La nueva Siri llegará pronto en fase beta. Da igual cuándo leas esto

La nueva Siri llegará en fase beta con iOS 27. Y sí, ya has leído esta noticia... hace dos años. El propio Gurman falló en sus predicciones, ya que esperaba que la versión beta de Siri aterrizase a principios de este año, en una de las betas de iOS 26. Con Gemini Intelligence presentada y el avanzado estado de alternativas de terceros como ChatGPT o Claude, pudiera parecer que los retrasos de Apple son cada vez más graves. Lo cierto es que importa poco.

Lo nuevo. Gurman ha revelado importantes detalles sobre las novedades de iOS 27 y, entre ellas, parece inevitable que por fin llegue la nueva Siri. A pesar de que será una aplicación independiente (como cualquiera de sus rivales), estará plenamente integrada en el sistema y podrá invocarse como hasta ahora.

Para reforzar la privacidad, Apple permitirá programar el borrado automático de conversaciones. Una función que arroja ciertas dudas ya que, queramos o no, el buen funcionamiento de una IA depende de cuánto nos conozca. Y si va a olvidarse de lo que hablamos por privacidad, lo tendrá complicado en nuevas conversaciones.

Si no puedes con el enemigo... Siri como rival directo de Gemini, GPT o Claude no tiene demasiado sentido, así que la filtración apunta a que iOS no dependerá exclusivamente de su modelo. Cuando no sea capaz de responder por sí misma, seguirá recurriendo a terceros, como hace actualmente en su integración con OpenAI.

Tras el acuerdo entre Google y Apple, Gemini estará en la base de buena parte del comportamiento de Siri. La pregunta es cuánto y de qué forma, ya que la privacidad es la principal preocupación de Apple frente al resto de modelos.

Qué está pasando. Los retrasos internos en la nueva Siri están siendo un caos que le está pasando factura mediática a Apple, y no hay una explicación en firme más allá de que solo la lanzarán al público cuando estén listos.





El naufragio de la nueva Siri es una mezcla de visiones contrapuestas, errores técnicos y una guerra interna entre los propios equipos de Inteligencia Artificial y software. La obsesión por la privacidad ha derivado en dos años de retrasos en un territorio en el que los avances se cuentan de forma semanal. Durante años Apple marcó el ritmo de la industria. Desde hace dos años, por primera vez en mucho tiempo, parece correr detrás de ella.

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