HDMI eARC y HDMI-CEC: dos funciones del HDMI de tu tele que conviene conocer y activar para exprimirla

Los puertos HDMI de tu televisor son el gran estándar para conectar dispositivos como consolas, reproductores Bluray o centros multimedia. Sin embargo, no todos los conectores son iguales, y algunos de ellos puede esconder funciones avanzadas que mejoran significativamente tu experiencia.

Por eso, hoy vamos a hablarte de dos tipos de puerto HDMI que incorporan una serie de características adicionales que debes conocer. Así, dependiendo de estas características podrás decidir qué conectas en cada uno de los puertos.

HDMI eARC para el audio

Hoy en día, casi todos los televisores modernos que puedes comprar incluyen por lo menos un puerto HDMI que es compatible con el estándar eARC. Se trata de la versión mejorada del HDMI ARC, cuyas siglas significan algo así como "Canal de Retorno de Audio Mejorado".

Lo que hace esta tecnología es permitirte enviar el audio del televisor a un sistema de sonido externo, como puede ser un reproductor AV o una barra de sonido. Vamos, que puedes enviar el audio usando el cable HDMI en vez de necesitar utilizar cables específicos para el audio.

La diferencia entre el eARC que encontramos en puertos HDMI 2.1 en adelante y el antiguo ARC de los HDMI 1.4 o 2.0 es que mientras el ARC antiguo solo permite transmitir formatos básicos como PCM, Dolby Digital o DTS, el eARC puede enviar audio de alta calidad como Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos o DTS:X.

Por lo tanto, el HDMI eARC de tu tele te permite trransmitir audio de alta fidelidad, y es el apropiado para conectar tu barra de sonido o tus altavoces al televisor. Ten esto siempre en cuenta para no tenerlo ocupado con otros dispositivos.

HDMI-CEC

El otro conector que conviene conocer es el HDMI CEC, cuyas siglas significan "Consumer Electronic Control". Lo que hace este puerto es facilitar el manejo de dispositivos conectados al televisor. Puedes manejar varios de ellos con un solo mando a distancia.

Esto te va a permitir usar un único mando, como el de la tele, para controlar un sistema de sonido, un reproductor Bluray, una videoconsola, u otros dispositivos que tengas conectados. Y al controlarse con un único mando, se permite que todos los dispositivos se enciendan o apaguen a la vez, o que puedas controlar el volumen de todos con ese único mando.

La parte negativa de esta función es que cada fabricante le pone un nombre comercial, por lo que puede ser un poco confuso encontrar si tu televisor cuénta con ello o no. Aquí tienes una lista de nombres comerciales por fabricante, y recuerda que todos ellos hacen referencia a la misma tecnología:

Samsung: Anynet+

Anynet+ Sony: BRAVIA Sync

BRAVIA Sync LG: Simplink

Simplink Panasonic: VIERA Link

VIERA Link Philips: EasyLink

EasyLink Toshiba: CE-Link o Regza Link

Aquí, una última cosa que debes tener en cuenta es que no importa la marca de los dispositivos conectados, ya que independientemente del nombre, todos suelen ser compatibles entre sí.

Otras cosas en las que fijarte

Para aprovechar estas mejoras, lo más importante es asegurarte de que tu televisor cuente con puertos HDMI 2.1 o superiores, ya que es el estándar que permite utilizar todas estas funciones. Además, no todos los conectores HDMI de tu televisor van a tener el mismo estándar ni soportar las mismas tecnologías, tendrás que fijarte bien en cada uno.

Y además de las funciones eARC y CEC, estos puertos también pueden tener otras enfocadas a quienes juegan en consola o PC. Por ejemplo está el VRR, que sincroniza la tasa de refresco del televisor con la de la GPU para evitar interrupciones en la imagen. También está el ALLM, que activa automáticamente el modo de baja latencia al detectar que se está ejecutando un juego.

En Xataka Basics | Puertos HDMI de tu tele: cómo distinguirlos, diferencias y cómo saber cuál usar