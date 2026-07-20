José Rodríguez, experto en Verifactu: "Los negocios más tradicionales o antiguos son los que más complicado lo tienen"

El pasado 1 de enero de 2026 debía entrar en vigor Verifactu, el nuevo sistema de facturación de la Agencia Tributaria. Empresas, autónomos, los softwares de facturación... todos llevaban meses preparándose, pero el Gobierno lo aplazó a última hora por una cuestión política y añadió aún más caos a una normativa que desde el principio ha estado marcada por la confusión.

Para conocer más sobre todo el lío de Verifactu hemos hablado con José Rodríguez, responsable de producto en Holded y encargado de liderar el proyecto de Verifactu dentro de la compañía.

Que viene el lobo. Como decíamos, cuando apenas quedaban semanas para su entrada en vigor, el Gobierno comunicó que Verifactu se aplazaba un año, hasta el 1 de enero de 2027. En realidad es el segundo aplazamiento de la normativa, pero fue el más llamativo por la poca antelación que se dio. José Rodríguez cree que esto ha hecho que ya no se tome en serio la normativa, un que viene el lobo que nunca termina de materializarse: "Fue un retraso que sucedió quince días antes de que fuera efectivo y esto yo creo que le da poca credibilidad y poco peso a la normativa".

Desconocimiento. Los aplazamientos han contribuido a que haya un profundo desconocimiento sobre Verifactu. Según una encuesta realizada por Holded, un 27% de empresarios admite no estar familiarizado con la normativa y un 22% cree que entró en vigor en 2026. Hay otro hecho que ha contribuido a esta confusión y es que las comunicaciones de hacienda no son precisamente intuitivas. "La Agencia Tributaria es muy técnica, lo cual es correcto, pero a veces entiendo que para una persona que no sea tan técnica o que no entienda mucho el tema, necesita que se lo expliquen de una forma más sencilla", afirma Rodríguez.

Precisamente, la parte de explicarlo es el trabajo que desde empresas de software y asesorías han estado haciendo desde que se conoce la normativa. "Se ha delegado bastante a los softwares para que evangelicen a las empresas y los autónomos", confiesa.

Adaptarse a Verifactu. Aunque todavía queda medio año para su entrada en vigor definitiva, los softwares de facturación ya están obligados a cumplir con uno de los requisitos de la ley antifraude de la que forma parte Verifactu y es que es que, al crear una factura, ésta se bloquea y ya no se pueden modificar los datos esenciales. Según Rodríguez, este es el primer punto de fricción: "Esto ha sacado a la luz un montón de flujos de facturación que realmente no estaban cumpliendo la normativa". Muchos de esos flujos, explica, eran prácticas asentadas por costumbre más que errores conscientes: "Había clientes que creaban facturas en negativo cuando en realidad correspondía una rectificativa, o negocios que directamente editaban una factura ya emitida".

Quién ya use un software de facturación certificado no va a notar nada cuando entre en vigor Verifactu, ya que la otra parte es simplemente su envío telemático a la Agencia Tributaria que se hace de forma automática. Sin embargo, quienes hagan facturas a mano lo van a notar más. Según Rodríguez "Los negocios más tradicionales o antiguos son los que más complicado lo tienen porque es un doble aprendizaje. No sólo Verifactu, sino la ley antifraude", pero añade que "aquellos que ya tengan algún contacto con la tecnología, creo que están están bastante a salvo en ese sentido".

El lío de la factura electrónica. En paralelo avanza otra normativa, la ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica y tiene como objetivo el intercambio de facturas entre cliente y proveedor en un formato digital. Son dos leyes distintas que regulan aspectos distintos de la misma factura; una, su envío en tiempo real a Hacienda; la otra, su formato al circular entre empresas. José Rodríguez nos cuenta que esto ha causado aún más confusión y, de hecho, es la duda más recurrente entre los empresarios: "son dos normativas que afectan a la factura, están reguladas en dos leyes diferentes, y la gente no entiende por qué".

Aunque es algo que reclaman muchos profesionales, la Agencia Tributaria rechazó unificar ambos sistemas porque tienen objetivos distintos: el de la factura electrónica es controlar los plazos de pagos entre proveedores y Verifactu sirve para evitar el fraude.

A quién afecta Verifactu. La obligación alcanza a la práctica totalidad de empresas y autónomos en España, con dos excepciones territoriales y una de tamaño. Quedan fuera los negocios ubicados en País Vasco, que cuenta con su propio sistema equivalente llamado Ticket BAI, y Navarra, que también está implementando el suyo propio. Tampoco afecta a las grandes empresas que facturen más de 6 millones de euros anuales, ya que estas están sujetas a otro mecanismo de control de la Agencia Tributaria, el Suministro Inmediato de Información.

Se ha hablado mucho sobre la exención a los autónomos que hacen facturas sencillas, es decir, aquellos que no incluyen ninguna automatización o macro. Sin embargo, José nos confiesa que ni él mismo tiene del todo clara esta exención: "Hay muchos grises, ¿Qué defines como automatización, es una fórmula, una función...? ¿A la que tengas un sumatorio ya estás en en régimen de sanción? A mí no me queda claro".

Cómo prepararte. Si no vuelven a aplazarla, que a estas alturas ya nadie se fía del todo, Verifactu entra en vigor el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos. Su recomendación para aquellos empresarios o autónomos que no han hecho nada todavía es que "Si utiliza un software de facturación, que se asegure de que cumple ya con la ley antifraude para no tener problemas. Si no lo utiliza, le diría que consultando un software de facturación eh para el primero de enero estar funcionando" y añade que "Hay un montón de softwares que tienen periodos periodos de prueba gratuitos, yo consultaría eso".

No conviene relajarse por el hecho de facturar poco: "El cambio puede ser muy gordo, aunque factures muy poco al mes", advierte, porque lo que cambia no es el volumen sino el proceso. Aunque de momento no sabemos cómo de estricta será Hacienda con esto, destaca que "La multa para los clientes es de hasta 50.000 euros por año. Nosotros, como software, si no cumplimos con todos estos requisitos de la ley, podemos tener una multa de hasta 150.000 euros".

Imagen | Holded, Xataka con Magnific

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