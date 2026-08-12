Disney vive una crisis de franquicias. Su solución es redoblar la apuesta juntando a Star Wars y Marvel

"Mucho han tardado" podrá murmurar entre dientes algún fan que no termine de ver claro cómo van a encajar dos franquicias tan dispares como Marvel y 'Star Wars'. Y no es para menos: pese a coincidencias muy claras (Doom y Vader como villanos, con paralelismos físicos muy notorios, mezcla de alta tecnología y poderes arcanos), hay que dar un salto espacial y temporal muy notable para que ambas historias coincidan. Pero ese salto va a darse. Vaya si va a darse.

El lanzamiento. Marvel Comics y Lucasfilm Publishing acaban de confirmar el lanzamiento de 'Star Wars/Marvel: Hope Assembles' (evocadora referencia a dos palabras clave de ambas franquicias, el "Hope" del título del 'Episodio IV' y el "Uníos" de los Vengadores). Es el primer cruce oficial entre las dos franquicias, y tomará forma en un cómic de cinco números guionizado por Kevin Smith y dibujado por David Márquez. Lo podremos leer en enero de 2027 (año, por cierto, en el que se celebra el 50 aniversario, precisamente, del estreno de 'Una nueva esperanza').

El truco. ¿Y cómo va a hacerse? La serie no incorpora a Luke Skywalker ni a Darth Vader al universo Marvel por las buenas, sino que plantea un "hechizo que rompe la realidad" y que traslada el universo de Star Wars a la Tierra-616. Como se puede ver en las primeras imágenes que ha facilitado Disney, la plana mayor de ambos universos estará presente, incluyendo a villanos como Doom y Darth Vader. Al parecer, también Thanos podría sumarse a la fiesta, aunque de momento no se ha anunciado oficialmente.

No, pero CÓMO va a hacerse. La verdad es que a poco que se piense en ello, los paralelismos comienzan a brotar. ¿Podría ser la Fuerza un poder mutante? ¿Veremos a Chewbacca curtirse el lomo con Hulk? La presencia de Smith es, en cierto sentido, una garantía, porque aunque el guionista y director tiene fama como fan respetuoso, también es amigo de plantear alternativas, caminos paralelos e inyectar buenas dosis de parodia a sus proyectos. Sin duda, Smith es una elección muy interesante para poner en pie este cruce.

Cambios en Marvel. El anuncio llega apenas un mes después de que Marvel Comics confirmara que C.B. Cebulski, tras casi nueve años como editor jefe, pasaba a dirigir la línea de manga de la editorial en Japón, siendo sustituido por Stephen Wacker. Es él quien en el anuncio, firmaba una frase premonitoria: "las historias de Marvel y Star Wars llevan cincuenta años entrelazadas y marcando el estándar narrativo".

¿Es esto el principio de nuevas historias para la compañía? Quien sabe: la empresa invirtió 1.500 millones de dólares en Epic Games, y ahora Marvel y Star Wars conviven, sin cruzarse, dentro de 'Fortnite'. En el cine la cosa está por ver, pero francamente, con una industria bajo sospecha de agotamiento creativo (incluso gestando éxitos como 'Spiderman: Brand New Day') no cuesta mucho trabajo pensar que esto que ahora son solo viñetas terminaremos presenciándolo en su correspondiente versión en imagen real.

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