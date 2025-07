Cómo hacer una portada para un informe o trabajo con Inteligencia Artificial

Vamos a decirte cómo crear una portada para un informe o un trabajo usando Inteligencia Artificial. Para esta labor, puedes recurrir a cualquier IA que sea capaz de generar imágenes a partir de tus peticiones de texto, como ChatGPT, Copilot, Gemini u otra similar.

El proceso para hacer este tipo de portadas es bastante sencillo, y es fácil que los resultados sean relativamente buenos. Sin embargo, conviene tener en cuenta un par de cosas. Te vamos a decir primero un prompt bastante sencillo para que utilices, y luego te daremos los consejos a tener en cuenta.

Portada para tu informe o trabajo con IA

Para crear la portada para un informe o trabajo, puedes usar un prompt o petición sencillo, describiendo con cuidado lo que quieres que aparezca. Nosotros, hemos partido de este:

Hazme una portada para un informe sobre Inteligencia artificial. El título del informe es "[Título: subtítulo]". El trabajo está firmado por [Autor], y debes incluir un dibujo de [Imagen de portada].

Como ves, es un prompt bastante sencillo, donde puedes incluir un título y subtítulo. Al pedirle un título, puedes poner primero lo que quieres que aparezca en grande en la portada, y después de dos puntos lo que quieres que aparezca en pequeño. También puedes añadir uno o varios autores.

Además, también vas a poder pedirle a la IA que genere una imagen para tu trabajo. Aquí, corre a cargo tuyo decidir la imagen a usar, puedes hacer que sea sencilla o puedes recargar su fondo para ambientarla. Describe todos los detalles que quieres que aparezcan en el caso de que quieras añadirlos.

No tengas miedo de hacer una petición muy larga, de hecho te recomiendo que la hagas para que la IA tenga en cuenta todos los detalles. Si el resultado no te gusta, puedes incluir una petición debajo indicándole los cambios que quieras que haga. En este prompt no tienes que reescribir todo lo anterior, porque la IA ya lo tendrá en cuenta siempre y cuando estés en la misma conversación.

