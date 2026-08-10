Apple ha tardado siete años en tener su iPhone plegable. Ahora no piensa levantar el pie del acelerador

Cuando tuvimos en nuestras manos el primer Samsung Galaxy Fold, pese a todos sus problemas y concesiones, tuvimos claro que era un dispositivo que podía hacerse un hueco en el mercado. Mientras que otras propuestas han ido y venido, los plegables se han consolidado poco a poco y Apple ha estado mirando desde la barrera desde 2019. Sin embargo, se espera que este septiembre veamos por fin el iPhone Fold, iPhone Ultra o como decidan llamarlo y, aunque han tardado, parece que no van a perder el tiempo.

Desde ahora hasta 2028, se esperan tres generaciones de iPhone plegables, y la pregunta que puede surgir es... por qué ahora. La respuesta es que es una estrategia muy Apple.

iPhone Ultra. De momento, y como siempre en estos casos, hasta que Apple no lo haga oficial en su keynote de septiembre no podemos dar nada por sentado. El nombre "iPhone Ultra" es el rumor más reciente por parte de reputados 'filtradores', y tendría sentido dentro de la familia Apple tanto por el término como por no querer usar algo como 'Fold', más manido dentro del mercado y, sobre todo, el nombre que va a llevar su principal competencia.

Este es el Z Fold8 de Samsung y así se espera que sea el exterior del iPhone Ultra | Foto: Xataka

Las especificaciones rumoreadas de este iPhone Ultra apuntan a un móvil con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas, una interior de 7,8 pulgadas, diseño ultradelgado conseguido gracias a lo aprendido con el iPhone Air, el regreso del botón Touch ID en lugar de Face ID y un nuevo chip A20. Curioso que no se apunte al A20 Pro que tendrán los iPhone 18 Pro.

Si te quieres hacer una idea de cómo será por fuera, sólo hay que mirar al Samsung Galaxy Z Fold8, ya que apunta a ese diseño tipo pasaporte... y será la propia Samsung la que suministre las pantallas a Apple.

Planes de futuro. Más allá de las especificaciones, en su último boletín en Bloomberg, Mark Gurman (que por fuentes en Apple no será) asegura que Apple ya está dando luz verde a las dos próximas generaciones del plegable. Según Gurman, el iPhone Ultra 2 ya habría recibido aprobación para el desarrollo como parte de un paquete de móviles que celebrarán el 20 aniversario del iPhone, y ya estaría en el horno una tercera generación para 2028 con pantallas algo más grandes tanto en el frontal como en el exterior.

Es habitual que una empresa empiece a planificar y desarrollar las siguientes generaciones incluso antes de lanzar la primera debido a los tiempos a la hora de fabricar componentes (y más ahora con el tapón que hay en Samsung y TSMC, principales socios de Apple).

Por qué ahora. Esa es la gran pregunta, ya que los rumores sobre un iPhone plegable llevan años sobre la mesa y es lógico pensar que Apple ha dado demasiada ventaja a una Samsung que, prácticamente, domina el sector en solitario en occidente. En China es otra cosa, con marcas que están haciendo un magnífico trabajo y donde Apple también deseará meter la pata en el segmento plegable, pero la respuesta es simple y es la estrategia que vemos en Apple desde hace generaciones.

Una práctica habitual en Apple es la de no ser los primeros en lanzar algo, sino refinarlo y llevarlo al mercado cuando consideran que hay suficiente interés. Cuando esa tecnología está asentada y el interés de los consumidores está ahí, llegan con su propuesta. Pero en este caso hay otra lectura, ya que aunque en Asia el mercado de plegables va a un buen ritmo, en occidente puede que no estemos tan convencidos y, si el iPhone Ultra fracasa, Apple podría descontinuar la línea sin sufrir pérdidas significativas.

Es decir, lanzar un plegable hoy no cuesta lo mismo que hace un lustro debido a que ahora la tecnología que lo hace posible ha recorrido un camino más largo y los componentes son más baratos que hace unos años. Además, gran parte de la experiencia de miniaturización para el iPhone Ultra ya la "tienen hecha" gracias al lanzamiento del iPhone Air.

Problemas de suministro. Y aunque un iPhone plegable tiene el suficiente peso (por el nombre de la marca) como para convertirse en ese móvil plegable que termine de convencer a los que querían uno, pero no se habían atrevido a dar el paso hasta ahora, hay en el aire dos cuestiones importantes: precio y disponibilidad.

Los rumores apuntan a un precio de 2.000 dólares o más para este iPhone Ultra, pero incluso más importante será la disponibilidad. Hace unos días ya te contamos que Apple estaría teniendo problemas para fabricar los iPhone 18 Pro al ritmo que necesitan para cubrir toda la demanda que esperan debido a que TSMC estaría atascada en uno de los procesos de fabricación del chip A20 Pro porque la memoria DRAM no les estaría llegando al ritmo necesario.

Cuando decimos que la crisis de memoria afecta también a las compañías, no nos referimos únicamente que tengan que subir precios (que nos comemos los usuarios, claro), sino que no pueden acceder a la cantidad de componentes que necesitan. Traducción: habrá iPhone Ultra de lanzamiento, pero una vez cumplidas las reservas iniciales, habrá que ver qué pasa en los meses siguientes, sobre todo de cara a la campaña navideña.

Imágenes | Gemini, Xataka

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