Hace dos décadas Apple se fue de Intel porque no sabía ser una "foundry". Ahora vuelve porque ha aprendido la lección

En 2023, Apple completó su transición y logró que todos los Mac de sus catálogo funcionaran con sus chips Apple de la serie M. Fue el final de una relación que empezó en 2005, cuando Steve Jobs anunció el paso de los PowerPC de IBM a los chips de Intel. Luego las cosas se torcieron y Apple acabó desligándose de Intel en sus productos, pero una vez más ha habido un interesante giro de los acontecimientos.

Intel no sabe ser una foundry. La integración de los Apple M1 en 2020 fue el inicio real de una estrategia lógica: Apple quería diseñar sus propios chips para sus Mac como ya había hecho en sus iPhone o iPad, y el resultado fue exxtraordinario. Lo curioso es que Apple llegó a negociar con Intel para que fabricara los chips de los iPhone, pero Intel rechazó la oportunidad. Cuando Morris Chang, fundador de TSMC, le preguntó a Cook por qué no había elegido a Intel para fabricar esos chips, respondió "Intel simplemente no sabe cómo ser una foundry (fábrica de chips)".

TSMC se vuelca en la IA. La relación entre Apple y TSMC ha sido una de las más importantes de la industria de los semiconductores. TSMC fabrica prácticamente todos los chips avanzados de Apple, desde los procesadores de los iPhone hasta los chips M de los Mac. Esa dependencia, no obstante, se ha vuelto incómoda por dos razones:

Escasez de chips: el auge de la IA ha hecho que la demanda de este tipo de chips sea extraordinaria. TSMC esté priorizando a los clientes de mayor volumen y margen en los nodos más avanzados, y ahí Apple compite con Nvidia, AMD y otros fabricantes que buscan chips de 2 y 3 nm. Geopolítica: el 90% de la producción de chips avanzados del mundo está en Taiwán, y cualquier escalada de las tensiones existentes con China podría paralizar las cadenas de suministro de Apple y la inmensa mayoría de firmas de tecnología en el planeta. Diversificar fabricantes es por tanto una necesidad estratégica.

Intel se vuelve interesante. Es cierto que Intel no es la única alternativa que estaba explorando Apple, y Samsung era otra de las candidatas a trabajar estrechamente con la firma de Cupertino. Sin embargo Intel tiene una primera ventaja importante con el nodo 18A, su proceso de fabricación de próxima generación que los expertos consideran comparable al proceso de 2 nm de TSMC. Hace meses que Apple estaba considerando este nodo para los chips M de gama de entrada. Intel no fabricará de momento los chips más avanzados de Apple, pero este es un potencial primer paso para que se pueda comprobar que Intel en efecto puede cumplir la tarea y luego fabricar también sus diseños más ambiciosos.

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Lip-Bu Tan le da la vuelta a la tortilla. El nuevo CEO de Intel tomó el mando a principios de 2025, y desde entoces la compañía ha dado pasos prometedores cuando estaba en una situación realmente preocupante. Ha llegado a acuerdos con Nvidia para desarrollar chips conjuntos x86 con gráficos RTX, por ejemplo. También colabora con Tesla para fabricar chips con un nodo aún más avanzado, el 14A, para la futura TeraFab de Elon Musk.

Acuerdo preliminar. Los detalles oficiales del acuerdo aún no se conocen, pero en The Wall Street Journal afirman que dicho acuerdo existe aunque lo describe como preliminar. No está de momento claro qué chip o chips fabricará Intel ni en qué proceso fotolitográfico. Se espera que se use el nodo 18A para esos chips M de gama de entrada, pero no está descartado que el 14A no forme parte de esta nueva relación comercial. Sea como fuere, si el acuerdo se cierra como parece, estaríamos ante un espaldarazo definitivo a esa nueva estrategia de foundry tradidicional —fabricando chips para terceros— que Intel está adoptando.

Se cierra el círculo. Intel perdió el contrato de los chips de los iPhone porque rechazó fabricarlos por no tener margen suficiente, y dejó pasar así la oportunidad de ser socia de facto en el producto probablemente más lucrativo de la historia de la tecnología. Intentó luego corregir el error, pero no lo consiguió. Luego Intel perdería el negocio de los chip para los Mac, lo cual sería otro varapalo importante. Ahora parece estar levantando el vuelo de nuevo, y su prometedor futuro —junto con otros factores— han hecho que Apple vuelva a querer trabajar con ella. Parece que Intel, al fin y al cabo, está aprendiendo a ser una foundry.

Imagen | Fortune CEO Initiative

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