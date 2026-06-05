Mejores aires acondicionados calidad precio 2026. Cuál comprar y siete modelos recomendados por menos de 800 euros

El ventilador se ha quedado corto en muchos hogares como electrodoméstico para combatir el calor. Por desgracia y por efecto del cambio climático, comprar un aire acondicionado se está convirtiendo casi en un artículo de primera necesidad para sobrellevar los días y noches más cálidas de un verano cada vez más cálido y prolongado. Si no sabes cuál comprar, no te preocupes porque en esta guía te damos las claves para acertar. De momento, te anticipamos que nuestro modelo recomendado es el Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK.

Con el Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK, te aseguras un equipo de primera marca y con unas muy buenas prestaciones para un usuario doméstico. Es muy eficiente tanto en frío como en calor, cuenta con conectividad Wi-Fi, por lo que se puede integrar en un hogar conectado y dispone de modo Econo Cool para reducir el consumo energético.

Además, utiliza gas R32 en lugar del R410A, lo que asegura un mejor rendimiento y una menor huella ecológica. De hecho, cuenta con la clasificación energética A++/A+.

Aunque no tanto como otros modelos, su funcionamiento es silencioso (30 – 37 dB), por lo que asegura una buena experiencia de uso y requiere poco mantenimiento. Con respecto a este último aspecto, hay que destacar que cuenta con filtros accesibles y avisos de incidencias.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK Si quieres un aire acondicionado doméstico de primera marca y con buena eficiencia tanto en frío como en calor. Es muy eficiente tanto en frío como en calor. Si bien es silencioso, no es el modelo más silencioso del mercado. 679 € Daikin Sensira TXF35F Si buscas un equipo fiable y solvente para una habitación de hasta 30 metros cuadrados. Su funcionamiento es extremadamente silencioso. No es el modelo más barato de nuestra selección. 795 € Haier Perla Premium 35 Si buscas un aire acondicionado bueno, bonito y barato. Cuenta con funciones como autolimpieza y esterilización UVC que aseguran un aire limpio y saludable. No puede funcionar como purificador. 599 € Samsung WindFree Comfort S2 Si quieres un aire acondicionado inteligente. Enfría la habitación sin emitir ráfagas de aire. El filtro hay que limpiarlo de forma manual cada dos semanas. 769 € Mitsubishi MSZ-AY35VGK2 Si necesitas un equipo de aire acondicionado versátil, con gran capacidad de enfriamiento y no tienes limitaciones de presupuesto. Además de aire frío, cuenta con bomba de calor, deshumidificador y función de ventilador. Cuando el equipo funciona como bomba de calor, los plásticos del split pueden producir unas vibraciones que llegan a resultar molestas. 1.379 € TCL SPLIT FRESH IN C6 S12C6S0 Si buscas un equipo de aire acondicionado con un buen sistema de filtros y con sistema de refrigeración sin corrientes de aire directas. Su modo Gentle Breeze que con hasta 1.422 microagujeros produce un flujo de aire laminar suave. Cuando se activa el modo purificación, su pantalla muestra la calidad del aire en tiempo real. No es el modelo más silencioso del mercado. 559,14 € Panasonic KIT-TZ35-CKE Si buscas un equipo de primera marca, compacto y con una unidad interior silenciosa. Su diseño compacto y que es compatible con control por voz a través de Alexa y Google Home. Su unidad exterior no es especialmente silenciosa. 785,53 €

Por qué destacan

Básicamente, hay tres tipos de equipos de aire acondicionado: los de tipo split, los de conductos y los equipos portátiles. Lógicamente, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Por eficiencia, rapidez, opciones y forma de instalación, los más utilizados son los de tipo split. Y son en estos en los que nos centramos en esta guía.

Si lo que necesitas es un equipo portátil, puedes consultar nuestra guía de los mejores aires acondicionados portátiles y si además quieres que sea especialmente silencioso, tienes la guía de los mejores aires acondicionados portátiles silenciosos.

Los aires acondicionados de tipo split constan de al menos dos unidades: una exterior, donde se integra el compresor y el condensador, y una interior, que es la que colocas en la habitación que quieres climatizar.

Mientras que la exterior es voluminosa y más ruidosa, la interior es más compacta y discreta. ¿Qué necesitas aire acondicionado en más habitaciones? Entonces busca modelos multi-split con más unidades interiores.

Ten en cuenta que la instalación de un aire acondicionado de tipo split requiere de una instalación cualificada, por lo que en la inversión has de tener en cuenta tanto la compra del aparato como el montaje.

Afortunadamente, es relativamente habitual que los comercios especializados ofrezcan tanto el electrodoméstico como la instalación. Si te has visto obligado a comprarlo en plena ola de calor, la cita con el técnico puede tardar días o incluso semanas.

Sistema de compresión. Los equipos más modernos y avanzados cuentan con sistemas de compresión con tecnología inverter. Esta tecnología puede cambiar la potencia de funcionamiento del compresor para que este esté siempre listo sin necesidad de alcanzar el 100 %. De este modo, permite lograr ahorros energéticos de hasta un 50 % o incluso un 70 %.

Capacidad de refrigeración. La capacidad de refrigeración normalmente se mide en frigorías/hora. 1 frigoría equivale a 1 kcal/h de extracción de calor y son aproximadamente 3,97 BTU/h.

Una buena aproximación para determinar la capacidad de refrigeración que necesitas es calcular 100 frigorías por metro cuadrado (para una altura estándar de unos dos metros y medio).

Así, para una estancia de 20 metros cuadrados, lo ideal es optar por un modelo con entre 2.000 y 2.500 frigorías/hora. Es importante que dimensiones bien tus necesidades, ya que, si te quedas corto, puedes llegar a pasar calor y, si te pasas, acabarás desperdiciando las capacidades del equipo y gastando más (si bien a cambio la habitación se enfriará más rápido).

Eficiencia energética. Teniendo en cuenta los precios de la electricidad y los efectos en el medio ambiente de su producción, es importante que optes por un equipo lo más eficiente energéticamente posible.

En ese sentido, recientemente entró en vigor el nuevo etiquetado de eficiencia energética de la Unión Europea, donde se muestran los datos de ruido, SEER (si tiene bomba de calor, también de SCOP) y la clasificación de la A a la G con colores del verde al rojo, y en donde la A corresponde al equipo más eficiente y G al menos.

Nuestra recomendación: merece la pena gastar un poco más y apostar por un modelo lo más eficiente posible. Eso sí, de poco sirve hacerse con aparatos eficientes si luego no cuidamos del aislamiento en nuestro hogar, por ejemplo, con elementos como estores térmicos.

Tipo y calidad de los filtros. Principalmente, existen cinco categorías de filtros: lavables, de carbón activo, de plasma o neoplasma, de aire electrostáticos y de tipo HEPA.

Al igual que en los purificadores de aire, en los equipos de aire acondicionado, puede haber uno o una combinación de varios de los anteriores. Su misión es atrapar las partículas presentes en el aire para devolver al ambiente un aire más limpio y saludable.

Si bien los filtros presentes en los modelos más básicos se limitan a captar parte del polvo y poco más, los de los modelos más avanzados pueden filtrar virus, bacterias e incluso los malos olores. De ahí que, si tienes problemas de alergias, respiratorios, fumas o vives en entornos muy contaminados, te convenga prestar especial atención a este punto.

Nivel de ruido. El nivel de ruido se mide en dB y es una magnitud logarítmica, por lo que no aumenta de forma lineal, sino que cada incremento de 10 dB aumenta la intensidad del sonido por 10.

Los sistemas de aire acondicionado más silenciosos son capaces de reducir su ruido hasta los niveles en torno a los 19 dB, mientras que los equipos más modestos se mueven en valores en torno a los 25 dB cuando funcionan en modo normal, bajando algún decibelio cuando lo hacen en modo noche.

Además, te conviene comprobar el nivel de ruido de los compresores exteriores, ya que es un elemento ruidoso y puede causar molestias a los vecinos e incluso sobrepasar los límites establecidos por la ley en zonas protegidas.

Otras opciones a considerar

Daikin Sensira TXF35F. Una alternativa también de una marca de gran calidad es el Daikin Sensira TXF35F, un equipo solvente y fiable con tecnología Inverter y con gas R32 que, como ya hemos comentado, asegura una mayor eficiencia energética y es más ecológico.

Con una capacidad de enfriamiento de 2.837 frigorías/hora, es un aire acondicionado adecuado para habitaciones de 25 a 30 metros cuadrados.

Cuenta con certificación energética A++/A+++, modo Econo para un mayor ahorro energético, conectividad Wi-Fi y su funcionamiento es bastante silencioso. Además, el fabricante cuenta con un buen servicio técnico, una cuestión fundamental que a menudo pasamos por alto y que se agradece mucho cuando hay alguna avería.

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Haier Perla Premium 35. Vamos con una interesante propuesta de un fabricante menos conocido, pero igualmente solvente. El innovador Haier Perla Premium 35 combina tecnología avanzada con un elegante y moderno diseño.

Cuenta con conectividad Wi-Fi, certificado energético A+++, y funciones como autolimpieza y esterilización UVC que aseguran un aire limpio y saludable.

Además, es un modelo inverter con una capacidad de enfriamiento de 3.096 frigorías/hora y un funcionamiento extremadamente silencioso (su nivel de ruido es de solo 18 dB).

Samsung WindFree Comfort S2. Si quieres un aire acondicionado inteligente, una excelente alternativa es el Samsung WindFree Comfort S2, ya que se puede controlar con el móvil mediante la aplicación SmartThings.

Además, emplea herramientas de inteligencia artificial para analizar el uso y las condiciones meteorológicas y optimizar así de forma automática el rendimiento del equipo.

Lo mejor de todo es que enfría la habitación sin emitir ráfagas de aire y sin chorros directos gracias a la tecnología WindFree asistida por IA.

Eso sí, el filtro se debe limpiar cada dos semanas y hay que hacerlo de forma manual.

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Mitsubishi MSZ-AY35VGK2. Una alternativa dentro de la gama media alta de Mitsubishi es el MSZ-AY35VGK2, un equipo muy eficiente y de bajo consumo (cuenta con certificación energética A+++). Además, cuando funciona a velocidades bajas es realmente silencioso.

Es un aire acondicionado para habitaciones de hasta 30 metros cuadrados con capacidad para enfriar y calentar las estancias rápidamente. Además, cuenta con función ventilador y deshumidificador. Y dispone de conectividad Wi-Fi, si bien en este aspecto sus prestaciones son mejorables.

En su debe, hay que anotar la calidad de los plásticos. De hecho, cuando el equipo opera como bomba de calor, los plásticos del split pueden llegar a producir unas vibraciones que pueden llegar a ser molestas.





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TCL Split Fresh In C6 S12C6S0. Si buscas una alternativa con un completo conjunto de filtros, esta propuesta de TCL es una excelente alternativa.

Con él, puedes disfrutar de una refrigeración más cómoda gracias a su modo Gentle Breeze que con hasta 1.422 microagujeros produce un flujo de aire laminar suave.

Cuenta con un sistema de filtros de purificación cuádruple compuesto por un filtro preliminar, una capa antibacteriana de iones de plata, un filtro HEPA de alta eficiencia y un filtro de alta densidad. Todo para asegurar una eficiente purificación del aire. Y cuando se activa el modo purificación, su pantalla muestra la calidad del aire en tiempo real.

Además, usa gas R32 en lugar del R410A, lo que, como ya te hemos comentado, facilita que el equipo tenga un mejor rendimiento y que su huella ecológica sea menor.

Panasonic KIT-TZ35-CKE. Acabamos con un modelo de Panasonic, el KIT-TZ35-CKE que destaca por su funcionamiento silencioso (20 dB). Además, como en otros modelos, cuenta con conectividad Wi-Fi y sistemas de purificación para limpiar el aire. Y usa gas R32 en lugar del R410A.

Por lo demás, destaca por su diseño compacto y por ser compatible con Google Home y Amazon Alexa, por lo que permite el control por voz.

En el debe, hay que anotarle que su unidad exterior no es especialmente silenciosa y que su precio es más elevado que otros equipos de esta selección.

Configuraciones y extras

Además de las características que hemos mencionado anteriormente, también te conviene valorar algunas cuestiones más. Te las explicamos a continuación.

Mando a distancia. El clásico mando a distancia de toda la vida es la forma más habitual de controlar estos equipos. En este sentido, es importante que tenga un alcance adecuado y permita configurar fácilmente el equipo de aire acondicionado. Para este último fin, es fundamental que las instrucciones que acompañan al equipo estén traducidas al español y ofrezcan explicaciones claras.

Funciones inteligentes/conectadas. Aunque existe la forma de convertir un aire acondicionado convencional en un modelo inteligente, siempre es mejor disponer directamente de las funciones de los equipos conectados desde el principio.

De este modo, puedes olvidarte del clásico mando a distancia y controlar el equipo desde una aplicación instalada en el teléfono móvil o incluso mediante la voz con un asistente compatible.

Además de la comodidad que esto supone, los equipos inteligentes generalmente también se pueden optimizar para ahorrar energía, ya que, entre otras cosas, pueden ajustar su funcionamiento en base a la temperatura del exterior o incluso activarse automáticamente cuando estamos llegando a casa.

Preguntas frecuentes sobre el mejor aire acondicionado

¿Cuál es la temperatura ideal a la que hay que poner el aire acondicionado?

En general, la temperatura a la que los expertos recomiendan poner el aire acondicionado es entre 24 ºC y 26 ºC. Además, por motivos de salud, no es recomendable que la diferencia entre la temperatura exterior y la interior de una estancia sea superior a 12 ºC.

Por otra parte, poner el aire acondicionado a una temperatura menor no es aconsejable desde un punto de vista económico, ya que cada grado que bajamos la temperatura por debajo de los 24 ºC se incrementa el consumo en un 8 %.

¿Es malo dormir con el aire acondicionado puesto?

Si bien puede variar según la persona, se considera que el umbral del sueño está en torno a los 22 ºC y 24 ºC. Por eso, si la temperatura de la habitación en la que dormimos está a una temperatura superior, una buena solución puede ser utilizar el aire acondicionado para bajarla.

Hacerlo no es malo si se utiliza el aire acondicionado de forma adecuada. Conviene tomar una serie de medidas de precaución, como mantenerlo a una temperatura razonable, evitar el flujo de aire directo, evitar dejarlo encendido toda la noche, hidratarse adecuadamente, limpiar los filtros regularmente e incluso usar un humidificador.

¿Qué es la tecnología inverter en un equipo de aire acondicionado?

Los equipos de aire acondicionado con tecnología inverter utilizan un compresor controlado por inverter que ajusta su velocidad para conseguir la temperatura deseada. Cuando la temperatura del ambiente aumenta, el compresor inverter aumenta también su velocidad para generar más aire frío. Y lo mismo ocurre cuando la temperatura baja.

¿Cada cuánto se deben limpiar los filtros de los equipos de aire acondicionado?

La frecuencia con la que hay que limpiar los filtros de los equipos de aire acondicionado depende del uso que hagas del mismo, del ambiente y del tipo del filtro. Muchos fabricantes recomiendan hacerlo cada dos semanas. Nuestro consejo es que sigas las indicaciones del fabricante de tu equipo.

Es importante limpiarlos regularmente porque la acumulación de polvo, polen y otras partículas en los filtros puede reducir la capacidad de enfriamiento (o calentamiento si lo usas para calentar la casa) y afectar la calidad del aire que devuelve.

¿Apagar y encender el aire acondicionado constantemente ayuda a ahorrar energía?

No, apagar y encender el aire acondicionado constantemente aumenta el consumo energético porque los equipos de aire acondicionado requieren más energía durante el proceso de encendido y arranque que durante el proceso continuo de enfriamiento.

¿Por qué el aire acondicionado produce agua?

Los equipos de aire acondicionado enfrían el aire; cuando eso ocurre, la humedad en el aire alcanza el punto de rocío, por lo que se convierte en agua. Esta agua se desecha al exterior a través de un pequeño tubo de desagüe.

La temperatura de rocío se define como la temperatura a la que hay que enfriar el aire para que el vapor de agua que contiene empiece a condensarse y a convertirse en líquido.

Recomendación final

La elección de un equipo de aire acondicionado no es en absoluto fácil. Es una decisión para muchos años. Además, implica una inversión económica importante. De ahí que sea tan importante acertar. En Xataka, nos quedamos con el Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK.

Y lo hacemos porque es un equipo de gran calidad, eficiente tanto en frío como en calor y de primera marca.

Sin embargo, somos conscientes de que es posible que no sea el aire acondicionado que necesitas. Por eso, ofrecemos varias alternativas. Si buscas una solución más económica, te puede interesar el Haier Perla Premium 35.

Si lo que quieres es un aire acondicionado inteligente con inteligencia artificial, el Samsung WindFree Comfort S2 es una excelente alternativa.

Si quieres un equipo fiable y solvente para una habitación de hasta 30 metros cuadrados, puedes optar por el Daikin Sensira TXF35F que además es un equipo muy silencioso.

En cambio, si buscas un equipo más ambicioso con el que climatizar estancias de hasta 30 metros cuadrados y que, además de enfriar y calentar, tenga función de ventilador y de deshumidificador, te puede interesar el Mitsubishi MSZ-AY35VGK2.

Si quieres un equipo de primera marca con control por voz, el Panasonic KIT-TZ35-CKE es una alternativa muy interesante.

Y si lo que necesitas es un equipo de aire acondicionado que además ofrezca muy buenas prestaciones como purificador, nuestro propuesta es el TCL Split Fresh In C6 S12C6S0.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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