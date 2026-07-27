Ante los incendios que arrasan Madrid, Ávila y Toledo, Starlink apoya gratis con su servicio de internet satelital

Los incendios que arrasan la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo se han convertido en todo un infierno para miles de familias. La lista de evacuados y confinados casi alcanza las 100.000 personas, pero no ha sido el único agravante, pues muchas de ellas también han perdido la posibilidad de comunicarse con el resto de personas. Ante este apagón, Starlink comunicaba a los usuarios que podrán conectar directamente con los móviles de los afectados a través de sus satélites, sin necesidad de antenas ni aplicaciones adicionales.

Qué ha pasado. El fuego ha destruido antenas y tendidos de fibra, además de generar interferencias que han complicado aún más las comunicaciones en la zona. Mientras Movistar, Orange y Vodafone trabajaban sobre el terreno para restablecer sus redes, desde BandaAncha confirmaban que muchos usuarios comenzaban a ser testigos de un cambio en sus redes. Y es que varias personas aseguraban ver la red de “Orange Space X” en la interfaz de sus teléfonos móviles.

Conectividad satelital. La propia Starlink lo confirmaba a través de su cuenta oficial en X, asegurando que "Starlink Mobile está proporcionando conectividad gratuita a los clientes de MasOrange y Movistar en las regiones afectadas por los incendios forestales cerca de Madrid". Lo mismo ocurre con Movistar, Orange y Vodafone, teleoperadas que han confirmado en sus redes la activación de este servicio satelital de emergencia.

La compañía explica que las familias, comunidades y empresas con teléfonos LTE compatibles pueden seguir comunicándose por SMS aunque las redes terrestres no funcionen, ya que los móviles se enganchan de forma automática a esta red satelital. Eso sí, avisan de que el servicio "funcionará mejor con una vista despejada del cielo", ya que necesita conexión directa con los satélites en órbita baja.

Meses en pruebas. Según cuentan desde BandaAncha, Orange llevaba meses haciendo pruebas en Valladolid para ofrecer cobertura móvil por satélite directamente a terminales convencionales, gracias a un permiso especial del Ministerio para emplear sus frecuencias terrestres desde el espacio. Todo apunta a que esa tecnología en pruebas se ha adelantado y activado de urgencia mediante un acuerdo entre el Ministerio, Orange, Movistar y Starlink, abriendo la señal también a otros operadores en modo roaming para dar cobertura en la zona del incendio.

Sin alternativas europeas serias. El servicio no sirve para navegar por internet ni hacer llamadas. Su capacidad se limita al envío de SMS y a un uso muy reducido de datos. Pero en una situación de emergencia, ese hilo de conexión puede marcar la diferencia, permitiendo avisar de que se está a salvo, coordinar una evacuación o que los equipos de rescate localicen a alguien, justo cuando las torres de telefonía tradicionales han quedado inutilizadas por el fuego.

A falta de alternativas europeas, Starlink se posiciona como una de las soluciones más eficaces para obtener conexión satelital en entornos domésticos. Hoy por hoy existen varias agencias europeas que están enviando satélites hacia la órbita baja terrestre, aunque la mayoría de proyectos no están orientados a ofrecer conexión a Internet a nivel comercial, sino que son constelaciones especializadas para empresas, gobiernos, teleoperadoras, defensa o aviación. Algunos nombres propios conocidos son OneWeb, la luxemburguesa SES o Hispasat, siendo esta última un actor relevante en España, Portugal y Latinoamérica.

Todas ellas comienzan a moverse, pero a un ritmo y eficacia todavía muy inferior a SpaceX. Esto hace que en situaciones de emergencia, como la que están viviendo miles de familias en España con los incendios, la comunicación dependa de una compañía totalmente privada. De ahí que el hecho de que exista una alternativa europea y desligada del control de una empresa privada de la talla de SpaceX sea importante y tenga sentido como parte de la estrategia de soberanía tecnológica del continente.

Y ahora qué. Starlink ya había recurrido a esta misma fórmula de conectividad gratuita en otras catástrofes, como el terremoto que sacudió Venezuela hace apenas unas semanas. En España, de momento, el servicio se mantiene como una medida de emergencia y no como un lanzamiento comercial. Orange ya tenía previsto comercializar en el futuro esta tecnología, pero su despliegue real como red pública ha llegado antes de lo esperado, empujado por la magnitud del incendio. Habrá que ver si, una vez controladas las llamas, el servicio se retira o si esta crisis acelera su salida definitiva al mercado.

Imagen de portada | La Razón y Starlink

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