Esta noche se lanza el cohete más potente de la historia: SpaceX pone a prueba la Starship V3 para cambiar la carrera lunar

SpaceX está a punto de realizar un vuelo muy importante para completar su camino hacia la Luna. El próximo 19 de mayo (aunque ya será el 20 de mayo en hora peninsular española), se llevará a cabo el vuelo 12 de Starship. En él se probará la versión 3, tanto del cohete Super Heavy como de la propia nave Starship. En esta tercera versión se incluyen nuevas mejoras, que serán vitales para muchos de los proyectos futuros de la compañía de Elon Musk, pero sobre todo para convertirse en el principal socio privado que llevará a la próxima tanda de astronautas a aterrizar en la Luna.

Apunta la fecha. El 19 de mayo, a las 18:30 EDT, (00:30, hora peninsular española), se lanzará la versión 3 de Starship. Esta nave es una de las dos candidatas a acoplarse con la cápsula Orión de la misión Artemis y facilitar el aterrizaje de dos astronautas en la Luna. De momento compite con Blue Origin, cuya nave candidata está avanzando a muy buen ritmo, por lo que es muy importante que esta misión se culmine con éxito.

Las mejoras. La versión 3 de Starship incluye muchísimas mejoras. Para empezar, la primera fase de la misma, el cohete Super Heavy, será un poquito más alto. En su último vuelo medía 71 metros, mientras que ahora alcanzará los 72,3 metros. También cargará 250 toneladas más de propelente, alcanzando un total de 3650 toneladas de metano y oxígeno líquido.

Siguiendo con los combustibles, su innovador sistema de conducción interna de los mismos se ha rediseñado para encender los 33 motores a la vez y maniobrar mejor. Finalmente cabe destacar que incluye 3 rejillas de control aerodinámico grandes, en vez de 4 más pequeñas, y que cuenta con una estructura de separación en caliente que facilita la recuperación del cohete.

Más sobre los motores. Los 33 motores Raptor 3 sustituirán a los 33 motores Raptor 2, dando lugar a un empuje de 280 toneladas cada uno. En la versión 2 eran solo 230 toneladas. El resultado será un empuje total del cohete de 9.240 toneladas. Por otro lado, son motores más ligeros, por lo que, a pesar de incorporar mejoras en su escudo de protección térmica y el sistema de supresión de incendios, el conjunto es menos pesado.

Mejoras en la nave. Además de las mejoras en el Super Heavy, la Starship también incluirá grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, sus nuevos motores de maniobra orbital permitirán llevar a cabo las maniobras de aproximación y acoplamiento en órbita que serán tan necesarias con Artemis. Puede permanecer en órbita hasta 48 horas sin paneles solares y llevar hasta ella una carga de 100 toneladas. La versión 2 solo podía llevar 35 toneladas.

En esta ocasión, los motores Raptor son mucho más potentes

Viaje a la cuasi órbita. Como el resto de vuelos de Starship, este llevará la nave a algo conocido como cuasi órbita. Quiere decir que, si bien será un vuelo suborbital, energéticamente se quedará muy cerca de la órbita real. Dicho de una forma más sencilla, la nave está preparada para ponerse en órbita. Sin embargo, estas pruebas están dirigidas a analizar su fiabilidad. Hasta que esta no se corrobore, SpaceX no se quiere arriesgar a dejar un objeto de 135 toneladas vagando por la órbita baja.

Starlinks guardianes. Una de las misiones de Starship en un futuro será seguir contribuyendo a aumentar la flota de satélites de Starlink. Por eso, en el vuelo de prueba 12 volará con 22 maquetas de estos satélites. No los llevará con el resto, sino que los liberará a modo de prueba. Aunque dos de estos también tendrán una misión importante, ya que se encargarán de analizar el comportamiento del estudio térmico y tomar fotografías.

Este sistema cuenta con una serie de losetas oscuras, que deben mantenerse en su sitio para el buen funcionamiento del mismo. Por eso, para asegurar que los satélites son capaces de detectar errores, algunas losetas se han pintado de blanco, como si no estuvieran. Es un error ficticio de prueba. Si no lo localizan, habrá que hacer modificaciones.

El final de un corto pero intenso viaje. Dado que es la primera prueba de esta nueva versión, no se hará una recuperación en Tierra, sino que las dos fases amerizarán para su posterior recogida. Si todo va bien, en el siguiente vuelo se podría probar un aterrizaje. Paso a paso. Hay muchísimas novedades por probar.

Imágenes | SpaceX

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