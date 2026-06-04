Primero fue una tarta sospechosa. Ahora China ha descubierto que miles de restaurantes de sus apps de reparto... no existen

Una de las historias más célebres de la era de internet ocurrió en 2013, cuando periodistas estadounidenses descubrieron que un supuesto restaurante llamado “The Shed at Dulwich” llegó a convertirse en uno de los mejor valorados de Londres pese a que, durante buena parte de su existencia, ni siquiera servía comida real. El caso demostró hasta qué punto una presencia digital convincente puede resultar más poderosa que un negocio físico auténtico.

La tarta que destapó el pastel. Todo comenzó con algo aparentemente trivial. Un cliente de Pekín pidió una tarta de cumpleaños a través de una aplicación de reparto y recibió un producto decorado con flores no comestibles. La reclamación parecía una incidencia más entre millones de pedidos diarios, pero la investigación posterior acabó descubriendo una de las mayores tramas de fraude alimentario del comercio digital chino.

El negocio al que había comprado afirmaba tener cerca de 380 establecimientos repartidos por el país. En realidad, no tenía ni una sola tienda física. Las licencias eran falsas y la empresa existía únicamente dentro de las aplicaciones. Lo que empezó como una queja aislada terminó abriendo la puerta a una revisión nacional que reveló un problema mucho más profundo: “cocinas fantasmas”, miles de restaurantes que parecían reales para los consumidores simplemente no existían.

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El funcionamiento. Al parecer, contaba la BBC esta semana que las denominadas “ghost kitchens” operaban aprovechando los vacíos de control de las plataformas de reparto. Estos negocios se anunciaban como restaurantes convencionales, a menudo utilizando licencias alquiladas, documentación falsificada o direcciones inexistentes. Cuando un cliente realizaba un pedido, el supuesto restaurante no cocinaba nada.

En muchos casos transfería automáticamente el encargo a plataformas intermediarias que organizaban subastas entre distintos proveedores. El pedido terminaba en manos de quien aceptara prepararlo por el precio más bajo posible. El consumidor creía estar comprando a una marca concreta cuando, en realidad, la comida podía proceder de cualquier cocina desconocida, sin saber quién la elaboraba ni bajo qué condiciones sanitarias.

Las cifras de un monstruo. La investigación nacional realizada por las autoridades chinas reveló la magnitud del fenómeno. Los inspectores identificaron más de 67.000 restaurantes fantasma repartidos entre las principales aplicaciones de reparto del país. Además, descubrieron una cadena de pedidos ilegales que solo en el sector de las tartas había gestionado alrededor de 3,6 millones de encargos.

Las autoridades concluyeron que las plataformas de reparto, los intermediarios y numerosos vendedores habían construido una cadena de suministro paralela basada en la opacidad y en la subcontratación masiva. Lo que parecía un conjunto de fraudes aislados resultó ser un sistema industrializado que funcionaba a gran escala y movía millones de transacciones.

La guerra de precios detrás del fraude. Recordaban en Nikkei que el origen del problema se encuentra en la feroz competencia del sector del reparto a domicilio en China. Con casi 630 millones de usuarios utilizando estos servicios, las plataformas compiten por atraer clientes mediante descuentos constantes, promociones agresivas y una oferta cada vez mayor de establecimientos. En ese contexto, la presión por reducir costes acabó generando una carrera hacia el fondo.

Un ejemplo citado por las investigaciones mostraba cómo una tarta vendida al cliente por 35 dólares terminaba adjudicándose a un proveedor dispuesto a fabricarla por apenas 11 dólares. Entre intermediarios, comisiones y plataformas, gran parte del dinero desaparecía antes de llegar al cocinero que realmente preparaba el producto. La consecuencia fue un modelo que premiaba el volumen y el precio por encima de la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

Las plataformas, en el ajo. La investigación no se limitó a los vendedores. Las autoridades concluyeron que muchas plataformas habían relajado deliberadamente sus controles para acelerar su crecimiento. Según los reguladores, las empresas no verificaban adecuadamente las licencias de los establecimientos y permitían la presencia de vendedores no autorizados porque una oferta más amplia ayudaba a captar más usuarios.

Algunos empleados llegaron a reconocer que aplicar controles estrictos podía provocar que los comerciantes migraran a aplicaciones rivales. El resultado fue una situación en la que los incentivos comerciales terminaron imponiéndose a las obligaciones legales y sanitarias.

Multas históricas. La respuesta de Pekín ha sido una de las más contundentes vistas en años dentro de la economía digital china. Las autoridades impusieron sanciones por valor de 3.600 millones de yuanes, unos 500 millones de dólares, a grandes compañías como Taobao, JD.com, Meituan, Pinduoduo, Douyin y otras plataformas implicadas.

Algunas empresas fueron temporalmente suspendidas para incorporar nuevos vendedores y se les obligó a eliminar los restaurantes fantasma detectados. Analistas del sector han descrito la operación como una de las sanciones regulatorias más severas impuestas a empresas de internet desde la entrada en vigor de la actual legislación alimentaria.

La nueva vigilancia digital. A partir de ahora, las plataformas deberán verificar de forma periódica que las licencias son válidas, que las direcciones físicas existen y que los negocios se corresponden realmente con los establecimientos anunciados. Los restaurantes sin servicio presencial tendrán que indicarlo claramente a los usuarios.

Paralelamente, algunas ciudades han comenzado a implantar cocinas transparentes equipadas con cámaras que permiten seguir en directo la preparación de los alimentos. También se están desplegando sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar fotografías falsas, supervisar cocinas y analizar posibles irregularidades. Incluso los repartidores han sido incorporados al sistema de vigilancia mediante programas de recompensas para quienes denuncien establecimientos sospechosos.

El fin de la expansión sin control. Más allá de la seguridad alimentaria, la campaña refleja un cambio más amplio en la estrategia regulatoria china. Durante años, las plataformas crecieron priorizando el número de usuarios, vendedores y pedidos. Ahora Pekín quiere sustituir esa expansión acelerada por un modelo más controlado y predecible.

La aparición de decenas de miles de restaurantes inexistentes mostró hasta qué punto la competencia había distorsionado el mercado. Lo que comenzó con una simple tarta comprada por internet terminó revelando un ecosistema donde millones de consumidores creían estar eligiendo entre miles de restaurantes diferentes cuando, en muchos casos, detrás de la pantalla no había ningún local, ningún comedor y, a veces, ni siquiera una empresa real.

Imagen | TurnOnTheNight, Tracy Hunter, SKWTAM8

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