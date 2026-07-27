Pensábamos que los fabricantes chinos de RAM llegaban para aliviar el mercado. Resulta que están jugando al mismo juego que las demás

Cuando el mercado se lo reparten unos pocos, no se pueden esperar precios populares. El segmento de la memoria RAM está dominado por tres fabricantes (Micron, SK Hynix y Samsung) y, con la mayor parte de su producción volcada a al mercado de la IA, el segmento de consumo está con el agua al cuello. En un escenario en el que, sencillamente, no hay chips, las empresas chinas de memoria RAM parecían un balón de oxígeno.

La realidad parece algo distinta.

De caza por China. Gigantes como Asus, Lenovo o Apple llevan un tiempo llamando a las puertas de las empresas chinas de memoria RAM. Aunque tradicionalmente eran las dos surcoreanas (Samsung y SK Hynix) y la estadounidense Micron las que suministraban RAM tanto a los fabricantes como a los ensambladores, con la actual crisis de componentes esas empresas han quedado huérfanas y han tenido que mirar al mercado chino.

CXMT y YMTC (que es la contraparte de memoria flash) son los dos nombres propios de la RAM china y estos últimos años han ido realizando avances para ponerse al día con los chips de consumo. Hay quien estima que no son adecuados para productos de la más alta gama, pero cuando la necesidad aprieta, las expectativas se relajan. Es por ello que ambas se han consolidado como un elemento jugoso para aliviar el mercado, pero resulta que no llegaban para poner solución a la crisis global, sino para jugar a lo mismo que las grandes.

Poder de negociación. A medida que la demanda aumentaba, tanto YMTC como CXMT han empezado a vender sus productos a precios superiores. Es ese mercado que se regula solo, uno en el que todos están en el mismo barco y, si pueden vender sus productos a un precio superior, no ven necesidad en hacerlo a uno inferior (sobre todo cuando estamos viendo resultados financieros estratosféricos en esta situación). Pero lo más curioso es que están vendiendo las cosas más caras... a sus propios socios comerciales.

Según Reuters, CXMT lleva meses subiendo los precios de la RAM a Huawei. Huawei está compitiendo contra Nvidia tanto en el mercado local como en el global, mostrando sus equipos especialmente diseñados para un periodo en el que la inferencia de la IA se antoja como el siguiente paso de esta tecnología, y como apuntan en Reuters, cuando Huawei pidió un alivio en los precios, CXMT no cedió.

De hecho, apuntan que se está produciendo una lucha de poder con consecuencias negativas para Huawei, ya que CXMT ha ido ordenando a sus ingenieros que abandonen salas limpias en las que colaboraban con socios del gigante chino, como SiCarrier. De hecho, también se ha comentado recientemente que Huawei ha empezado a moverse para crear su propia fábrica de DRAM.

El que avisa... Es un giro de tuerca interesante cuando se presuponía que los fabricantes chinos llegaban para aliviar la situación, compitiendo con descuentos agresivos por debajo de los precios de los tres que controlan el mercado gracias a un crecimiento producido, en parte, mediante los subsidios gubernamentales. Compitiendo con precios por debajo de los de mercado conseguirían hacerse con un jugoso trozo del pastel entre las marcas de consumo, pero como hemos dicho repetidamente cuando hemos hablado del tema, al final lo que manda es... el dinero.

Siempre que se ha reportado que alguien abría una nueva planta o que se realizaba un nuevo movimiento de investigación en chips NAND, ya comentábamos que el producto no iría destinado a aliviar la situación mundial en el segmento de consumo, sino para lo que más está rentando a los fabricantes de estos chips: el segmento de la IA. Viendo los beneficios récord de empresas como SK Hynix o Samsung, resultaba ingenuo pensar que una empresa se metería en este sector para aliviar la carga de los productos de consumo.

EEUU con la lupa. Así, CXMT se ha convertido en el cuarto mayor fabricante de memoria a nivel mundial, incluida la que va dentro de los móviles y la de los servidores para IA, lo que le está dando un poder de negociación brutal, tanto como para poner freno a una Huawei que cuenta con plena confianza gubernamental para convertirse en uno de los motores tecnológicos del país. Sin embargo, hay un conflicto de intereses porque Huawei interesa por su hardware, pero China donde también está compitiendo a nivel global es en la IA, y CXMT acaba de firmar dos jugosísimos acuerdos en este ámbito.

Uno con ByteDance por más de 7.000 millones de dólares y otro con Tencent por más de 3.000 millones de dólares. Ambos para suministrar chips DRAM para servidores de centros de datos para la inteligencia artificial. Mientras tanto, Estados Unidos está viendo cómo nace un nuevo problema, ya que tanto CXMT como YMTC han empezado a llamar su atención.

YMTC figura en la 'Entity List' estadounidense y Micron está viendo peligrar su negocio, instando al Congreso para que imponga controles más estrictos sobre CXMT. Curiosamente, Apple está abogando por lo contrario, ya que necesita desesperadamente memoria RAM y CXMT parece el candidato ideal.

Preparados para lo peor. De la maneta que sea, y como hemos dicho en varias ocasiones, cualquier movimiento en este sentido por parte de las grandes de la RAM va a ir destinado a producir más chips para los hiperescaladores. Es un mercado gigantesco actualmente que no parece tener un final o alivio a la vista.

Samsung ha conseguido un trimestre incluso mejor que el de Nvidia y desde SK Hynix se ha lanzado un aviso claro: el próximo año será el peor de la historia de la industria de los semiconductores". Traducción: compra ya lo que creas que vas a necesitar porque nada apunta a que la situación se relaje a corto plazo. Y cuando ocurra, ya hay fabricantes como Lenovo que apuntan que los precios nunca volverán a la situación precrisis...

En Xataka | Hay una empresa que ha crecido un 3.000% en bolsa batiendo incluso el rendimiento de Nvidia: Sandisk