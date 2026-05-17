El atajo más directo hacia una vida más larga lo tienes al alcance de tu almohada: dormir siempre ocho horas

Casi todos sabemos que dormir mal nos pasa factura al día siguiente, donde pensar se convierte en una tarea que no es para nada fácil, además de tener menos reflejos o simplemente estar mucho más cansados. Sin embargo, lo que ocurre en el interior del organismo cuando alteramos nuestras horas de sueño va mucho más allá de la simple fatiga y contribuye (y mucho) a nuestro envejecimiento. Esto es lo que un monumental estudio ha apuntado, poniendo cifras a este fenómeno.

El ensayo. Una reciente investigación publicada en la prestigiosa revista Nature ha analizado a aproximadamente 500.000 adultos para averiguar cómo afecta la duración del sueño a nuestra "edad biológica". Y el veredicto, tras medir el estado de casi todos nuestros sistemas, dibuja una curva en forma de U muy clara: el punto dulce está entre las 6 y las 8 horas diarias.

El reloj biológico. Lo que hace que este estudio sea un hito no sea solo su gigantesco tamaño muestral, que le otorga un poder estadístico envidiable, sino su enfoque. Y es que normalmente los estudios de envejecimiento se basan en marcadores sanguíneos muy generales, pero ahora la ciencia ha apostado por cruzar datos de genómica, proteómica, metabolómica e imágenes médicas.

Con toda esta información, lo que han hecho no es más que crear 23 "relojes de envejecimiento" distintos que representan el estado de 17 órganos del cuerpo humano. Esto les ha permitido mapear de forma coordinada la relación entre el cerebro, que se ve afectado por esta falta de sueño, y el resto del organismo.

Una curva. El hallazgo principal de este artículo se centra en que la relación entre sueño y el nivel de envejecimiento no sigue una línea recta, sino que tiene una forma de 'U'. Esto significa que las personas que duermen sistemáticamente entre 6 y 8 horas presentan una menor "edad biológica" en comparación con su edad cronológica, además de contar con una mejor salud general.

Pero en los extremos, tanto dormir menos de seis horas como hacerlo por encima de las ocho horas se asocia con un envejecimiento acelerado en la mayoría de los órganos que se han analizado.

¿Por qué? Hay motivos tanto en el exceso de sueño como en el quedarse cortos que justifican este envejecimiento acelerado. Si nos centramos en las personas que duermen poco, hay que tener en cuenta que durante el sueño el cerebro expande sus canales para "limpiar" los desechos metabólicos acumulados, lo que interrumpirlo puede provocar un envejecimiento acelerado cerebral.

Pero además, la falta de sueño eleva los niveles de moléculas proinflamatorias y ya sabemos que una inflamación mantenida en el tiempo puede causar daño a los órganos de manera irreversible.

También en exceso. Podemos pensar que dormir mucho es lo mejor que hay, pero la realidad es bastante diferente, como apunta este estudio. Las razones para ello radican en que estar 10 horas en la cama no significa dormir 10 horas bien, puesto que la gente que duerme 'mucho' suele tener un sueño fragmentado, superficial y con microdespertares. Esto quiere decir que pasan más tiempo en fases ligeras y menos en el sueño reparador que tanto apreciamos.

Pero también hay que tener presente que dormir durante mucho tiempo puede ser síntoma de una enfermedad subyacente como la depresión, la apnea del sueño o una inflamación crónica que no es la causa de envejecimiento como tal, pero que si genera grandes daños en el organismo.

Hay matices. Aunque los datos que hay encima de la mesa son bastante robustos, el propio estudio señala una limitación crucial que suele ser el talón de Aquiles de la epidemiología: la asociación no prueba casualidad. Esto quiere decir que no sabemos si envejecemos más rápido porque dormimos poco o dormimos poco porque nuestro cuerpo está envejeciendo por una enfermedad subyacente.

Como señalan los epidemiólogos que han revisado este tipo de literatura, obligar a una persona a dormir 7 horas no garantiza que su reloj biológico vaya a retroceder de repente. Además, los propios investigadores matizan que el intervalo de 6 a 8 horas es una asociación poblacional. Es decir, es lo que funciona de media para la especie humana, pero no implica que ese rango sea el dogma estricto y óptimo para las necesidades biológicas de cada individuo.

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