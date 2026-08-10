Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir una impresora 3D Bambu Lab A2L Combo

Agosto, calor y pocas ganas de pisar la calle antes de que caiga el sol. No se me ocurren un mejor momento para un plan de interior, y ahí es donde entra el sorteo que estrenamos hoy: una Bambu Lab A2L Combo, la última incorporación al catálogo de impresoras 3D de gran formato de la firma china

La Bambu Lab A2L Combo está valorada en 489 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes cómo funciona. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de una Bambu Lab A2L

Participar en el sorteo de esta impresora 3D es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España.

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España. Comienzo del sorteo : lunes, 10 de agosto de 2026.

: lunes, 10 de agosto de 2026. Fin del sorteo : viernes, 21 de agosto, a las 9:00.

: viernes, 21 de agosto, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 21 de agosto.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en ese enlace.

Bambu Lab A2L | Imagen: Bambu Lab

El premio es una Bambu Lab A2L Combo, la máquina con la que la compañía ha movido su gama de entrada hacia el gran formato. A diferencia de su hermana pequeña, la A2L tiene un volumen de impresión de 330 x 320 x 325 milímetros, un 105% más que la media de la casa, que suele ser de 256 x 256 x 256 milímetros. Es decir, que caben más piezas o, en su defecto, piezas más grandes. Al ser combo, se incluye el AMS Lite para poder usar cuatro colores.

La impresora alcanza los 500 mm/s, se mantiene por debajo de los 49 dB en modo silencioso y admite hasta cuatro unidades AMS más una AMS lite, lo que se traduce en impresiones con hasta 19 colores. En ese sentido, el premio incluye algunas bobinas de filamento para que puedas empezar a usarla desde el momento en que te llegue a casa.

¡Mucha suerte a todos y ojo, que la impresión 3D engancha!

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