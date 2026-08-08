Puedes llamar al 112 sin cobertura y sin tarjeta SIM. Lo que no puedes dar por hecho es que sepan dónde estás

Los servicios de emergencias son vitales en tragedias como los incendios, que tristemente estamos sufriendo estos días. Una llamada al 112 puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por eso los operadores no ponen restricciones a su uso: mientras exista una pizca de cobertura de cualquier red, es posible llamar. Seas del operador que seas. Incluso aunque no tengas una tarjeta SIM: el 112 es el único número al que puedes llamar sin una tarjeta SIM ni una eSIM registrada.

Llamar es solo el primer paso. Que no importe el operador de tu móvil aumenta las posibilidades de supervivencia, que no necesites ni una tarjeta SIM hace aún más universal el servicio. El problema llega con esa segunda posibilidad: si no tienes una SIM insertada, el 112 pierde oportunidades de localizarte. Un SMS tiene la culpa.

La llamada al 112 es el inicio de la geolocalización del móvil para enviarte ayuda aunque no puedas pedirla. Para ello se utiliza el sistema de Localización Móvil Avanzada o AML, un servicio automatizado que captura la ubicación del teléfono (GPS, GNSS y WiFi), la codifica en un mensaje de texto con las coordenadas y lo envía a los servicios de emergencias. Todo de forma automática. El SMS es lo habitual, aunque también puede utilizar un acceso a internet. La vía del SMS depende de una SIM, la de internet no necesariamente.

Bomberos rescatando a un conductor accidentado en su coche durante un simulacro

Cómo funciona AML. El sistema de localización avanzada se estrenó en la Comunidad Valenciana en 2021. El desarrollo parte del operador BT británico, en 2014, para después ser adoptado por la Unión Europea en 2018. Desde el 17 de marzo de 2022 es obligatorio que todos los móviles vendidos en la UE incorporen el sistema. Los centros de emergencias van por otra vía: el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas daba de plazo hasta diciembre de 2020. En España, todos los 112 de las Comunidades Autónomas ya cuentan con la herramienta.

El mecanismo de funcionamiento es el que sigue:

El teléfono que llama al 112 registra los datos de la tarjeta SIM, los del móvil y los de ubicación.

Las coordenadas se obtienen con la ubicación de la torre del operador, los datos GPS/GNSS del teléfono y la red WiFi a la que está conectado (si lo está).

La información obtenida se envía al centro del 112 contactado mediante un mensaje de texto automático. De no tener la posibilidad, el móvil intenta una comunicación web mediante https.

Cuando el 112 descuelga la llamada no solo recibe el audio, también los datos con toda la información de la persona que está en peligro. Esto va actualizándose para mejorar la precisión de las coordenadas.

El mensaje de texto ubica el móvil con una precisión de unas decenas de metros, entre 15 y 20.

Para que los centros 112 reciban la localización de quien llama, tu teléfono debe ser apto para capturar y enviar los datos. La mayor parte de móviles actuales son compatibles, igual que los operadores. Aunque existe un grupo que puede quedarse fuera: los móviles sin tarjeta SIM y, según cómo esté configurada la red visitada, los que están en itinerancia con la SIM de otro país. AML es un protocolo de comunicación que se basa en SMS/HTTPS: si el móvil no cuenta con esta posibilidad de comunicación, los servicios de emergencias no podrán ubicarte.

Según las especificaciones técnicas de AML publicadas por el Instituto de Estándares Europeos en Comunicaciones (ETSI):

“En la mayoría de los casos, AML no funciona para los usuarios de dispositivos sin tarjeta SIM. Sin embargo, la ubicación podría transmitirse al terminal de destino si se envía mediante HTTPS y el dispositivo está conectado a una red WiFi”.

Sin SIM tampoco te pueden devolver la llamada. Hay un segundo problema en los móviles que usan los servicios de emergencia sin una tarjeta, y que es incluso más grave que no contar con AML: como el móvil no envía el número de teléfono, el 112 no puede llamarte de vuelta. Si esa llamada se corte a la mitad, y no puedes establecer de nuevo la comunicación, tu riesgo se multiplica.

No significa que seas invisible. Turno de introducir los matices. Porque, aunque el móvil no envíe la ubicación, la red por la que circula la llamada al 112 conoce la celda desde la que entró la llamada. Lo que pierdes al no tener SIM no es la ubicación, es la precisión: pasas de escasas decenas de metros al radio de acción de la antena. Y ese margen es enorme: antes de AML, según Protección Civil, la precisión oscilaba entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas. Justo el escenario donde más falta la precisión.

¿Y si tengo cero cobertura? Es un mito sobre el 112 y conviene desmontarlo: si en el lugar no hay señal de ninguna compañía, española o extranjera, la llamada no se cursa. Entonces quedan dos salidas

Algunas recomendaciones. El sistema de localización a distancia hace su trabajo solo, pero puedes ayudarle. Lleva siempre una SIM o una eSIM registrada en el móvil, aunque sea de prepago y sin saldo: para el 112 vale igual. Ten la ubicación del teléfono activada y el WiFi encendido, porque AML lo usa para triangular aunque no te conectes a ninguna red. Y cuando descuelguen, dicta tu posición en voz alta igual que si el móvil no hubiera enviado nada: carretera y punto kilométrico, nombre del sendero y cualquier referencia del terreno. Y un último consejo: no cuelgues hasta que te lo digan.

Imagen de portada | Iván Linares editada con ChatGPT

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