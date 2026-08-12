Encuentra en Google Maps dos Ferrari F40 abandonados en España y decide ir a buscarlos. Google solo le contó la mitad de la historia

En ocasiones, por mucho que el sentido común nos diga una cosa, hacemos la contraria. Dos Ferrari F40 abandonados en España y visibles desde Google Maps es un buen ejemplo. El hallazgo parecía demasiado bueno para ser cierto incluso para Georgesmithgood, el youtuber español especializado en coches que dio con ellos mientras exploraba la plataforma. ¿Qué hizo? En lugar de quedarse con las imágenes, decidió recorrer el país para comprobar qué había encontrado realmente. Los dos coches existían y seguían allí.

El problema es que Google solo le había contado una parte de la historia.

Dos F40 en Google Maps. Aunque puede pasar, encontrar un Ferrari F40 abandonado ya es una rareza extraordinaria: la casa italiana fabricó poco más de 1.300 unidades entre 1987 y 1992 y hoy los ejemplares auténticos pueden alcanzar varios millones de euros. Pero encontrar dos en distintos puntos de España ya parecía directamente sospechoso.

Contaba el youtuber que las imágenes mostraban dos coches con la silueta del mítico superdeportivo italiano aparentemente olvidados desde hacía tiempo, así que decidió no dar por buena la pantalla. Como él mismo cuenta, la historia "olía a chamusquina" y había una manera bastante sencilla de resolver el misterio: ir a buscarlos.

El primero estaba junto a Portugal. La primera pista lo llevó hasta una pequeña localidad próxima a la frontera portuguesa. Allí, en una construcción rural rodeada de automóviles antiguos, encontró exactamente lo que había visto desde Google Maps: la característica carrocería roja, el enorme alerón trasero y las proporciones que a cierta distancia podían hacer pensar en un F40 olvidado durante años.

En efecto, el coche existía y seguía en el lugar indicado. Solo necesitó acercarse para descubrir los detalles que las imágenes aéreas no habían podido enseñarle.

El Ferrari que no era Ferrari. Porque de cerca, la ilusión se desmoronaba. Aquel F40 era en realidad una réplica construida sobre un Pontiac Fiero, con una carrocería diseñada para imitar al superdeportivo de Maranello.

Era, por supuesto, una explicación bastante más lógica que la alternativa: resulta difícil imaginar que alguien abandone durante años un F40 auténtico cuyo valor puede medirse actualmente en una fortuna. Con la primera búsqueda terminada en decepción, le quedaba una segunda oportunidad a cientos de kilómetros: otro supuesto Ferrari localizado cerca de Valencia.

Deja vú. Georgesmithgood emprendió el segundo viaje para comprobar si al menos aquel coche era auténtico. Encontró otra vez el vehículo que aparecía en Google Maps y otra vez el resultado fue exactamente el mismo: parecido, pero tampoco era un Ferrari F40, sino una réplica construida sobre… otro Pontiac Fiero.

Dos coches localizados independientemente, en lugares completamente distintos de España, habían conseguido engañar a distancia de la misma manera y escondían exactamente la misma base mecánica. En esta ocasión incluso conoció al propietario, que le ofreció comprar la réplica por unos 35.000 euros (posibilidad que decidió rechazar).

Por qué siempre aparece un Fiero. Que los dos F40 falsos estuviesen construidos sobre el mismo automóvil no es una coincidencia tan extraordinaria como podría parecer. ¿La razón? El Pontiac Fiero fue un deportivo estadounidense de los años 80 con motor central, una arquitectura que proporciona unas proporciones especialmente útiles para imitar superdeportivos que emplean una configuración semejante.

Plus: su relativo bajo precio y abundancia hicieron el resto. De hecho, durante décadas se convirtió en una de las bases favoritas para construir kit cars con apariencia de Ferrari, Lamborghini y otros deportivos prohibitivamente caros.

Uno de los "Ferrari"

Ferrari desde lejos, Pontiac de cerca. Existen incluso imitaciones del F40 construidas a partir de coches mucho más valiosos, como el Acura NSX, pero el Fiero representa casi la plataforma perfecta para este tipo de transformaciones.

¿Cómo? Al modificar (bastante) su carrocería se puede conseguir una silueta capaz de engañar desde determinados ángulos y, como se demostró en este caso, incluso desde imágenes de Google Maps. Lo que resulta mucho más difícil es mantener la ficción cuando alguien se planta delante del coche.

No todos los Ferrari abandonados son falsos. La decepción de Georgesmithgood tiene un reverso mucho más extraño, porque como contamos hace un tiempo, en realidad existen casos documentados en los que los Ferrari encontrados pudriéndose a la intemperie sí eran auténticos. Uno de los más espectaculares ocurrió en Estados Unidos, donde un abogado llegó a reunir 13 Ferrari (entre ellos un Testarossa, un 400i, varios 348, 328 y Mondial) antes de enfermar y dejarlos almacenados al cuidado de un conocido.

Cuando dejaron de llegar los pagos, este decidió sacar los coches del almacén y abandonarlos en un campo de Texas, donde permanecieron durante años hasta que la familia consiguió recuperarlos.

Por cierto, para entonces faltaban dos Ferrari y dos Rolls-Royce cuyo paradero continuaba siendo un misterio.

Imagen | YouTube

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