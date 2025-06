Millones de personas están enganchadas ahora mismo a unos Juegos Olímpicos donde compiten gatos. Gatos hechos con IA

¿Qué pasa si juntas la obsesión de internet con los gatos con IA? Pues que, bien mezclados, pueden ser los ingredientes del próximo éxito viral en redes como el que hemos visto este fin de semana. Si tienes Instagram o TikTok, hay muchas probabilidades de que hayas visto (o te hayan compartido) un vídeo de unos gatos haciendo salto de trampolín con unas piruetas dignas de medalla de oro. Así se ha cocinado este hitazo viral que ya se ha convertido en todo un trend.

300 millones de visualizaciones y subiendo. El creador de estas 'Kitty Olympics' ha sido @pabloprompt, un psicólogo canario aficionado a crear vídeos con IA. En sus redes cuenta con una importante suma de seguidores, pero las cifras que ha conseguido con este vídeo son demenciales. En las primeras horas ya se sorprendía del crecimiento: 1,5 millones en sólo 5 horas. Era sólo el principio. Ahora mismo tiene casi 70 millones en TikTok y 237 millones en Instagram.

La cosa no quedó ahí. Como decíamos al principio, el vídeo desató toda una ola de vídeos similares, lo que en la jerga de las redes llamaríamos trend. En TikTok, la búsqueda 'Olympics animals' nos devuelve resultados donde los protagonistas son perros jirafas, capibaras, camellos o leones, algunos de ellos con varios millones de visualizaciones.

Cómo lo ha hecho. Vídeos creados con IA hay muchos, pero no todos consiguen tanto impacto. El realismo del vídeo y la naturalidad de los saltos que dan los gatos es lo que más llama la atención. Para su creación, ha usado el nuevo modelo de Hailuo AI, el Hailuo 2 que fue lanzado hace unos días y prometía mejoras notables en el realismo de las físicas. Mientras escribía estas líneas he probado la versión gratuita de esta herramienta para crear estos gatos gimnastas y, aunque no sea tan llamativa como las 'michi Olimpiadas', el resultado no está nada mal.

Creación sí, pero a medias. Desde las primeras herramientas de IA generativa, las polémicas con artistas han estado a la orden del día, incluso algunos han llegado a demandar a estas herramientas por propiedad intelectual. Con las redes sociales llenándose de vídeos hechos con IA, surge otra problemática, la del esfuerzo y la originalidad; mientras hay creadores dedicando horas a vídeos de pocos segundos, otros como Daniel Bitton presumen de "generar 8 o 10 vídeos en menos de 30 minutos" y además los algoritmos los están favoreciendo. En el caso del vídeo que ha originado este trend olímpico, aunque ha sido este usuario quien ha publicado el vídeo en redes, lo hizo a partir de un prompt de otro usuario (@fofrAI), por lo que tampoco fue una idea original suya.

La otra cara. Aunque podamos debatir sobre la originalidad o el esfuerzo que ha llevado, el vídeo de los gatos olímpicos ha triunfado porque es divertido y está muy conseguido. Sin embargo, el contenido creado con IA en redes es cada vez mayor y no siempre tiene esta apariencia tan simpática. Hace unos meses hablábamos del 'AI Slop' o IA basura que empezó a inundar las redes sociales. El fenómeno consiste en vídeos hechos con IA (bastante perturbadores, por cierto) que había conseguido romper los algoritmos de recomendación de Tiktok e Instagram. A base de saturarlos, acababan mostrando estos vídeos a una audiencia más grande. Por otro lado, está la problemática del contenido creado con IA que se presenta como real, como pasó hace unos días con el conflicto entre Irán e Israel. En respuesta, las plataformas como TikTok están empezando a etiquetarlo.

En Xataka | La paradoja Ghibli: el éxito más viral de la IA es al mismo tiempo un síntoma de sus problemas como producto diario