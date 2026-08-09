La cocaína es hoy un 18% más barata y un 44% más pura: Europa se enfrenta a una tormenta perfecta inédita

Más barata, más pura. El 'Informe Europeo sobre Drogas 2026' dibuja un panorama preocupante en la guerra contra la cocaína en el viejo continente. Según los técnicos de la EUDA, la agencia comunitaria que estudia los narcóticos, durante la última década (2014-2024) el comercio al por menor del polvo blanco ha experimentado dos tendencias en sentido contrario: mientras su pureza se disparaba un 44% los precios se desplomaban un 18%. Todo esto mientras la ONU advierte de que, a nivel global, la producción se ha cuadriplicado.

Hay quien advierte que en Europa ya resulta más fácil acceder a la coca hoy que durante su apogeo, en los 80, una realidad que se observa en sus residuos.

¿Qué ha pasado? Que Europa está lejos de dar por zanjada su lucha contra la cocaína. Así se desprende del último informe de la EUDA, recién publicado y que incluye datos de 2024. Según sus analistas, el polvo blanco se mantiene como la segunda droga ilegal más consumida en el continente (solo la supera el cannabis) y todo indica que su disponibilidad "sigue aumentando", lo que incrementa la inquietud de las autoridades europeas por sus "costes sanitarios y sociales".

La propia EUDA asume que en aquellos puertos en los que operan los narcotraficantes "se han documentado altos niveles de delincuencia" que van desde la corrupción al uso abierto de violencia. "La competencia en el mercado de la coca es un importante motor de delincuencia, incluida la violencia relacionada con bandas y homicidios en algunos países", añade. No es nada nuevo. Hace no mucho en Bélgica, el corazón de la UE, un juez difundió una carta abierta advirtiendo que el país empieza a mostrar rasgos de "narcoestado".

¿Qué dicen los datos? Que la droga disponible es cada vez más barata y contiene mayor concentración clorhidrato de cocaína. "La pureza media de la coca al por menor osciló entre el 40 y 92% en toda Europa en 2024, y la mitad de los países notificaron una pureza media de entre el 64 y 75%", explica la agencia comunitaria en su informe, y añade. "Mientras el precio al por menor ha bajado durante la última década, la pureza ha seguido una tendencia al alza y en 2024 alcanzó un nivel un 44% superior al del año de referencia 2014".

Por si quedasen dudas, la EUDA incluye varios gráficos que ayudan a seguir la evolución del mercado. Si nos remontamos al período 2014-2024 el aumento de pureza coincidió con un descenso de precios del 18% que ha dejado el kilo en una horquilla de entre 25.000 y 42.200 euros. Esa es al menos la estimación de la UE para 2024. Algunas fuentes aseguran que, en el caso concreto de España, el bloque de polvo blanco ha llegado a desplomarse hasta los 13.000 euros.

¿Y las incautaciones? Aunque el informe de la EUDA se publicó en junio la 'fotografía' que ofrece es de 2024. Entonces la cantidad de coca intervenida por los Estados miembros de la UE había disminuido a 330 toneladas, sensiblemente por debajo de las 419 de 2023. Curiosamente esa caída coincidió con un aumento de las operaciones de incautación, que pasaron de 94.700 en 2023 a algo más de 97.000 en 2024, el mayor dato desde al menos 2014. Hay puertos como Amberes que han visto cómo la cantidad de droga apresada se ha reducido un 68%.

Esos datos llevan a la agencia comunitaria a una conclusión preocupante: probablemente no haya bajado el flujo de droga que viaja de Sudamérica a Europa, sino que los narcos están cambiando sus rutas y métodos para traficar. Buscan puertos más pequeños, recurren a drones, disimulan mejor sus alijos… "Las autoridades aduaneras y policiales se enfrentan a rutas, métodos y formas de ocultación del tráfico cada vez más impredecibles y fragmentadas, lo que contribuye a crear un entorno operativo más exigente", reconoce.

¿Hay más indicadores? Sí. La EUDA alerta también de que "la elevada disponibilidad de coca está teniendo un impacto negativo cada vez mayor en la salud pública en Europa", y desliza una observación alarmante: "Los datos sobre residuos de coca en las aguas residuales indican que la creciente disponibilidad ha ido acompañada de mayor distribución geográfica y social".

Se calcula que en el conjunto de la Unión Europea 2,5 millones de personas de entre 15 y 34 años han consumido coca en el último año. De los 14 países con encuestas, siete registraron aumentos y en cuatro la tendencia fue estable.

¿Qué pasa con la producción? También crece. En este caso la advertencia parte de Naciones Unidas, pero es igual de rotunda. Su propio informe mundial sobre drogas, presentado a finales de junio, señala que la producción de coca se ha más que cuadriplicado en la última década. Traducido en valores netos eso se traduce en una estimación de más de 4.000 t de droga en estado puro, una cifra que se explica por "aumentos en la productividad y superficie cultivada".

Solo en Colombia se estima que entre 2005 y 2023 el área sembrada con coca creció un 10% y la elaboración potencial se disparó un 53%. Entre otros factores, esos porcentajes responden a cambios en las redes que controlan el narcotráfico, una importante mejora en el rendimiento y la decisión del Gobierno de prescindir de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar plantaciones, si bien el equipo de Gustavo Petro acabó dando marcha atrás por su impacto.

Imágenes | EUDA y Ministerio de Interior

En Xataka | En 2001 un yate se refugió en una isla remota del Atlántico. Días después sus habitantes empanaban pescado con coca