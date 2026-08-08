La energía eólica no sabe qué demonios hacer con las aspas viejas. Navarra tiene la solución: palas de madera

Una de las energías renovables que lleva décadas protagonizando la transición energética europea es la energía eólica, pero no es todo de color de rosa: además del impacto visual que generan en espacios rurales o las muertes de aves por la acción de sus aspas (algo que tratan de remediar pintándolas como si fueran serpientes venenosas), está la cuestión de qué hacer con esas aspas cuando se jubilan. Una empresa alemana ha tenido una idea: dejar atrás la fibra de vidrio o de carbono en favor de un material mucho más sostenible, la madera. Y ya baraja dónde podría llevar el cambio: Navarra suena con fuerza.

Más madera.Un consorcio conformado por las empresas alemanas Voodin Blade Technology y Anker-Tec, junto a las lituanas VMG Wood Invest y VMG Technics, se ha unido para montar la primera planta comercial del mundo de palas eólicas hechas de madera reciclable. Navarra se perfila como sede de esta fábrica pionera, que estará lista para 2031 y generará unos 450 empleos. Para su instalación la inversión prevista es de 100 millones de euros, de los cuales 48,18 millones procederán del Fondo de Innovación de la UE.

Por qué es importante. Porque las palas actuales, hechas de fibra de vidrio o carbono adherido con resina epoxi, resultan bastante difíciles de separar y reciclar, motivo por el cual muchas terminan en vertedero tras concluir sus 20-25 años de vida útil. En el lado bueno, el sector se ha comprometido voluntariamente a dejar de enterrarlas, pero se trata de un pacto voluntario, no de una ley europea vinculante, así que la propia industria pide ir más allá.

Un problema económico y ambiental que la ciencia ya ha cuantificado: a nivel global, para 2050 podría haber 43 millones de toneladas de residuos en forma de palas jubiladas. WindEurope ya ha alertado de este problema al alza en Europa y ha señalado que varios países —como Austria, Finlandia, Alemania y Países Bajos— ya han prohibido enterrarlas en vertederos. En pocas palabras: encontrar una alternativa reciclable es un problema importante y urgente para la industria.

Contexto. WindEurope señala que entre el 85% y el 90% de la masa de un aerogenerador ya se recicla con normalidad (acero, cobre, electrónica), pero las palas de los aerogeneradores son un auténtico problema por su composición y su matriz polimérica. La clave está en que los enlaces químicos de las resinas termoestables son muy estables y difíciles de romper, por lo que, pese a haber experimentado con procesos de reciclaje mecánico, térmico o químico, ninguna de las soluciones potenciales es lo suficientemente barata ni está a la altura como para convertirse en la norma.

En detalle. La idea de este consorcio empresarial pasa por sustituir la fibra de vidrio, la fibra de carbono y los plásticos por LVL (Laminated Veneer Lumber), un derivado de la madera de abeto nórdico laminado que se fabrica uniendo capas con adhesivos, proporcionándole así resistencia mecánica y estabilidad dimensional comparables a los materiales actuales.

Voodin Blade Technology afirma que esta solución logra una reducción del 78% en las emisiones de dióxido de carbono del proceso de fabricación, un abaratamiento de costes cercano al 20% gracias a la automatización y a la eliminación de los moldes, y una mayor facilidad para fabricar repuestos de aerogeneradores antiguos. Según sus cálculos, en su primera década de funcionamiento estas palas podrían equipar aerogeneradores capaces de generar unos 13,5 millones de MWh de electricidad.

Sí, pero. De momento estos datos provienen de las partes interesadas y no de una auditoría externa. Por otro lado, la ventaja ecológica de cambiar fibra de vidrio y carbono por madera solo se cumple si esta procede de bosques gestionados de forma sostenible. Además, la prohibición de tirar palas al vertedero es un compromiso voluntario del sector, no una ley obligatoria en toda Europa que aceleraría iniciativas como esta. Y como la fábrica no abrirá hasta 2031, todavía no hay pruebas reales de cómo aguantan estas palas de madera 20 o 25 años de uso.

En Xataka | Un parque eólico en Tudela va a perder la mayoría de sus aerogeneradores. Y pese a ello va a producir mucha más energía

En Xataka | El milagro solar que se torció: España produce más electricidad de la que puede gestionar

Portada | Gonz DDL y Voodin Blade Technology



