Lidl pone de oferta la hidrolimpiadora Kärcher que es ideal para el jardín o la terraza

Lidl tiene tanto en su tienda online como en las físicas un buen surtido de productos que va renovando cada muy poco tiempo. En la sección de bazar podemos encontrar incluso hidrolimpiadoras como la Kärcher K3, que además ahora mismo se encuentra de oferta por un precio de 109,95 euros (antes 129,95 euros).

Sin embargo, Amazon tiene justamente este modelo más barato, ya que la tienda ahora tiene la Kärcher K3 con una oferta que la deja por 93,96 euros.

Una hidrolimpiadora perfecta para terrazas y jardines

La Kärcher K3 es una hidrolimpiadora que viene bien equipada, ya que en ambos casos, al comprarla tanto en Amazon como en Lidl, incluye la pistola de alta presión y varios accesorios. Es, por lo tanto, ideal para limpiar diversas zonas, como es el caso del coche o de determinados muebles del jardín o de la terraza.

Respecto a los accesorios, la Kärcher K3 viene con una boquilla rotativa muy práctica que permite ajustar la presión del agua para que así podamos adaptarla dependiendo de la superficie que queramos limpiar. También incluye una manguera con longitud de cuatro metros para que podamos limpiar de forma cómoda.

En cuanto a la hidrolimpiadora, este modelo ofrece una potencia de 1,6 kW y es ideal para manchas que son difíciles de limpiar. Además, algo que quizás podamos pasar un poco desapercibido es que viene con ruedas, lo que permite que podamos guardarla o transportarla de forma muy cómoda.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Kärcher K3 hoy ✅ LO MEJOR Sus accesorios: son bastante prácticos para limpiar diversas superficies.

El precio de oferta, sobre todo el de Amazon. ❌ LO PEOR Como es habitual en este tipo de dispositivos, necesitas una toma de agua cerca. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una terraza o jardín y quieres limpiar los muebles de forma cómoda, rápida y eficaz con una hidrolimpiadora. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes una terraza o jardín o, simplemente, si no tienes una toma de agua cerca.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Kärcher

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