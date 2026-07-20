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El Apple Watch de última generación a precio mínimo histórico: así es la nueva oferta en uno de los mejores relojes de Apple

El mejor momento hasta la fecha para comprar el reloj de Apple es ahora

Apple Watch Series 11
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Alberto García

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Tras la subida de precio en más de 20 dispositivos de Apple, hemos visto muy pocas ofertas (en general) dentro de la marca. No obstante, hay excepciones como la que está protagonizando el Apple Watch Series 11, que ha vuelto a bajar a su precio mínimo histórico de 349 euros.

Apple Watch Series 11 (S/M)

Apple Watch Series 11 (S/M)

Hoy en Amazon — 349,00 El Corte Inglés — 379,00 Fnac — 418,00 PcComponentes — 449,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Precio mínimo histórico en el Apple Watch

Apple Watch Series 11 Amazon

El Apple Watch Series 11 se puede encontrar de oferta con bastante frecuencia, lo que no es habitual es encontrarlo a este precio mínimo histórico. No obstante, ahora mismo Amazon lo tiene a la venta a este precio en su configuración de 42 mm con correa deportiva en talla S/M.

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En cualquier caso, hablamos de uno de los mejores relojes que tiene ahora mismo Apple en su catálogo. Su pantalla OLED con 2.000 nits de brillo máximo es perfecta para poder utilizar el reloj incluso en exteriores, ya que la pantalla se ve muy bien a plena luz del día. Además, cabe mencionar que incluye la función de pantalla siempre activa.

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Por supuesto, el reloj es resistente al agua y, además, su batería soporta carga rápida, de tal forma que con una carga de 15 minutos puede dar una autonomía de hasta ocho horas. Por otro lado, también viene con un buen surtido de sensores, como es el caso de la presión arterial o la apnea de sueño, entre otros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Apple Watch Series 11 hoy

 LO MEJOR

  • La calidad de construcción y su pantalla, que se ve muy bien en exteriores.
  • Todos sus sensores de salud.

❌ LO PEOR

  • La batería, ya que ofrece una autonomía teórica de hasta 24 horas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj que sea bonito y muy práctico para llevar un control sobre métricas de salud.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres evitar el tener que cargar el reloj todos los días, ya que su batería no ofrece mucha autonomía.

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