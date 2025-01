OnePlus 13, análisis: un escándalo en potencia con algunas asignaturas pendientes

El OnePlus 13 ya está en España y el deja vú al analizarlo ha sido inevitable. Aunque sobre el papel Realme, OPPO y OnePlus son compañías completamente distintas, estos tres teléfonos son hermanos separados al nacer. Este teléfono es el cierre de la triada compuesta por el OPPO Find X8 Pro, el Realme GT7 Pro y el OnePlus 13.

¿Cómo queda el OnePlus 13 dentro de este círculo? ¿Cómo plantea competir en 2025? Todas las dudas sobre este teléfono son fáciles de resolver, así que ponte cómodo.

Ficha técnica del OnePlus 13



oneplus 13 DIMENSIONES Y PESO 162.9 x 76.5 x 8.5 213 g PANTALLA 6,82" AMOLED 3.168 x 1.440 Quad HD+ Tasa de refresco de 1 a 120 Hz HDR de 10 Bits y Dolby Vision Brillo pico de 4.500 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 MEMORIA RAM 12 / 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB 512 GB BATERÍA 6.000mAh 100W 50W inalámbricos CÁMARAS TRASERAS 50 MP, f/1.6, LYT-808 50 MP UGA, f/2.0 50 MP teleobjetivo, 73 mm OIS CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.4, 90º SISTEMA OPERATIVO Android 15 OxygenOS 15 sonido Doble altavoz estéreo Dolby Atmos CONECTIVIDAD WiFi 7 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 OTROS Resistencia IP69 Emisor de infrarrojos PRECIO Desde 1.029 euros

ONEPLUS 13 5G 16GB RAM 512GB Almacenamiento Teléfono Inteligente sin SIM con cámara Triple de 50MP + OIS - Océano de Medianoche Hoy en Amazon — 1.059,00 € PcComponentes — 1.179,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diseño, pantalla y sonido

A nivel de diseño, el OnePlus 13 está bien logrado. Mi unidad está fabricada en cuero vegano para la parte trasera y aluminio en sus laterales. Es un terminal agradable a nivel estético, con un inevitable módulo de cámara sencillamente gigantesco y ubicado en un lateral.

En lo particular, hubiese preferido verlo centrado por simetría, aunque inevitablemente recordase al OPPO Find X8 Pro. Pese a ello, le da bastante personalidad y mantiene la identidad de marca que llevan manteniendo desde el OnePlus 10 Pro.

Hablando de identidad de marca, el Alert Slider sigue estando presente. Esta es una idea genial, tanto, que su hermano de OPPO lo ha heredado. Este botón permite cambiar entre los modos de sonido, silencio y vibración en tan solo unos segundos. Además, tiene una textura rugosa muy agradable.

Teniendo en cuenta su gigantesca batería, las dimensiones y peso están bastante bien logradas

El peso es de 212 gramos. No es un teléfono ligero, pero sí uno de los menos pesados dentro aquellos que compiten con baterías de 6.000mAh. El grosor, de 8,5mm, también está bastante logrado.

Si lo miramos por delante, cuesta distinguirlo de sus dos hermanos. Pese a ello, su panel es técnicamente superior en un aspecto clave: la resolución. Este teléfono tiene más resolución que un Find X8 Pro y que otros teléfonos de la gama más alta (y de precio mayor). Hablamos de 1440 x 3168 píxeles, con una densidad total de 510ppi.

Una cifra bárbara a la que acompañan la tecnología AMOLED, los 4.500 nits de brillo pico y, por supuesto, HDR10 y Dolby Bits. También es ligeramente más grande que la mayoría de sus rivales, ya que cuenta con 6,82 pulgadas. Pese a ello, el aprovechamiento frontal es bueno y no penaliza demasiado el tamaño del dispositivo.

El panel es prácticamente un 10, salvando la ligera (e innecesaria) curvatura que tiene tanto por los laterales como por sus partes superior e inferior. Es cierto que no hay toques fantasma ni es molesta en el día a día, pero no aporta nada respecto a un panel plano. La calibración es excelente, algo saturada y al estilo de la compañía.

En cuanto al sonido, los resultados son más que correctos. He notado una mejora importantísima esta generación de finales de 2024/principios de 2025, y este OnePlus 13 no es la excepción. El volumen máximo es altísimo, aunque la principal pega que le pongo es que distorsiona bastante. Tampoco es el mejor exponente en graves, aunque el resultado final es más que aceptable.

Rendimiento, software y autonomía

El final de 2024 está siendo sencillamente espectacular tanto en rendimiento como en autonomía. Los culpables: los procesadores de nueva hornada y las baterías de 6.000mAh. Este OnePlus 13 cuenta con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el mejor procesador que puede incorporar un teléfono Android hasta la fecha.



Oneplus 13 realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro RAM 16 GB 16 GB 16 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.120 / 9.533 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 2.248 / 6.987 (6) 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 23.301 24.987 9.263 20.281 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 25.540 / 23.231 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 20.321/13.754 16.906/8.538 PCMARK WORK 26.542 25.431 16.738 20.467 -

En el caso de nuestra unidad le acompañan 16 GB de RAM, cifra más que suficiente no solo para asegurar el rendimiento inmediato, sino para intuir que el teléfono envejecerá sin demasiados problemas. Como cualquier teléfono con este hardware, el OnePlus 13 es sencillamente brutal en rendimiento. Puede con cualquier juego, app, multitarea o emulador que le pongamos por delante.

También se comporta especialmente bien con el calor. No hemos notado que se caliente demasiado ni siquiera en uso intenso. Es cierto que el frío del invierno ayuda, por lo que quedamos con ganas de probarlo cuando empiece a apretar el calor.

Respecto al software, la sensación es similar a la que tuve con el OnePlus 12. Esta no es la OxygenOS de antes, es una modificación de ColorOS. OnePlus ha pasado de tener una ROM prácticamente stock, una Pixel ROM vitaminada, a tener un sistema con aires algo más asiáticos y una pequeña cantidad de bloatware.

OxygenOS funciona bien. ¿El problema? OnePlus ya no tiene una ROM que le diferencie de su competencia. De hecho, la comparte con sus hermanos (aunque con mínimos cambios)

Funciona bien, tiene buenas apps nativas, y una mínima integración de inteligencia artificial. En concreto, su buscador es capaz de encontrar información en Archivos y Notas, así como eliminar personas de las imágenes, quitar los reflejos y mejorar la claridad (las mismas funciones que vimos en OPPO/Realme). Pese a ello, siempre seguiremos echando de menos que OnePlus se distinga de sus hermanos con el sistema operativo.

En lo que respecta a la batería, los 6.000mAh no brillan del todo en este teléfono, incluso después de haber recibido algunas actualizaciones. Si tu uso es ligero, podrás disfrutarlo durante dos días sin demasiado problema. En uso intenso, hablamos de unas siete horas de pantalla en un día. Es una cifra excelente, pero dura claramente menos que algunos de sus rivales con esta capacidad.

La carga rápida es de 100W, y carga el dispositivo por completo en poco más de media hora con el cargador original (si usas otro cargador Power Delivery, al menos en mi caso, no se alcanza esa cifra). Una cifra excelente que nos salvará en caso de apuro. Lo que más me ha sorprendido han sido algunas de las opciones de batería. Este teléfono es capaz de regular la potencia de la carga inalámbrica para minimizar el molesto chirrido eléctrico que suele oírse de noche, así como de reducir la resolución y calidad del audio en reproducción multimedia para ahorrar energía.

Cámaras: un año más, la asignatura pendiente

A nivel fotográfico, el OnePlus 13 cuenta con casi todo lo que se le puede pedir a un gama alta. Un año más, se renueva el acuerdo con Hasselblad, quien firma la calibración de color.

Cámara principal de 50 megapíxeles, f/1.6.

Cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles, f2.6, zoom óptico de tres aumentos.

Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, f/2.0, ultra gran angular.

La aplicación de cámara es muy similar a lo visto en sus hermanos, fácil de usar, con todos ajustes a mano y muy rápida disparando.

Durante el día, la cámara del OnePlus 13 se comporta de forma aceptable. El rango dinámico es bastante mejorable, tanto en sobras como en zonas de luces altas cuando el día está bastante soleado. La interpretación del color tampoco es del todo precisa, y a nivel de nitidez los resultados son más similares a los de un gama media-alta que a un flagship.

El procesado es bastante agresivo, sobre todo a nivel de contraste, lo que nos da unas imágenes artificiales y alejadas de lo que se espera en un móvil que ya rompe la barrera de los 1.000 euros. Estoy convencido de que no será un problema para los usuarios menos exigentes en cámara, ya que el conjunto es versátil y capaz, pero en comparación con el resto de gama alta, este teléfono está por detrás.

Zoom 3x.

Curiosamente, me ha gustado más la cámara teleobjetivo que la cámara principal. No es perfecto, pero hay ocasiones en las que he notado cómo el procesado es algo menos agresivo. Puede apreciarse bastante nitidez en las letras del plato, y cómo el rango dinámico en las sombras del árbol de la esquina superior izquierda están bastante bien resueltas.

Hablando del teleobjetivo, me ha encantado el modo retrato. La segmentación fina ha mejorado mucho respecto a la generación anterior y, aunque no es perfecta. A mejorar: el procesado de las pieles (muy lavado) y la naturalidad, pero de un simple vistazo tendremos una fotografía muy agradable y lista para subir a redes sociales.

El ultra gran angular es correcto, manteniendo cierta nitidez en la zona central aunque con ese empastado que suaviza demasiado las texturas. Pese a ello, teniendo en cuenta que este siempre es el sensor más débil, los resultados son más que dignos.

Cuando cae la noche, los resultados son buenos. Esta es una cámara que no hinca la rodilla respecto al día, ya que la carga de procesado es similar. Me ha gustado bastante la cantidad de luz que rescata, el balance de blancos con cierta tendencia al neutro. Si ampliamos veremos el lavado que acompaña a todas las fotografías pero, si no somos demasiado exigentes, nos encontraremos con fotografías muy resultonas.

El selfie es suficientemente angular (21mm), con un resultado decente. Las texturas siguen siendo algo empastadas, aunque en condiciones de buena luz es un selfie correcto para inmortalizar nuestros momentos.

La grabación de vídeo no me ha gustado, y creo más que necesaria una actualización para solucionar sus problemas. Hay aberración cromática en zonas donde no debería haberla, el detalle es mínimo incluso grabando en 4K (ya que el empastado es tan agresivo que todo aparece lavado), y el estabilizador tiembla bastante.

Estoy convencido de que, con este sensor y este hardware, OnePlus podrá hacerlo mucho mejor en siguientes actualizaciones. Además, es de las pocas compañías que ha demostrado mejorar notablemente sus cámaras con ciclo de vida útil del producto.

OnePlus 13, la opinión de Xataka

El OnePlus 13 es un móvil inevitablemente excelente, y lo es porque su conjunto de hardware es de primer nivel. Es sobresaliente en aspectos como el procesador o la pantalla, y tiene un precio ligeramente inferior al de sus rivales directos. Su cámara no es tan capaz como la de los mejores exponentes del mercado pero, en el nivel actual, estoy absolutamente convencido de que cualquier usuario tendrá más que de sobra con este sistema fotográfico.

El enemigo juega en casa. El OnePlus 13 es un buen dispositivo, pero se me hace difícil recomendarlo teniendo su hermano un precio mucho más atractivo

Pese a ello, mi sensación con este dispositivo es agridulce. Rivales como el Realme GT7 Pro, con un hardware casi idéntico (y con mayor autonomía) son bastante más económicos. Dentro de la misma casa, el propio OnePlus 13R recién presentado es una compra más atractiva a mi juicio. Si voy a comprar un gama alta que no va a tener una cámara de nivel, la diferencia en precio respecto a los que sí la tienen debe ser mayor.

Pese a sus puntos a mejorar, el OnePlus 13 es un teléfono con mayúsculas, un gama alta muy a tener en cuenta. Aunque tendrá que hacer los deberes en sus siguientes actualizaciones de sistema para refinar todo aquello que causa fricción.

8,5 Diseño 8,5 Pantalla 9 Rendimiento 9 Cámara 8,25 Software 8 Autonomía 8,5 A favor El rendimiento es increíble.

La pantalla es excelente.

Un móvil muy equilibrado, en términos generales En contra La batería no es tan buena como debería.

La cámara sigue siendo el punto débil de OnePlus.

El software es bueno, pero no sobresaliente.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imagen | Xataka

En Xataka | OnePlus Nord 4, análisis: la sorpresa no es el metal, sino ofrecer tanto siendo tan fino