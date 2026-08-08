Hoy en Netflix, la secuela de esta miniserie de Netflix, que adapta uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos

Gabriel García Márquez se pasó toda la vida rechazando cualquier intento de llevar su novela más reconocida, 'Cien años de soledad', a la pantalla. El veto se esfumó después de su muerte, cuando sus hijos, hoy productores ejecutivos de esta serie, decidieron ofrecérsela ellos mismos a Netflix. El resultado es una de las adaptaciones más fieles de un libro que se han visto recientemente, y sortea con bastante fortuna las indiscutibles dificultades de volver a contar una historia tan compleja como esta. Ahora nos llega la segunda tanda de episodios de la serie.

Rodrigo García Barcha resumió el problema principal de esta adaptación diciendo que en los libros de su padre hay poco diálogo, y cuando lo hay, es "muy poético, muy lapidario". Es decir, una forma muy distinta de expresarse a lo habitual en las series. Hace falta, dijo, "menos respeto y más interpretación". Pero ese equilibrio, en cualquier caso, lo consiguieron en la primera parte, estrenada en diciembre de 2024, que debutó con un 100% en Rotten Tomatoes.

La segunda tanda de episodios deja atrás la mítica fundación de Macondo para entrar en la compañía bananera, la masacre de sus trabajadores y la ruina de los Buendía, el tramo en el que en la novela los sucesos arrebatados por el realismo mágico se convierten en historia política. "Cada episodio de esta segunda parte es como una película", ha dicho Mora.

'Cien años de soledad' ha sido continuamente incluida en las listas de las mejores novelas de la literatura universal. Por ejemplo, en esta selección de 2002 a la que, por cierto, al propio García Márquez se le invitó a votar (aunque declinó hacerlo). También podemos encontrar la novela presente en listas como la de los 100 libros del siglo del diario francés Le Monde o en las 100 mejores novelas en español de El Mundo.

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