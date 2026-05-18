Es tentador pensar que 'Dragon Ball' y 'One Piece' son los dos animes más rentables. Las cuentas de Bandai dicen otra cosa

Ni 'Dragon Ball' ni 'One Piece'. El anime que más dinero ha dado a Bandai Namco en su último ejercicio fiscal cumplirá la friolera de 47 años en 2026, y no se asocia a aventuras fantásticas para todos los públicos, sino a maquetas de plástico que tienen poco que ver con barcos piratas y con los dislates del Rey Mono. De hecho, durante un tiempo fue considerada un mero nicho para coleccionistas. Los resultados anuales que la compañía hizo públicos el 13 de mayo revelan una cifra que reordena el ranking de forma sorprendente.

El top. 'Dragon Ball' y 'One Piece' son las franquicias más comerciales del entretenimiento japonés; una idea que parece haberse asentado en las cabezas de los aficionados con firmeza implacable. Sin embargo, los últimos resultados financieros de Bandai Namco lo desmienten: 'Mobile Suit Gundam' es la propiedad intelectual más rentable de la compañía, con 254,3 mil millones de yenes en ventas totales del grupo. 'One Piece' registró 139,3 mil millones y 'Dragon Ball', 138,0 mil millones. Es decir, hay una distancia de 115 mil millones de yenes entre Gundam y su competidor más directo en Bandai Namco, una cifra que equivale aproximadamente a 730 millones de euros.

El matiz. Importante y significativo: Bandai es propietaria de 'Gundam' de forma directa. 'Dragon Ball', 'One Piece' o 'Naruto', en cambio, son propiedades intelectuales que la compañía explota bajo licencia: los derechos completos pertenecen a sus autores, editoriales y estudios. Por eso, aunque los beneficios para Bandai Namco de las licencias sean astronómicos, no recaen el cien por cien en la compañía, como sucede en mayor medida con 'Gundam'. Es decir, no tenemos que leer este ranking de Bandai como una lista absoluta de popularidad mundial.

¿A qué se debe este sorpasso? En 2022 Bandai Namco estrenó 'Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury' (puedes verla en Crunchyroll), primer 'Gundam' con protagonista femenina. Según confirmó entonces el presidente de Bandai, Masaru Kawaguchi, el Gunpla (nombre que reciben las maquetas de la serie) del Gundam Aerial batió el récord de ventas iniciales en la historia de la franquicia. El ejercicio fiscal 2023 terminó ya en aquel año con 131,3 mil millones de yenes para 'Gundam', la cifra histórica más alta hasta ese momento.

Llega SEED. El siguiente escalón fue 'Gundam SEED Freedom' en 2024: película-secuela de una serie de culto de 2002 de la franquicia. La puedes ver en Netflix (y la serie en Crunchyroll), y recaudó 5,38 mil millones de yenes en taquilla japonesa, convirtiéndose en la cinta más popular de la franquicia en sus más de cuatro décadas de historia. El ejercicio 2025 cerró con 'Gundam' ingresando 153,5 mil millones de yenes, todavía por debajo de 'Dragon Ball' ese año pero ya asentando la tendencia.

El detonante: 'GQuuuuuuX'. El salto definitivo llegó con 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX'. La serie de estrafalario nombre fue co-producida por Sunrise (el estudio histórico de 'Gundam') y Khara, el estudio de Hideaki Anno que hizo 'Neon Genesis Evangelion', y que realizó una versión cinematográfica previa el 17 de enero de 2025. Resultado:más de 3 mil millones de yenes en taquilla y 1,8 millones de espectadores, la segunda película más taquillera en la historia de la franquicia, solo superada por la citada 'SEED Freedom'. El estreno mundial de la serie en Prime Video impactó definitivamente en los números: solo en el primer trimestre del ejercicio 2o25 'Gundam' creció un 81,2% respecto al mismo período del año anterior.

El poder de la sinergia. A diferencia de otras compañías como Disney, que suelen centrarse un lanzamiento principal (serie, película) alrededor del que brotan negocios secundarios (merchandising, videojuegos), Bandai Namco lleva años aplicando lo que ellos mismos denominan "IP synergy": un modelo que coordina lanzamientos de anime, videojuegos, merchandising, eventos físicos, cartas coleccionables, todos apoyados con la misma fuerza. 'Gundam' es el último y más perfecto ejemplo de esa estrategia.

De este modo, por ejemplo, en el ejercicio 2026 han confluido la serie de 'GQuuuuuuX', la expansión de las líneas de maquetas, lanzamientos de Premium Bandai y el Gundam Next Future Pavilion en la Exposición Universal de Osaka 2025, evento al que Bandai responsabiliza de buena parte del crecimiento. Bandai Namco cree que su brazo juguetero y de maquetas, que ha crecido un 12,9%, es el lider de todos los segmentos de negocio de la compañía. Otra diferencia primordial con los homólogos norteamericanos y europeos de la empresa.

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