Cada generación tiene derecho a un drama médico de éxito que dure 20 años. A la nuestra se nos ha asignado de oficio 'The Pitt'

Sin estrellas de Hollywood en el reparto. Sin batallas épicas ni universos expandidos. Con un presupuesto que, para los estándares actuales del sector, se puede calificar de modesto. 'The Pitt' acaba de convertirse en la serie más vista del streaming mundial. Una producción sobre urgencias hospitalarias en Pittsburgh que no encaja en ninguno de los modelos que la industria lleva una década perfeccionando. Y puede que ese factor sorpresa sea uno de los motivos de su éxito.

Las cifras. La segunda temporada cerró su emisión muy recientemente con más de 15.000 millones de minutos vistos, según las métricas de Nielsen. El 16 de abril, su final de temporada atrajo a 9,7 millones de espectadores solo en su fin de semana de estreno, el mejor resultado en los dos años de vida de la serie. Según Warner, la temporada promedió 15,4 millones de espectadores por episodio, un 50% más que la primera.

Podemos comparar con otras series de éxito: en la semana del 30 de marzo al 5 de abril, 'The Pitt' encabezó el ranking de Nielsen con 1.160 millones de minutos, convirtiéndose en la única de las diez primeras en superar la barrera del billón. 'The Boys', que concluye este año su andadura en Prime Video, quedó segunda con 889 millones. 'Anatomía de Grey', con décadas de catálogo acumulado y también de temática médica, apareció cuarta en el ranking general.

El secreto de su éxito. La serie fue creada por R. Scott Gemmill, con Noah Wyle y John Wells como productores ejecutivos: el mismo equipo que durante años nos dio 'Urgencias' en NBC. Y han aprendido mucho de aquella experiencia: 'The Pitt' sigue en tiempo real el turno de 15 horas en el servicio de Urgencias, con un episodio por hora de guardia. No hay saltos temporales, escenarios múltiples o subtramas que se prolonguen durante temporadas sin resolverse.

Y mientras otras producciones de HBO como 'The Last of Us' o 'La Casa del Dragón' exhiben presupuestos de entre 15 y 20 millones de dólares por episodio, 'The Pitt' va tirando con algo más de 4 millones por capítulo. El modelo salarial del reparto refleja esa misma filosofía económica: los nueve actores principales con contrato fijo cobran entre 35.000 y 50.000 dólares por episodio, cantidades en el rango bajo-medio del sector que, sin embargo, suponían un trato atractivo para actores desconocidos en un momento de contracción del mercado televisivo.

Los premios. En 2025, la serie ganó cinco premios Emmy, entre ellos el de Mejor drama, convirtiéndose en la primera serie médica en obtenerlo desde que 'Urgencias' lo ganó en 1996. Wyle se llevó el de actor protagonista y Katherine LaNasa el de actriz de reparto, en una ceremonia en que la serie derrotó a 'Severance', pese a que ésta traía un capazo de 27 nominaciones.

Cómo se ve. Otro punto que distingue a la serie de sus competidoras y que ha hecho mucho por su éxito es su estrategia de programación: quince episodios por temporada, emisión semanal y regreso anual cada mes de enero. La primera temporada se estrenó en enero de 2025, la segunda en enero de 2026. La tercera va a intentar llegar a enero de 2027. El CEO de HBO Casey Bloys ya ha hablado de 'The Pitt' como el equivalente de 'Anatomía de Grey', un procedural que puede estar activo durante décadas.

Parece demasiado ambicioso, pero todo apunta en esa dirección: el ritmo semanal ha permitido tanto fidelizar a los seguidores como facilitar incorporaciones tardías de público con la temporada iniciada, algo que las series de binge-watching tipo Netflix no consiguen. También la estructura dramática rema en esa dirección: la serie no tiene problemas en incorporar y eliminar personajes, incluso de gran importancia (tal y como sucede en unas Urgencias reales) para que el reparto y los conflictos no se anquilosen.

'The Pitt' no inventa nada. Y quizás esa es la madre del cordero. Su cadencia de casos semanales es propia de la televisión de los años noventa y su reparto está lleno de caras muy poco conocidas, para que nada nos distraiga de las tramas, que se amontonan en cada episodio a un ritmo frenético. No se puede saber si estamos asistiendo a una tendencia más amplia, al regreso de una forma de hacer tele que se creía olvidada o 'The Pitt' va a ser un triunfo aislado. En cualquier caso, es una refrescante bofetada a las series que estiran de forma mecánica durante diez episodios lo que debería solucionarse en uno de cincuenta minutos.

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