Podríamos suponer que el mundo de las plantas era uno de los últimos rincones libres de IA. Estaríamos equivocados

La IA está infiltrándolo todo, incluso los nichos más específicos y menos tecnológicos. Los aficionados al ganchillo lo saben muy bien, pero no son los únicos, la comunidad de entusiastas de las plantas también está viviendo (muchas veces, más bien sufriendo) los efectos de la IA. Plantas imposibles, consejos de cuidados sin sentido y gremios enteros en contra. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la IA arruinando cosas.

Ya hablamos acerca de la afición al coleccionismo de plantas raras. Las que suelen triunfar más son plantas variegadas, que significa que sus hojas tienen patrones con manchas de distintos colores, y también los híbridos entre variedades distintas. En este contexto llega la IA y, como no podía ser de otra forma, surge toda una oleada de anuncios que venden plantas raras. Demasiado raras.

En la imagen de portada podéis ver algunos ejemplos de este tipo de anuncios. Plantas con hojas en forma de mariposa y color fluorescente, hojas moradas, azules o rosas, alocasias de tamaño monstruoso... La cantidad de estafas con fotos de plantas generadas con IA es abrumadora y las hemos encontrado todas en Etsy, aunque también hay en otras plataformas como Facebook Marketplace o eBay.

Ya hablamos de como Etsy se había llenado de imágenes generadas con IA que se hacían pasar por ilustraciones reales. Con las plantas hemos confirmado lo que ya vimos: Etsy es un mercadillo de estafas IA sin ningún tipo de control.

Lo que pides vs lo que te llega. Imagen: Etsy

Buscando "rare plant" aparecen numerosas cuentas que venden semillas y bulbos de plantas que no existen, todas generadas con IA y además de forma muy notoria, sin disimulo ninguno. Como lo que envían son las semillas, si alguien reclama siempre pueden usar la excusa de "espérate a que crezca", pero muchos usuarios ya se dan cuenta de que esas semillas no corresponden con la planta anunciada, bien podrían ser semillas de sésamo o de mostaza.

Algunos comentarios positivos de varias cuentas.

También hemos encontrado numerosos comentarios positivos en algunas de estas tiendas, pero eran tan falsos como las plantas. Lo primero por el lenguaje y el uso de emojis, muy típico de textos generados con IA, pero también porque ninguna de estas cuentas era de usuarios normales. Una de ellas era otra tienda de plantas IA y las otras tres eran cuentas recién creadas, que sólo seguían a tiendas de plantas IA. Viendo esto he pensado inmediatamente en la teoría del internet muerto.

He denunciado una de estas tiendas a Etsy y me ha llamado la atención que solamente dejan marcar que los artículos no son artesanales o que es contenido para adultos no etiquetado como tal, nada de estafas o contenido IA. Actualizaré el artículo si recibo respuesta.

Para evitar que te estafen con una de estas plantas imposibles, lo mejor es buscar información acerca de esa variedad de planta en concreto. Hay plantas con hojas que pueden parecer falsas o pintadas como la Begonia Ferox, los Caladiums o algunas Calatheas. Si existe, encontrarás información online.

La IA como "doctor" de plantas

Hay otro aspecto en el que la IA está muy presente en el mundillo de las plantas y es el de los cuidados. Muchos aficionados acuden a ChatGPT y otros chatbots para preguntar qué les pasa a sus plantas, cuánto deben regarlas o si deberían trasplantarlas. Además de los propios chatbots, hay un montón de apps para cuidar nuestras plantas que tienen funciones IA integradas.

Ya hemos visto que la IA tiende a ser complaciente y darnos la razón, independientemente de que su respuesta sea equivocada y con los consejos sobre plantas no iba a ser distinto. Las alucinaciones también suceden en el universo de las plantas.

Para sorpresa de nadie, muchas veces los consejos son de todo menos fiables, desde recomendar remedios caseros que no tienen ninguna base científica (como regar las plantas con leche), hasta explicar detalladamente cómo propagar una planta a partir de la punta de una hoja (spoiler, no se puede). A un usuario en Reddit le recomendó usar trips como depredador natural para controlar las plagas, el problema es que los trips son una plaga.

El experimento 'PlantMom'. Imagen: Liam Kloppers

Otro caso llamativo fue el experimento realizado por Liam Kloppers al que llamó'PlantMom', en el que montó un sistema de IA basado en el modelo Gemma 3 de Google y lo puso a cuidar de una planta de chile. El sistema incluía sensores de luz, temperatura y humedad del suelo, junto con una luz de crecimiento y una bomba de agua. El resultado fue que la IA interpretaba mal los datos de los sensores, le apagaba la luz de crecimiento y regaba cuando no tocaba, haciendo que la planta casi se ahogara.

Otro uso de la IA en este mundillo tiene que ver con la identificación de plantas. Hay apps específicas para esto y también podemos subir una imagen a un chatbot y que haga la identificación. Eso sí, hay que tener en cuenta que la IA siempre prioriza dar una respuesta, por lo que si no conoce una planta no va a admitirlo, sino que la identificará con otra especie distinta. Al menos en esto las consecuencias no implican necesariamente la muerte de la planta.

Imagen de portada | Etsy

En Xataka | Pedirle consejo a Claude sobre tus problemas amorosos suena muy bien. Hasta que te lo da