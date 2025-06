El ganchillo era un refugio tranquilo alejado del estrés y de la sobreinformación de internet. Hasta que llegó la IA

Hay IA por todas partes. El último éxito viral en redes está hecho con IA, escuchamos música hecha con IA , la Wikipedia se ha llenado de IA … A pesar de las iniciativas por etiquetarlo , constantemente nos topamos con contenido que se hace pasar por real , y esto es un problema . Es exactamente lo que está ocurriendo en la comunidad del ganchillo, un pequeño e inofensivo rincón de internet donde los patrones generados con IA están arruinándolo todo.

Patrones imposibles de tejer. Los aficionados al ganchillo o crochet acudían a internet para encontrar nuevos patrones. Actualmente, plataformas como Etsy son un campo de minas lleno de patrones hechos con IA. Dragones, unicornios, leones… todos con diseños complejos y una apariencia sospechosamente perfecta que, al intentar recrearlos, son imposibles de tejer. En otros casos, lo que los usuarios reciben no se parece absolutamente nada a las fotos del producto y, al tejerlos, se convierten en el meme de “lo que pides vs. lo que te llega”. Y lo peor: muchos se venden.

El engaño. No me ha costado nada encontrar varios ejemplos de patrones de ganchillo hechos con IA en Etsy. En la primera página de resultados ya aparecen unos cuantos y no especifican que hayan sido generados con IA; más bien, todo lo contrario. Por ejemplo, el patrón de este dragón se vende por 3,40 euros y en ninguna parte dice nada de IA. Tampoco lo vemos en la página del vendedor , donde todos sus diseños están claramente hechos con IA. De hecho, en la descripción asegura que diseña cada patrón con cariño y con fotos reales.

En las reseñas, este dragón tiene una valoración de 4,3 sobre 5, lo cual no está nada mal. Sin embargo, basta con bucear un poco para darnos cuenta de que la mayoría de reseñas con cinco estrellas son de personas que aún no han empezado a tejer. Si vemos las de peor valoración, son de gente quejándose de que lo que han recibido es imposible de tejer. Muchos piden explicaciones al creador y en las respuestas sigue insistiendo que el patrón es real e incluso ha sido “creado por un verdadero artesano”. Un scam en toda regla.

Un problema que viene de lejos. En la comunidad del ganchillo llevan años quejándose de la irrupción de estos patrones falsos. Hace dos años ya se escribía sobre este problema y era habitual ver imágenes de crochet generadas artificialmente en Instagram y otras redes. Hasta existían guías para ayudar a la gente a diferenciar un patrón real de uno hecho con IA . La cosa no ha mejorado. Cada vez hay más ejemplos hechos con IA y las herramientas han avanzado tanto que hay personas que caen creyendo que estaban ante un patrón real.

La IA basura va a por tus hobbies. Hace poco hablamos del fenómeno del ‘AI Slop’ que inundó las redes como Instagram o TikTok con vídeos de IA bastante perturbadores. Con el caso del ganchillo, estamos viendo esa IA basura aplicada a un hobby, y no es el único. Pasa algo parecido con la impresión 3D, donde cada vez se encuentran más modelos sospechosamente perfectos que cuando los imprimen se parecen más bien poco a las fotos. Los aficionados a la costura también denuncian que Etsy se ha llenado de patrones IA . Si te gusta la cocina tampoco estás a salvo, Facebook está llena de recetas hechas con IA .

Etiquetar el contenido IA no es suficiente. Aunque muchos aficionados sean capaces de detectar una imagen generada con IA de una real, basta con leer los comentarios de muchas de estas publicaciones para ver la enorme cantidad de gente que cree que son reales. Plataformas como Pinterest , Instagram o Tiktok están etiquetando el contenido IA (aunque no es infalible ), pero sigue estando el problema del spameo constante o 'slop' . El volumen de contenido generado es tan grande, que en algunas búsquedas cuesta encontrar imágenes que no sean hechas con IA (probad a buscar ideas de cortes de pelo en Pinterest ). Lo decía John Oliver en este genial monólogo , y quizás no vaya desencaminado: “no todo el contenido IA es spam, pero todo el spam es contenido IA”.

