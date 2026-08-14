¿Es el Google Pixel 11 el mejor móvil compacto de 2026? Lo ponemos frente a frente contra sus rivales de Samsung, Oppo, Xiaomi y Vivo

El nuevo Pixel 11 ha llegado para ser uno de los mejores móviles compactos que podemos comprar en 2026. Pero, ¿cómo queda frente a sus principales rivales? Vamos a ver todas las diferencias que hay entre el nuevo teléfono de Google y otros móviles Android de gama alta con formato compacto, como son los Galaxy S26, Xiaomi 17, Oppo Find X9 y Vivo X300.
Google Pixel 11 - Smartphone Android Libre - Obsidiana, 256GB
Índice de Contenidos (13)
- Diseño y pantalla
- Procesador y memoria
- Batería y carga rápida
- Software y actualizaciones
- Cámaras
- Precio
- En resumen: qué móvil elegir según tus gustos y necesidades
- Por qué elegir el Google Pixel 11
- Por qué elegir el Galaxy S26
- Por qué elegir el Xiaomi 17
- Por qué elegir el Oppo Find X9
- Por qué elegir el Vivo X300
- Ficha técnica
Diseño y pantalla
Todos estos móviles son perfectos para manejarlos con una sola mano, lo que se traduce en que tienen dimensiones contenidas. El Xiaomi 17 es el único de estos teléfonos que pasa de los 8 milímetros de grosor y, si hablamos de peso, el móvil de Oppo es también el único que sobrepasa los 200 gramos de peso. La otra cara de la moneda la encontramos con el Galaxy S26, que es el más delgado (7,2 milímetros de grosor) y más ligero con solo 167 gramos de peso.
En lo que a la pantalla se refiere, todas tienen una diagonal casi idéntica de 6,3 pulgadas, salvo la del Find X9, que llega hasta las 6,59 pulgadas. El nuevo teléfono de Google y el Galaxy S26 tienen resolución Full HD, mientras que las propuestas de Xiaomi, Oppo y Vivo llegan hasta 1,5K (ideal para leer texto de forma más nítida). Otra diferencia está en el nivel de brillo máximo, que llega o sobrepasa los 3.000 nits, salvo en el Galaxy S26.
Procesador y memoria
Pocas diferencias en el apartado de la memoria, aunque las hay. Todos los móviles parten de los 12 GB de memoria RAM, aunque el Vivo X300 cuenta con una configuración con 16 GB de RAM. A nivel de almacenamiento, también ofrecen 256 y 512 GB para elegir, salvo el Oppo Find X9, que únicamente viene con 512 GB de almacenamiento.
Donde sí hay diferencias importantes es a nivel de procesador. Solo dos de estos teléfonos comparten procesador, el MediaTek Dimensity 9500: el Vivo X300 y el Oppo Find X9. Samsung apuesta en su S26 por montar un chip de producción propia como es el Exynos 2600, lo mismo que hace Google con su Tensor G6. El móvil de Xiaomi es el único que monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5, por lo que es la opción más potente de todas.
Batería y carga rápida
Más capacidad de batería no implica necesariamente una autonomía mucho mayor, pero es uno de los apartados donde hay más diferencia entre los cinco dispositivos. Tienes las cifras exactas en el cuadro que hay al final de este artículo, pero lo importante señalar aquí es que solo dos de estos teléfonos superan los 6.000 mAh: el Xiaomi 17 (6.330 mAh) y el Oppo Find X9 (7.025 mAh).
La misma diferencia se extiende a la carga rápida. Google y Samsung han colocado en sus teléfonos cargas de 30 y 25 W, respectivamente. La cosa cambia en los otros tres móviles, que tienen entre 80 y 90 W de carga rápida. Algo muy parecido ocurre con la carga inalámbrica.
Software y actualizaciones
Los cinco dispositivos son móviles Android, por lo que, lógicamente, el Google Pixel 11 parte con ventaja en ese sentido. Es el móvil que ofrece la experiencia más pura de este sistema operativo, así como funciones exclusivas de Gemini. Además, también será el primero en recibir las novedades de Android. El Galaxy S26 ofrece una de las mejores experiencias de usuario con One UI, mientras que los otros tres dispositivos, cada uno con su propia capa personalizada, ofrecen también experiencias muy personalizables, aunque con más presencia de bloatware.
Y si hablamos de software, también tenemos que hacer mención de los años de actualizaciones que ofrece cada uno de estos móviles. El Pixel 11 y el Galaxy S26 son los dos únicos dispositivos de esta comparativa que ofrecen siete años de actualizaciones garantizadas. El Xiaomi 17 llega hasta los 6 años de actualizaciones, mientras que los otros dos dispositivos se quedan en 5 años.
Cámaras
Los tres dispositivos cuentan con un sistema de triple cámara trasera donde hay un sensor angular (o principal), un ultra gran angular y un teleobjetivo. Las especificaciones de las mismas también las tienes en el cuadro del final, pero la forma más sencilla de entender la comparativa es que podemos dividir los cinco dispositivos en dos grupos, puesto que su propuesta va en direcciones diferentes.
Uno de estos grupos está formado por el Galaxy S26 y el nuevo Pixel 11 de Google, dos teléfonos con un buen sistema de cámaras, pero que basan gran parte de su propuesta en la utilización de la inteligencia artificial para el procesado de las imágenes. El otro grupo está formado por los otros tres dispositivos, que cuentan con colaboración con distintas marcas para sus ópticas (Leica, Zeiss y Hasselblad) y apuestan más por el hardware físico, aunque también utilicen procesado por IA.
Precio
Para comparar el precio de estos dispositivos, nos vamos a centrar en lo que cuestan todos actualmente y no en su precio de lanzamiento. Eso juega un poco en contra del Google Pixel 11, que acaba de salir y todavía no ha protagonizado ninguna oferta. El mismo parte de los 999 euros, siendo, por lo tanto, el móvil más caro de toda esta comparativa.
El que iría justo después es el teléfono de Oppo, que ahora mismo lo podemos encontrar por 869 euros. Para terminar, tenemos los otros tres móviles situados por debajo de los 700 euros. Concretamente, ordenados de más caro a más barato, tenemos el Xiaomi 17 (699,99 euros), el Galaxy S26 (669 euros) y el Vivo X300 (634,08 euros).
En resumen: qué móvil elegir según tus gustos y necesidades
Por qué elegir el Google Pixel 11
- Experiencia Android más pura: El sistema operativo es uno de los puntos más destacados de los Pixel de Google, siendo el primero en recibir las novedades de Android.
- Muchas herramientas de IA: Es una de las opciones más interesantes a nivel de inteligencia artificial y Gemini está muy integrado en él.
- Siete años de actualizaciones: El soporte de Google facilita que podamos tener un móvil longenvo con nosotros.
Google Pixel 11 - Smartphone Android Libre - Obsidiana, 256GB
Por qué elegir el Galaxy S26
- Es el más compacto y ligero: Aunque todos son móviles compactos, este de Samsung es el más ligero y delgado.
- One UI es muy personalizable: La capa personalizada de Samsung es una de las mejores a nivel Android, ofreciendo muchas opciones de personalización.
- Siete años de actualizaciones: Como Google, Samsung también ofrece muchos años de actualizaciones para sus dispositivos de gama alta.
Samsung Galaxy S26 5G 12GB 256GB 6.3" Azul Cielo Versión Importada EU
Por qué elegir el Xiaomi 17
- Es el único con el Snapdragon 8 Elite Gen 5: Aunque todos tienen un buen rendimiento, este de Xiaomi es el único en montar el mejor chip para móviles Android que hay actualmente.
- Carga rápida de 100 W por cable: Es el único que llega hasta los 100 W de carga rápida, ideal para esos días que tienes prisa y necesitas una carga antes de salir de casa.
- Pantalla compatible con HDR10+ y Dolby Vision: Es de las mejores opciones si sueles utilizar el móvil para ver pelis o series.
Xiaomi 17 (256 GB)
Por qué elegir el Oppo Find X9
- El único que parte de los 512 GB de almacenamiento: Aunque todos dan opción a elegir 512 GB de almacenamiento, este Find X9 es el único que parte de esa configuración (de hecho, no tiene más).
- Batería de más de 7.000 mAh: Su batería de 7.025 mAh es un monstruo y ofrece lo necesario para estirar su autonomía hasta las tres jornadas de uso.
- Su pantalla, con mayor brillo pico: Ideal si sueles usar mucho el móvil en exteriores.
Oppo Find X9 5G 12GB 512GB 6,59" Negro Triple cámara
Por qué elegir el Vivo X300
- Tiene un sistema de cámaras sobresaliente: A nivel de cámaras, este Vivo es una de las mejores opciones de toda la lista.
- Buena autonomía incluso sin carbono-silicio: Pese a sobrepasar (por poco) los 5.000 mAh, su autonomía cumple con muy buena nota.
- En mano, muy cómodo: Es un teléfono que en mano se controla muy bien y, además, también se siente premium.
Vivo X300 (256 GB)
Ficha técnica
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Google Pixel 11
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galaxy s26
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xiaomi 17
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Oppo find x9
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vivo x300
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pantalla
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OLED de 6,3 pulgadas
Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles
Tasa de refresco de 60-120 Hz
Gorilla Glass Victus 2
Brillo HDR: 2.000 nits
Brillo pico: 3.000 nits
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AMOLED 2X de 6,3 pulgadas
Resolución FullHD+
Refresco de 1 a 120 Hz
Brillo máximo de 2.600 nits
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OLED de 6,3 pulgadas
2656 x 1220
Hasta 120 Hz
3500 nits
DCI-P3
HDR10+, HDR Vivid | Dolby Vision
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ProXDR AMOLED de 6,59 pulgadas
Resolución 1,5K (2.760 x 1.256 píxeles)
Relación pantalla/cuerpo: 95,4%
Formato 20:9
460 PPP
Tasa de refresco: 30/60/90/120 Hz
Muestreo táctil: 240 Hz
Color 10bit
Brillo típico: 800 nits
Brillo máximo: 1.800 nits
Brillo pico: 3.600 nits
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Panel LTPO 8T de 6,31 pulgadas
Resolución de 2.640 x 1.216 píxeles
Refresco de 120 Hz
HDR 10+
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dimensiones y peso
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152,4 x 71,2 x 7,6 mm
195,6 gramos
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149,6 x 71,7 x 7,2 mm
167 gramos
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151,1 x 71,8 x 8,06 mm
191 g
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156,9 x 73,9 x 7,99 mm
203 gramos
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150,57 x 71,92 x 7,95 mm
190 gramos
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procesador
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Google Tensor G6
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Exynos 2600
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Snapdragon 8 Elite Gen 5
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MediaTek Dimensity 9500
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MediaTek Dimensity 9500
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ram
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12 GB
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12 GB
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12 GB
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12 GB
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12 / 16 GB
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almacenamiento
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256 GB / 512 GB
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256 GB / 512 GB
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256 GB / 512 GB
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512 GB
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256 / 512 GB
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cámara frontal
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10,5 MP, f/2.2, FOV 95º
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12 MP con f/2,2
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50 MP (ƒ/2.2, 90°)
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32 MP, f/2.4
|
50 MP, f/2.0
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cámara trasera
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Principal de 48 MP, OIS+EIS, f/1.7, FOV 85º
Gran angular 13 MP, f/2.2, FOV 120º
Telefoto 10,8 MP, OIS+EIS, f/3.1, zoom óptico x5
Super Zoom 30x
LDAF (enfoque láser)
Vídeo 4K@60 FPS
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Principal: 50 MP con f/1,8 OIS
Gran angular: 12 MP con f/2,2
Teleobjetivo: 10 MP con f/2,4
|
Principal: 50 MP (ƒ/1.67, 23 mm)
Gran angular: 50 MP (ƒ/2.4, 102°, Lente 6P)
Teleobjetivo flotante: 50 MP (ƒ/2.0, 60 mm, distancia de enfoque de 10 cm al infinito, Zoom EIS
|
Principal: 50 MP, f/1.6, OIS
Gran angular: 50 MP, f/2.0, OIS
Teleobjetivo: 50 MP, f/2.6, zoom óptico 3x, zoom digital 120x
|
Principal: 200 MP, f/1.68, OIS
Gran angular: 50 MP f/2.0
Teleobjetivo: 50 MP, f/2.57, OIS
|
batería
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4.985 mAh
Carga rápida 30W
Carga inalámbrica 25W
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4.300 mAh
Carga rápida por cable de hasta 25 W
Compatible con carga inalámbrica
Compatible con carga inalámbrica inversa
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6.330 mAh
Silicio-carbono de alta densidad energética
QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0
Carga por cable Xiaomi Surge de 100 W
Carga inalámbrica Xiaomi Surge de 50 W
Carga rápida inversa inalámbrica de 22,5 W
|
7.025 mAh
Carga rápida SuperVOOC 80W
Carga rápida inalámbrica AirVOOC 50W
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5.360 mAh
Carga rápida de 90 W
Carga inalámbrica de 40 W
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sistema operativo
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Android 17
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One UI 8.5 basado en Android 16
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Xiaomi HyperOS 3
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ColorOS 16 con Android 16
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OriginOS 6 con Android 16
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conectividad
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Dual SIM (nanoSIM+eSIM)
WiFi 6E
Bluetooth 6.0
NFC
Google Cast
GPS de doble banda
USC tipo C 3.2
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WiFi 7
5G
Bluetooth 5.4
NFC
GPS
USB-C
|
WiFi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 y 802.11a/b/g
Wi-Fi 2,4G | Wifi 5G
MLO, 2x2 MIMO, sonido 8x8 para MU-MIMO, WiFi Direct, Miracast, 2.4G y 5G de doble canal
Bluetooth 5.4, Bluetooth dual
SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC
NFC
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WiFi 7
5G NSA/SA
Bluetooth 5.0
NFC
GPS
Dual SIM
eSIM
USB tipo C (USB 3.2)
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5G
WiFi 7
Bluetooth 5.4
USB-C 3.2
NFC
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otros
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Altavoces estéreo
SOS por satélite
Detección de accidentes
Lector de huellas en pantalla
Gemini
Herramientas de edición generativa
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Sensor de huellas en pantalla
Certificación IP68
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Desbloqueo con huella dactilar
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Lector de huellas en pantalla ultrasónico
Resistencia IP66, IP68 e IP69
AI Mind Space
Conectividad con dispositivos Apple
Connected Apps
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Certificación IP68/IP69
Lector de huellas ultrasónico en pantalla
Altavoces estéreo duales
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precio
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Desde 999 euros
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Desde 669 euros
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Desde 699,99 euros
|
Desde 869 euros
|
Desde 634,08 euros
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