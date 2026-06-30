Comprar RAM barata parecía cuestión de esperar. Lenovo acaba de desmontar esa esperanza

Comprar memoria parecía, hasta hace no tanto, una cuestión de paciencia. Si los precios subían, muchos usuarios y empresas podían esperar un poco antes de ampliar un ordenador, renovar almacenamiento o cerrar una compra grande de servidores. La idea era sencilla: aguantar el golpe, mirar el mercado y confiar en que la presión bajara. Pero esa esperanza empieza a chocar con una realidad distinta, porque la memoria ya no solo alimenta nuestros equipos: también sostiene una parte creciente de la infraestructura que mueve la IA.

Las últimas noticias nos llegan desde ISC 2026, en Hamburgo, una de esas citas donde el debate sobre servidores e infraestructura permite ver antes que en el consumo doméstico hacia dónde se mueve el mercado. Según recoge ComputerBase, Lenovo mostró allí una diapositiva titulada “Guía de supervivencia en cinco pasos para el RAMageddon” y acompañó la idea con una frase que resume bien el cambio de tono: “nunca volverá a ser como el año pasado”. El citado medio matiza que ese “nunca” no debía leerse de forma completamente literal, pero la advertencia sigue siendo relevante: confiar en una vuelta rápida a los niveles de 2024 y comienzos de 2025 puede ser demasiado optimista.

Puede que ComputerBase no sea un medio demasiado conocido fuera de Alemania, pero su cobertura de ISC 2026 ha sido replicada por publicaciones especializadas como Tom's Hardware y TweakTown. En la información de este último se identifica a Martin Hiegl, ejecutivo de Lenovo ligado a Enterprise AI & HPC, como autor de las declaraciones. Antes del evento, Hiegl anunció en LinkedIn que participaría de nuevo en la sesión “Vendor Showdown” con el tema “RAMageddon”.

El problema no es solo que la RAM esté cara

En su presentación Lenovo no habla solo de una tensión pasajera, sino de un cambio en la economía de la DRAM y la NAND. La compañía sostiene que incluso cuando empiece a notarse nueva capacidad de fabricación relevante, algo que sitúa a partir de 2028, buena parte de esa producción adicional podría quedar absorbida por la infraestructura de IA. Dicho de otra forma: que se fabrique más memoria no implica necesariamente que volvamos a los precios bajos de 2024 y comienzos de 2025.

La industria también se está moviendo en esa dirección. Tom’s Hardware apunta a los planes de SK hynix para triplicar su capacidad de producción de memoria de aquí a 2034 como una señal de fondo: si los fabricantes estuvieran esperando una vuelta rápida a los márgenes mínimos y al exceso de oferta, difícilmente acelerarían inversiones de esa magnitud. La lectura de Lenovo es que el incentivo ha cambiado. Con una demanda sostenida por la IA y una presión mayor sobre DRAM, NAND y HBM, ampliar fábricas puede aliviar el mercado, pero no reconstruir automáticamente el escenario barato que muchos compradores recuerdan.

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Ahora bien, el fabricante chino no está solo en este diagnóstico. Como señalábamos hace días atrás, Micron dijo recientemente a sus inversores que espera una oferta limitada al menos hasta 2027, con una mejora gradual a partir de 2028. SK hynix también ha advertido de que la escasez podría prolongarse hasta alrededor de 2030 si la infraestructura de IA sigue absorbiendo capacidad de obleas. Son previsiones que conviene leer con cautela, porque vienen de empresas que se benefician de precios altos, pero también muestran que el sector está planificando como si la presión no fuera a desaparecer pronto.

El consumidor también queda dentro de la cadena. No es ningún secreto que el “RAMageddon”, como lo llamó Lenovo, está alcanzando PC, móviles, consolas y SSD, precisamente los productos donde solemos notar antes si una subida de componentes llega al precio final. Ahí están las Xbox Series X|S, PlayStation 5 y 5 Pro y Nintendo Switch 2 más caras. También los móviles que llegan a precios más altos y ordenadores como los Mac siendo más difíciles de alcanzar.

¿Significa eso que debamos dar por hecho el escenario que plantea Lenovo? No necesariamente. Nadie puede predecir con certeza cómo evolucionará el mercado. Su análisis tiene peso porque procede de uno de los mayores fabricantes de ordenadores del mundo, pero incluso en un sector como este las previsiones pueden quedarse cortas... o no llegar a cumplirse.

La lectura más razonable es otra: si Lenovo está en lo cierto, la memoria deja de ser ese componente que podíamos aplazar casi por inercia hasta encontrar una oferta mejor. En un mercado donde la IA compite por DRAM, NAND y HBM, esperar sigue siendo una opción, pero ya no una garantía.

Imágenes | Xataka con Nano Banana

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