendimiento 8,5 Cámara 8,25 Software 8,25 Autonomía 9,5 A favor Un diseño con mucha personalidad y de categoría

La autonomía es sencillamente espectacular

Una cámara principal de nivel En contra Demasiado bloatware en OxygenOS

La lente teleobjetivo no está a la altura de la principal

El desempeño en vídeo es ramplón



