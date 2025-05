Si la pregunta es cuándo se producirá el próximo apagón, la respuesta es simple: es imposible saberlo

El apagón del pasado 28 de abril ha generado muchas preguntas, y entre ellas destacan un par que parecen inevitables: La primera, si hay posibilidades de que se vuelva a producir otro apagón tan masivo. La segunda, si las hay, ¿cuándo ocurrirá? Es imposible responder a estas preguntas con total certeza, aunque sí hay formas de reducir esas posiblidades al mínimo posible.

Imposible dar respuesta a eso. A Niehls Bohr, el padre de la física cuántica, se le atribuye la frase "hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro". Eso también ocurre a la hora de intentar predecir un potencial próximo apagón, algo prácticamente imposible y a lo que además contribuyen varios argumentos.

Aun no sabemos el origen del apagón. Uno de los problemas de intentar dar respuesta a esa pregunta es que no tenemos datos definitivos ni oficiales sobre qué causó el apagón. Desde Red Eléctrica Española (REE) se afirmó que el apagón se debió a una desconexión de generación, pero siguen sin darse detalles sobre las causas específicas que originaron dicha desconexión. Los expertos apuntan a las renovables como posible causa, pero de momento nada está confirmado. Y sin conocer el origen del problema, no podremos saber cómo evitarlo en el futuro.

Una predicción desafortunada. Pedro Sánchez, de chaqueta pero sin corbata, aparece en conferencia de prensa. En un momento dado afirma con seguridad que "no va a haber apagones de electricidad". El vídeo, que ahora se ha hecho viral, no es de estos días, sino del 6 de septiembre de 2022. En aquel momento esas palabras se pronunciaron en el contexto de un posible corte de gas de Rusia en toda Europa.

Pero ha habido, y la pregunta es si volverá a haberlos. El presidente del Gobierno se equivocaba en su predicción. Dos años y medio después España ha sufrido el mayor apagón de su historia, y una de las grandes preguntas que se han hecho los ciudadanos es cuándo se producirá el siguiente apagón, si es que se produce.

Nunca digas nunca jamás. La investigación de las causas llevará a que se pongan medios para algo así no vuelva a suceder de nuevo. El presidente de Gobierno habló en su comparecencia del 29 de abril de que habría reformas para que "jamás" se vuelva a repetir un apagón eléctrico generalizado como el del pasado 28 de abril, pero aun con todas esas reformas y medidas la probabilidad cero no existe.

Hay impoderables. Aun en el caso de detectar y corregir el problema que causó el apagón, sigue siendo imposible garantizar que no se producirá otro en el futuro. Hay por supuesto posibilidades de que un error técnico, humano o una catástrofe natural planteen apagones en algún momento.

España tiene margen de mejora. Como hemos comentado en Xataka, el mix energético español necesita un sistema de estabilización de la red robusto, pero además la Península Ibérica es una "isla energética con muy poca conexión internacional. Así, necesitamos una integración más fuerte con el resto de Europa para equilibrar la demanda, reforzar la seguridad del sistema y compartir excedentes. Hay otras posibles medidas que se pueden tomar, y como explicaba el analista Javier Blas en Bloomberg, "el diseño de la red, las políticas y los análisis de riesgos aún no están a la altura de la gestión de un exceso de renovables". Todo ello es importante a la hora de minimizar los riesgos de otro futuro apagón.

