Mañana es el eclipse: hoy tienes una última oportunidad para saber si podrás verlo desde tu lugar elegido

Si ya estás en la zona en la que verás el eclipse solar mañana, hoy es un buen momento para hacer un ensayo general. Ya te recomendamos hacerlo en su día espejo, el pasado 30 de abril, pero hoy es un día aún mejor, ya que no solo tendremos el Sol prácticamente en la misma posición. También es bastante probable que la situación meteorológica sea parecida. Si ves muchas nubes, quizás deberías empezar a pensar ya en el plan B.

Una posición en el cielo complicada. Este eclipse solar será bastante peculiar, ya que tendrá lugar muy cerca del atardecer. Por ese motivo, es importante hacer un ensayo, que nos permita comprobar, a la hora justa a la que tendrá lugar el eclipse, si hay árboles o edificios que nos puedan entorpecer la visión del Sol en esa posición concreta en el cielo.

Ojo con las nubes. La situación meteorológica puede variar mucho de un día para otro, es cierto. No obstante, puede ser similar a solo 24 horas de distancia. Al menos será más parecida que durante el día espejo del pasado 30 de abril. Estamos hablando de un día de primavera con respecto a uno de verano. Ya hemos visto que en los litorales gallego y cantábrico puede haber nubes bajas, que son las que más entorpecen el eclipse. Aprovecha para ver cómo se observa el cielo en tu mirador elegido.

Aprovecha y prueba las gafas. Mirar al Sol siempre es peligroso, con eclipse o sin él. La única diferencia es que en un día normal la intensidad de la radiación es tan grande que tendemos a apartar la vista, mientras que con el eclipse solar hay cierta oscuridad que nos permite mirar al Sol sin parpadear y que penetre más radiación. Por eso, si vas a mirar al Sol durante el ensayo, debes usar gafas también. Aunque posiblemente apartes la mirada instintivamente, lo ideal es protegerse. Además, así puedes probar el ajuste de las gafas con tiempo.

Más motivos para ensayar. Si tienes en mente usar algún método indirecto de observación, como la caja estenopeica, también puede ser buena idea ensayar antes. Básicamente, para usar estos mecanismos hay que ponerse de espaldas al sol y dejar que los rayos se introduzcan por el agujerito que actúa como objetivo. En un día normal, verás el sol reflejado en forma de círculo. Durante el eclipse lo verás como si fuese una media luna. Lógicamente es mucho más espectacular lo segundo, pero para hacerlo correctamente puedes probar la posición adecuada en un ensayo el día de antes.

Imagen | Infrogmation of New Orleans

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