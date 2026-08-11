Cómo descargarse en el móvil los mapas de la zona a la que vas a ver el eclipse de Sol de 2026

Vamos a explicarte cómo descargar los mapas de donde vayas a ver el eclipse de Sol, de este 2026. Cabe la posibilidad de que haya fallos de cobertura en zonas remotas o sin tan buena infraestructura por parte de las operadoras debido a la subida de visitas en ese día, por lo que conviene cuidarse las espaldas.

Vamos a decirte cómo hacer esto en Google Maps y en Apple Maps, y te va a servir tanto para bajar mapas de la zona donde estás como de otra zona diferente a la que vayas a ir para ver el eclipse. Así podrás usar el navegador GPS y moverte por donde quieras incluso si no hay conexión a Internet.

Aquí vas a tener que tomar una decisión. Cuanto más porción del mapa descargues más va a ocupar. Por lo tanto, si tienes problemas de memoria en tu móvil tendrás que buscar un área más pequeña, mientras que si te sobra puedes ir más a lo grande. Sin embargo, lo recomendable es que descargues únicamente el mapa de la zona por la que vayas a conducir para ahorrar el máximo espacio.

Y recuerda que también te hemos ofrecido una web donde ver un mapa del eclipse total de sol con la evolución de la totalidad del eclipse en un mapa de España, algo que puede servirte para saber a qué hora ocurrirá en cada parte del país. También puedes saber cómo fotografiarlo con el móvil o cómo saber si estará nublado allá donde vayas.

Descarga mapas de la zona en Google Maps

Para bajar el mapa de un área concreta en Google Maps, abre la app y pulsa en tu imagen de perfil para abrir las opciones. Aquí dentro, pulsa en la opción Mapas sin conexión que te aparece con el icono de una nube tachada.

Una vez dentro de la pantalla de mapas sin conexión, verás una lista con todos los que has bajado hasta ahora si los hubiera. Para bajar uno nuevo con la zona donde vas a ver el eclipse, pulsa en el botón Selecciona tu propio mapa que tienes en la parte inferior de la pantalla.

Esto te llevará al mapa de tu área, y vas a poder moverlo al punto del país que quieras y ampliarlo o hacerlo más pequeño para elegir el área concreta que quieres descargar. Cuando hayas elegido la zona, pulsa en el botón Descargar.

Descarga mapas de la zona en Apple Maps

Para bajar el mapa de un área concreta en la aplicación Mapas creada por Apple, abre la app y pulsa en tu imagen de perfil para abrir las opciones. Aquí dentro, pulsa en la opción Mapas sin conexión que te aparece con el icono de una nube tachada.

Una vez dentro de la pantalla de mapas sin conexión, verás una lista con todos los que has bajado hasta ahora si los hubiera. Para bajar uno nuevo con la zona donde vas a ver el eclipse, pulsa en el botón Descargar nuevo mapa que tienes en la parte inferior de la pantalla.

Esto te llevará al mapa de tu área, y vas a poder moverlo al punto del país que quieras y ampliarlo o hacerlo más pequeño para elegir el área concreta que quieres descargar. También puedes configurar la forma de la ventana que marca el área a descargar. Cuando hayas elegido la zona, pulsa en el botón Descargar.

En Xataka Basics | Guía Eclipse total de Sol 2026: fecha, hora, mejores sitios para verlo y consejo para proteger tus ojos y la cámara de tu móvil