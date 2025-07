Claude: qué es, cómo funciona y en qué es mejor (y en qué no) que ChatGPT y la competencia

Vamos a explicarte qué es Claude y cómo funciona este modelo de inteligencia artificial creado por Anthropic. Se trata de un modelo bastante popular que en varias ocasiones se ha acercado mucho a la potencia de los grandes como ChatGPT, por lo que siempre conviene tenerlo en el radar.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente Claude, para que entiendas su concepto en el caso de que no estés familiarizado con la IA. Luego te diremos cómo funciona, y terminaremos explicándote sus principales ventajas y desventajas respecto a los modelos de la competencia.

Qué es Claude

Claude es un modelo de inteligencia artificial conversacional. Esto quiere decir que tú le escribes preguntas o le haces peiticiones escribiendo un comando o prompt, y él te responde a lo que le hayas pedido.

Concretamente es un Gran Modelo Lingüístico o Large Language Model (LLM), del mismo tipo que ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot y el resto de alternativas. Este modelo de IA ha sido entrenado para poder entender el lenguaje natural, y podrás escribirle igual que lo harías con una persona real.

Claude ha sido creado por Anthropic, que es una empresa fundada por ex-empleados de OpenAI, que son los responsables de ChatGPT, y de hecho en varias versiones que han sacado de Claude han ido consiguiendo superar a GPT en varias cosas.

Claude es el nombre del char de IA con el que hablas, pero también es el nombre que tienen sus modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Cada pocos meses va a saliendo una versión nueva, como Claude 3 o Claude 4, y cada una de estas versiones es una mejora del "motor" que utiliza la IA cuando hablas con ella.

La idea detrás de este modelo de inteligencia artificial no es solo conseguir una IA capaz y potente que destaque entre la competencia. Anthropic también quiere conseguir una inteligencia artificial que esté alineada con los valores e intereses humanos.

Para conseguir esto, la empresa está invirtiendo una gran cantidad de recursos en conseguir que sus modelos tengan una base ética sólida, y que así opere siempre de una manera responsable y beneficiosa. Concretamente, se rige por principios de transparencia, responsabilidad y confianza.

Esto quiere decir que la IA podrá reconocer los peligros asociados de ella misma, y tomar medidas proactivas para mitigarlos. Así, cada uno de los modelos de esta familia no solo han sido creados para que sean seguros, sino que buscan que no puedan ser mal utilizados o que puedan provocar consecuencias negativas no intencionadas.

Cómo funciona Claude

Claude funciona gracias a un gran modelo de lenguaje o LLM; igual que ChatGPT y otras alternativas. Estos modelos han sido entrenados con enormes cantidades de texto, y con ello han aprendido la manera en la que escribimos los humanos.

Así, cuando le escribes una frase natural, estos "motores" debajo de la IA analizan las palabras y entienden el contexto de la pregunta y lo que quieren decir, y luego generan una respuesta con un texto que también es de lenguaje natural y parece escrito por una persona. Esto es así porque, en su entrenamiento, a la IA también se le ha enseñado a construir frases y respuestas.

En cuanto a su conocimiento, la IA utiliza una base de datos y conocimientos con la que ha sido entrenada, pero también realiza búsquedas por Internet. Así, sus respuestas son una combinación de lo que sabe y de lo que encuentra, de forma que intenta siempre ofrecerte una información concisa y actualizada.

Ten en cuenta que una inteligencia artificial no es realmente inteligente, no "piensa". Simplemente usa millones de algoritmos internos para entender lo que le has preguntado, procesar la información que obtiene sobre tu petición, y luego redactarla de una manera coherente.

Ventajas y desventajas de Claude

Claude es un modelo que destaca por tener una interfaz clara y ordenada, minimalista y muy limpia. Tiene una excelente capacidad de comprender textos, por lo que vas a tener muy buenas experiencias incluso en su versisón gratuita.

Las respuestas pueden parecer más humanas y naturales, ya que se ha pulido mucho su estilo, y puede parecer más empático. Sin embargo, sus respuestas suelen ser más escuetas y resumidas, directamente al grano, y sin alargarse demasiado a no ser que se lo pidas.

Claude también tiene algunas ventajas destacadas. Por ejemplo, puede hacer un análisis más detallado de documentos largos o textos complejos. Además, como hemos mencionado, sus respuestas son más éticas sin llegar a ser excesivamente restrictivo a la hora de darles.

Claude también destaca por el mano de tareas que requieren un razonamiento paso a paso, y tiene una capacidad especialmente buena para crear y modificar código en el caso de que se lo pidas.

Claude te permite elegir entre distintos estilos a la hora de responderte, dependiendo de si quieres que sea más conciso o más explicativo. También permite añadir conectores para poder interactuar con aplicaciones, como controlar Spotify o Brave.

Pero también tiene algunas cosas en contra, como no tener tantos plugins y herramientas adicionales como los GPT de ChatGPt o los Gem de Gemini. Claude tiene sus "artefactos", pero al no ser una IA tan popular tampoco hay tanta cantidad. A veces, también puede ser que los competidores tengan información más actualizada sobre algunos temas.

Además, es posible que en algunos de sus modelos la velocidad de respuesta no sea tan rápida, y tampoco hay integraciones directas con otros servicios de terceros como pueden tener otras IA más populares, como Gemini con servicios de Google y ChatGPT con otros asociados.

Claude no puede crear dibujos, por lo menos no de la manera en la que puede hacerlo ChatGPT. Quizá pueda generar imágenes mediante código, pero no dibujos en si, por lo que es una limitación a tener en cuenta.

Claude es más económico en sus planes de pago que la competencia. Su plan Pro cuesta 15 euros al mes, y el mayor plan cuesta 90 euros al mes. Mientras, los planes de ChatGPT son 20 y 200 dólares, y los de Gemini son 22 y 275 euros al mes. Algo que también conviene tener en cuenta.

