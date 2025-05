Hay una vieja sonda soviética a punto de caer en la Tierra. Lo inquietante es que fue diseñada para resistir al infierno

Un pedazo de la historia espacial soviética, la sonda Kosmos 482, está a punto de concluir su larguísima odisea de 53 años en órbita. Y de la forma más inquietante posible: cayendo sobre nosotros.

Contexto. Lanzada el 31 de marzo de 1972, esta nave soviética tenía como destino Venus, pero un fallo tras su lanzamiento la dejó varada en la órbita terrestre. 53 años después, su descenso final es inminente: se espera que reingrese en la atmósfera alrededor del 10 de mayo.

La sonda no contiene materiales nuclearea, y el riesgo de impacto contra propiedades o personas es bajo... pero no es nulo. Y no quieres que un objeto de media tonelada que cae del cielo te golpee.

Kosmos 482. Hermana gemela de la exitosa misión Venera 8, fue lanzada solo cuatro días después, pero a diferencia de la primera, no logró aterrizar en Venus. La etapa superior Blok-NVL del cohete Molniya que transportaba la Kosmos 482 se apagó prematuramente, dejando a la sonda atrapada en una órbita terrestre elíptica muy alta (inicialmente de 206 x 9.800 km de altura).

Fiel al secretismo de la época, la Unión Soviética nunca admitió el fallo y simplemente bautizó la misión con la designación genérica "Kosmos 482". A los tres días, varios fragmentos que se habían separado de la nave reentraron sobre Nueva Zelanda, donde incluso se recuperaron algunos restos, como los depósitos cilíndricos de combustible. Otros objetos asociados a la misión reentraron en 1981 y 1983.

Diseñada para el infierno venusiano. El objeto que ha resistido todo este tiempo es la cápsula de descenso de la misión, destinada a aterrizar en Venus. Se estima que esta esfera tiene un diámetro aproximado de un metro y una masa de unos 500 kilogramos.

Aquí viene lo interesante: esta cápsula fue diseñada para sobrevivir a la infernal atmósfera de Venus, un planeta cuya temperatura media en la superficie es de 464 °C. Como señala el analista de satélites Marco Langbroek, es posible que sobreviva relativamente entera a la reentrada de la atmósfera terrestre, aunque la trayectoria de reentrada y la propia antigüedad de la cápsula reducen la posibilidad de que esté intacta en el momento del impacto

¿Con el paracaídas desplegado? La inminente reentrada ha intensificado el seguimiento por parte de observadores de satélites. El astrónomo aficionado Ralf Vandebergh ha conseguido imágenes telescópicas del objeto en las que parece tener desplegado un paracaídas.

"Hay una bola compacta, pero varios fotogramas muestran una débil estructura alargada en un lado particular de la bola", dijo a Space.com. Además, el objeto podría estar dando tumbos, por lo que solo es visible a ratos.

Cómo seguir la reentrada. Kosmos 482 orbita la Tierra cada 90 minutos en una inclinación de 52 grados. Esto significa que la reentrada puede ocurrir en cualquier lugar entre las latitudes 52° Norte y 52° Sur. La ventana de reentrada estimada por Space-Track y analistas como Langbroek se centra el 10 de mayo de 2025, con una incertidumbre de 2 o 3 días que se irá reduciendo a medida que se acerque el momento.

La nave realizará una serie de pases visibles desde el hemisferio norte al amanecer justo en torno a las fechas previstas de reentrada. Sitios como Heavens-Above ya incluyen predicciones de pases visibles para Kosmos 482.

Cuando el hombre caminaba sobre la Luna. La caída de Kosmos 482 es un recordatorio tangible de la era dorada de la exploración espacial y de la intensa carrera hacia Venus, que siguió a la carrera lunar.

Esta reliquia de 1972 (el último año en el que el hombre caminó sobre la Luna), regresará a un mundo radicalmente distinto, cada vez más congestionado por miles de satélites activos y una creciente cantidad de basura espacial.

