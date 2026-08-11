El invento más inteligente de Ninja: una freidora de aire que cocina en recipientes de cristal para guardar en el frigo

Si aún no tienes una y estás pensando en comprarte una freidora de aire, pero buscas algo diferente al resto, la Ninja CRISPi es la solución. Se trata de un concepto revolucionario que rompe con el diseño tradicional de cajón, ya que utiliza recipientes de vidrio sobre los que se aplica su potente cabezal de cocción (de 1.700 W). Este pequeño electrodoméstico te permite preparar platos crujientes y saludables, guardarlos o servirlos directamente en la mesa sin ensuciar sartenes ni bandejas.

Una freidora de aire con un diseño diferente al resto

La magia de la Ninja CRISPi reside en su concepto "todo en uno". El kit incluye dos recipientes de vidrio templado de alta calidad (con capacidades de 3,8 y 1,4 litros) con sus respectivas tapas de almacenamiento herméticas.

La idea es sencilla: preparas tu receta en casa, la guardas en el recipiente de cristal dentro de la nevera (o el congelador) y, cuando llegue la hora de comer, solo tienes que acoplar la tapa de cocción inteligente (que es el motor de la freidora).

En pocos minutos, tu comida se cocinará, calentará o se volverá a quedar crujiente gracias a su flujo de aire de alta velocidad. Al utilizar recipientes de vidrio, no solo te aseguras de no transferir microplásticos a tu comida, sino que son extremadamente higiénicos, ya que no absorben olores ni manchas de salsa y son aptos tanto para el horno tradicional como para el lavavajillas.

La Ninja CRISPi cuenta con varias funciones que te permitirán freír sin aceite (Air Fry), conseguir un extra crujiente al calentar (Reheat), asar y recalentar. Por tanto, se puede decir que es el accesorio definitivo para revivir unas patatas fritas, unas croquetas o calentar un trozo de pizza y que queden como si estuvieran recién hechos, algo que no se consigue con una freidora de aire tradicional y mucho menos con un microondas.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire ninja crispi ✅ LO MEJOR Adiós a los problemas de espacio: el motor se guarda en un cajón y los boles de cristal sirven como fuentes normales para la mesa o tápers para la nevera.

el motor se guarda en un cajón y los boles de cristal sirven como fuentes normales para la mesa o tápers para la nevera. Higiene absoluta: al cocinar en cristal, te olvidas de que el antiadherente se raye, se pele o sea difícil de desengrasar. Todo va directo al lavavajillas. ❌ LO PEOR Cuidado con los golpes... Aunque el cristal de borosilicato es extremadamente duro y resiste choques térmicos, sigue siendo cristal y requiere más cuidado al manipularlo que un cajón de metal.

Aunque el cristal de borosilicato es extremadamente duro y resiste choques térmicos, sigue siendo cristal y requiere más cuidado al manipularlo que un cajón de metal. Capacidad por tandas... Si necesitas cocinar platos gigantescos muy diferentes a la vez, estás limitado al tamaño de los boles de cristal incluidos en el kit. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una cocina pequeña o minimalista y odias los electrodomésticos visualmente pesados. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sois una familia muy numerosa que necesita hacer dos kilos de patatas fritas de una vez o personas muy despistadas o patosas en la cocina que tengan tendencia a golpear los utensilios de cristal.

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