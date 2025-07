Vamos a explicarte cómo hacer una canción con inteligencia artificial, de forma que puedas crear composiciones únicas usando herramientas específicas. Así, si quieres hacer una broma o crear una melodía para algún proyecto, la inteligencia artificial puede ayudarte.

Vamos a empezar el artículo dándote unos consejos previos a tener en cuenta antes de empezar. Luego, pasaremos a ofrecerte una lista de herramientas o aplicaciones para crear música con IA, y luego te diremos cómo usar dos de ellas.

Unos consejos antes de empezar

Antes de empezar, debes tener en cuenta qué clase de canción quieres crear. A la hora de usar una IA, todo será más efectivo si ya tienes claro cuál es el género o los géneros musicales que quieres explorar. También debes decidir si es algo relativamente serio o una broma para amigos, o incluso una canción que quieras usar en algún proyecto.

También es recomendable tener clara la letra o el concepto de la temática que quieres expresar con la canción. Si ya tienes la letra, una IA podrá generar música del estilo que quieras a partir de ella. Pero si solo tienes un concepto de letra, entonces puedes pedir que la letra se desarrolle a partir de él, o directamente intentar generar una letra por IA primero.

Para crear la letra tienes varias posibilidades. Puedes recurrir a chatbots normales como ChatGPT, Copilot, DeepSeek o Gemini entre otros, pero las propias herramientas para crear música pueden incluir en ocasiones también sus propios sistemas para generar la letra.

Una vez tengas todo claro, entonces ya te tocará proceder con elegir una herramienta de IA para crear música, algo para lo que te vamos a ayudar un poco más adelante. Verás que en general son bastante fáciles de usar.

No te conformes con el primer resultado, porque puede no ser bueno a la primera. Repite el proceso o tu prompt, haz cambios para afinar lo que quieras, y poco a poco irás consiguiendo algo mejor o más cercano a lo que tienes en mente.

Por último, debes saber que la música que crees no te pertenece. No eres un músico creando una canción con tus habilidades, sino que has generado música por algoritmos, y por lo tanto en muchos casos no puedes registrarla como tuya, ni tampoco reclamar su propiedad exclusiva. Tampoco vas a poder monetizar la música en la mayoría de casos, ya que muchas plataformas la detectarán como hecha por IA.

Herramientas para crear música por IA

Ahora, vamos a darte una pequeña lista de herramientas de IA para crear música a partir de tus peticiones de texto. Con cada una de ellas vamos a darte una pequeña descripción y el enlace para acceder a ella.

Suno : Suno es el servicio para crear música por IA más conocido, y uno de los primeros que empezaron a sorprender a los usuarios. Tiene un modo sencillo para describir lo que quieres y darle libertad creativa, y otro para especificar géneros, letra, y tener un mayor control. Enlace: suno.com.

: Suno es el servicio para crear música por IA más conocido, y uno de los primeros que empezaron a sorprender a los usuarios. Tiene un modo sencillo para describir lo que quieres y darle libertad creativa, y otro para especificar géneros, letra, y tener un mayor control. Enlace: suno.com. Riffusion : Muy similar a Suno, aunque es una herramienta de IA menos conocida. También tiene dos modos: puedes usar un prompt en el que explicas lo que quieres o con usar su panel avanzado donde puedes añadir géneros a mano o la letra que quieras. Enlace: riffusion.com.

: Muy similar a Suno, aunque es una herramienta de IA menos conocida. También tiene dos modos: puedes usar un prompt en el que explicas lo que quieres o con usar su panel avanzado donde puedes añadir géneros a mano o la letra que quieras. Enlace: riffusion.com. Udio : Este programa divide el proceso de creación de la canción en tres pasos. Primero defines el estilo, luego las letras, y luego especificas el vibe, la sensación o sentimiento que transmite. Enlace: udio.com.

: Este programa divide el proceso de creación de la canción en tres pasos. Primero defines el estilo, luego las letras, y luego especificas el vibe, la sensación o sentimiento que transmite. Enlace: udio.com. Boomy : Otra alternativa que te permite crear canciones por IA, e incluso tiene una función para publicarlas en servicios de streaming. Enlace: boomy.com.

: Otra alternativa que te permite crear canciones por IA, e incluso tiene una función para publicarlas en servicios de streaming. Enlace: boomy.com. Soundraw: Busca una mecánica diferente para ayudarte a crear la canción, con un selector de géneros y la posibilidad de elegir la duración y los tempos que se van a utilizar. Enlace: soundraw.io.

Cómo crear música con Suno

Crear música con Suno es sencillo. Primero entra en suno.com. Una vez dentro, ignora el campo de escritura, porque creará canciones que no puedes escuchar. Lo que tienes que hacer es crear una cuenta gratuita o iniciar sesión con una con las opciones de arriba a la derecha.

Ahora vas a entrar en la pantalla principal. En ella, en la columna de la izquierda tienes varias secciones, y debes pulsar donde pone Create. Con esto irás a la pantalla de creación, donde tienes dos modos para crear canciones: el simple y el personalizado o "custom".

Si eliges la opción Simple, solo debes describir el tipo de canción quieres usando lenguaje natural. Puedes especificar el tipo de música, e incluso puedes añadir un audio que se use de referencia o añadir las letras. También puedes elegir que sea solo instrumental, y en Inspiration puedes elegir una influencia musical. Cuando lo tengas, pulsa en el botón Create para iniciar la creación.

Si eliges la opción Custom, a la que te llevará si decides añadir letras en la simple, irás a una pantalla con muchas más opciones. Aquí, vas a encontrarte con las siguientes opciones:

Lyrics : Es el campo donde tienes que escribir las letras de la canción para que la IA las cante. Tienes un botón Make Random Lyrics para generar letras automáticamente de forma aleatoria.

: Es el campo donde tienes que escribir las letras de la canción para que la IA las cante. Tienes un botón Make Random Lyrics para generar letras automáticamente de forma aleatoria. Instrumental : Este botón sirve para omitir las letras y hacer una canción instrumental.

: Este botón sirve para omitir las letras y hacer una canción instrumental. Styles : Este es otro de los campos más importantes, en el que tienes que elegir el estilo de música que quieres utilizar para tu canción. Podrás escribir géneros o subgéneros, con las especificaciones y términos que quieras. La IA sabrá identificarlos. También tienes una opción para usar un estilo aleatorio.

: Este es otro de los campos más importantes, en el que tienes que elegir el estilo de música que quieres utilizar para tu canción. Podrás escribir géneros o subgéneros, con las especificaciones y términos que quieras. La IA sabrá identificarlos. También tienes una opción para usar un estilo aleatorio. Advanced options : Incluye la opción de excluir estilos musicales.

: Incluye la opción de excluir estilos musicales. Song Title : El título de la canción.

: El título de la canción. Workspace : Puedes crear distintos espacios de trabajo para organizar tus canciones, y elegir a cuál va cada una..

: Puedes crear distintos espacios de trabajo para organizar tus canciones, y elegir a cuál va cada una.. Create: Este es el botón que debes pulsar luego para crear tu canción.

Ahora, lo que tienes que hacer es rellenar todos los campos como quieras, prestándole especial atención al estilo de la música y las letras. Luego, pulsa en el botón Create para generar la canción. Cada vez que lo hagas se generarán dos canciones completamente distintas y aleatorias, y podrás escuchar o compartir el resultado que obtengas.

Crea una canción con Udio

Como segundo método, te vamos a explicar cómo crear una canción con Udio, ya que parece un sistema original. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web udio.com. Aquí podrás empezar con los pasos para crear la canción. En el primero, debes describir exactamente lo que quieres. Intenta no dejarte detalles, y tener precisión con el estilo, ritmo, e incluso instrumentos a utilizar.

En el segundo paso tendrás que elegir lo que quieres hacer con las letras. Aquí, puedes permitir que se autogeneren, y si en el primer paso especificaste la temática irán en esa dirección. Pero también puedes escribir a mano las tuyas o decir que sea instrumental.

Y en el siguiente paso viene la parte más interesante de Udio, que es determinar el humor o la vibración que transmite la canción. Puedes elegir que sea animada, relajada, activa, y puedes manipular a mano los controles de velocidad, energía o caos.

Y ya está. Si no has creado una cuenta antes, ahora te pedirá que inicies sesión o la crees. Y una vez lo tengas, se generarán dos canciones con esta definición. No son resultados tan buenos como Suno, pero tampoco están mal.

