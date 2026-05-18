La ganadora silenciosa de la IA es una empresa que compite justo donde también lo hace Nvidia: AMD

La inteligencia artificial está a punto de entrar en una nueva era. Tras saquear Internet y beberse todo el conocimiento humano, el entrenamiento ha dejado de ser la obsesión de las grandes de la IA y la inferencia está a punto de coger el testigo. Esa inferencia llegará a su punto álgido con la explosión de agentes de IA y eso implica un cambio en el equilibrio: las GPU seguirán siendo clave, pero las CPU cobrarán un mayor protagonismo.

La inferencia necesita otro tipo de recursos distintos a los del entrenamiento y es por eso que Nvidia se está preparando con su plataforma Vera Rubin, pero también el resto de la industria. Intel ya ha dicho que está moviendo sus líneas de producción hacia los Xeon, los procesadores para servidores, mientras que ARM está viendo numeritos verdes porque presentó hace unos meses un potente procesador para la IA.

La que también está viendo crecer los ‘stonks’ es AMD. Aunque su nombre suene menos que el de Nvidia, AMD está muy presente en la carrera de la IA. Se ha asegurado la mejor memoria para su nueva plataforma, tiene GPU para el entrenamiento y también los procesadores EPYC para servidores. Estos son, precisamente, los que le están dando alegrías.

Récord EPYCo de AMD

Según los analistas de Mercury Research, tanto ARM como AMD han firmado un trimestre espectacular. Ambas han seguido comiendo cuota de mercado a Intel (que por eso busca responder) y, en el caso de AMD, en el primer trimestre de este año han alcanzado un récord del 46,2% de cuota de ingresos en CPU x86 para servidores y un 30% del segmento de CPU.

Aquí hay dos números a tener en cuenta. El primero es que AMD ya venía de una posición bastante cómoda, con un 41,3% de cuota de ingresos en servidores en el último trimestre de 2025. Así, parece que ese crecimiento hasta el 46,2% no es demasiado grande, pero el segundo número que hay que tener en cuenta es el que nos permite ver el salto de la compañía en este segmento.

Se estima que la compañía tenía apenas entre el 1% y el 2% de cuota de CPU para servidores en 2018. Desde entonces, AMD ha ido haciendo las cosas muy bien tanto en ordenadores de consumo con sus Ryzen como en servidores con sus EPYC, lo que le ha permitido ir comiendo cuota a pasos agigantados a Intel.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Y tan importante como la cuota son los resultados de la compañía no porque nos interesen a nivel de dinero, sino porque nos da una idea (al igual que lo que está ocurriendo con Nvidia, Samsung, SK Hynix o Micron) de lo lejos que estamos de poder ver precios competitivos de nuevo en el mercado de consumo.

Porque se estima que esta parte del negocio enfocada a los centros de datos dejaron 5.800 millones de dólares en AMD, un aumento del 57% interanual. Supera a Intel (5.100 millones), siendo la primera vez que esto ocurre en el sector de los centros de datos y, además, AMD proyecta un crecimiento de más del 70% interanual en el segmento de los centros de datos.

En esta particular batalla, ya hemos comentado que Intel no está de brazos cruzados y tiene nuevos procesadores para centros de datos, una gran proyección siendo la gran fundición estadounidense y habrá que esperar a ver los esfuerzos de reconversión de sus líneas de producción para volver a los Xeon.

Lo que es evidente, según las estimaciones, es que el mercado de los procesadores para servidores está experimentando un aumento impresionante debido a esta nueva generación de IA y se espera que pase de los 30.000 millones de 2025 hasta los 170.000 millones de dólares de cara a 2030.

Aterrizando esto para nosotros, los usuarios, esto implica una cosa: si ya era caro montar un PC debido a la RAM y al SSD, ahora muy probablemente se sumen otros componentes como los procesadores o las placas base, que también están reorientando el negocio.

En Xataka | EEUU confiesa su peor pesadilla: si China invade Taiwán y controla TSMC la economía estadounidense se irá a pique