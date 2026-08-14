¿Es el Google Pixel 11 el mejor móvil compacto de 2026? Lo ponemos frente a frente contra sus rivales de Samsung, Oppo, Xiaomi y Vivo

El nuevo Pixel 11 ha llegado para ser uno de los mejores móviles compactos que podemos comprar en 2026. Pero, ¿cómo queda frente a sus principales rivales? Vamos a ver todas las diferencias que hay entre el nuevo teléfono de Google y otros móviles Android de gama alta con formato compacto, como son los Galaxy S26, Xiaomi 17, Oppo Find X9 y Vivo X300.

Diseño y pantalla

Todos estos móviles son perfectos para manejarlos con una sola mano, lo que se traduce en que tienen dimensiones contenidas. El Xiaomi 17 es el único de estos teléfonos que pasa de los 8 milímetros de grosor y, si hablamos de peso, el móvil de Oppo es también el único que sobrepasa los 200 gramos de peso. La otra cara de la moneda la encontramos con el Galaxy S26, que es el más delgado (7,2 milímetros de grosor) y más ligero con solo 167 gramos de peso.

En lo que a la pantalla se refiere, todas tienen una diagonal casi idéntica de 6,3 pulgadas, salvo la del Find X9, que llega hasta las 6,59 pulgadas. El nuevo teléfono de Google y el Galaxy S26 tienen resolución Full HD, mientras que las propuestas de Xiaomi, Oppo y Vivo llegan hasta 1,5K (ideal para leer texto de forma más nítida). Otra diferencia está en el nivel de brillo máximo, que llega o sobrepasa los 3.000 nits, salvo en el Galaxy S26.

Procesador y memoria

Pocas diferencias en el apartado de la memoria, aunque las hay. Todos los móviles parten de los 12 GB de memoria RAM, aunque el Vivo X300 cuenta con una configuración con 16 GB de RAM. A nivel de almacenamiento, también ofrecen 256 y 512 GB para elegir, salvo el Oppo Find X9, que únicamente viene con 512 GB de almacenamiento.

Donde sí hay diferencias importantes es a nivel de procesador. Solo dos de estos teléfonos comparten procesador, el MediaTek Dimensity 9500: el Vivo X300 y el Oppo Find X9. Samsung apuesta en su S26 por montar un chip de producción propia como es el Exynos 2600, lo mismo que hace Google con su Tensor G6. El móvil de Xiaomi es el único que monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5, por lo que es la opción más potente de todas.

Batería y carga rápida

Más capacidad de batería no implica necesariamente una autonomía mucho mayor, pero es uno de los apartados donde hay más diferencia entre los cinco dispositivos. Tienes las cifras exactas en el cuadro que hay al final de este artículo, pero lo importante señalar aquí es que solo dos de estos teléfonos superan los 6.000 mAh: el Xiaomi 17 (6.330 mAh) y el Oppo Find X9 (7.025 mAh).

La misma diferencia se extiende a la carga rápida. Google y Samsung han colocado en sus teléfonos cargas de 30 y 25 W, respectivamente. La cosa cambia en los otros tres móviles, que tienen entre 80 y 90 W de carga rápida. Algo muy parecido ocurre con la carga inalámbrica.

Software y actualizaciones

Los cinco dispositivos son móviles Android, por lo que, lógicamente, el Google Pixel 11 parte con ventaja en ese sentido. Es el móvil que ofrece la experiencia más pura de este sistema operativo, así como funciones exclusivas de Gemini. Además, también será el primero en recibir las novedades de Android. El Galaxy S26 ofrece una de las mejores experiencias de usuario con One UI, mientras que los otros tres dispositivos, cada uno con su propia capa personalizada, ofrecen también experiencias muy personalizables, aunque con más presencia de bloatware.

Y si hablamos de software, también tenemos que hacer mención de los años de actualizaciones que ofrece cada uno de estos móviles. El Pixel 11 y el Galaxy S26 son los dos únicos dispositivos de esta comparativa que ofrecen siete años de actualizaciones garantizadas. El Xiaomi 17 llega hasta los 6 años de actualizaciones, mientras que los otros dos dispositivos se quedan en 5 años.

Cámaras

Los tres dispositivos cuentan con un sistema de triple cámara trasera donde hay un sensor angular (o principal), un ultra gran angular y un teleobjetivo. Las especificaciones de las mismas también las tienes en el cuadro del final, pero la forma más sencilla de entender la comparativa es que podemos dividir los cinco dispositivos en dos grupos, puesto que su propuesta va en direcciones diferentes.

Uno de estos grupos está formado por el Galaxy S26 y el nuevo Pixel 11 de Google, dos teléfonos con un buen sistema de cámaras, pero que basan gran parte de su propuesta en la utilización de la inteligencia artificial para el procesado de las imágenes. El otro grupo está formado por los otros tres dispositivos, que cuentan con colaboración con distintas marcas para sus ópticas (Leica, Zeiss y Hasselblad) y apuestan más por el hardware físico, aunque también utilicen procesado por IA.

Precio

Para comparar el precio de estos dispositivos, nos vamos a centrar en lo que cuestan todos actualmente y no en su precio de lanzamiento. Eso juega un poco en contra del Google Pixel 11, que acaba de salir y todavía no ha protagonizado ninguna oferta. El mismo parte de los 999 euros, siendo, por lo tanto, el móvil más caro de toda esta comparativa.

El que iría justo después es el teléfono de Oppo, que ahora mismo lo podemos encontrar por 869 euros. Para terminar, tenemos los otros tres móviles situados por debajo de los 700 euros. Concretamente, ordenados de más caro a más barato, tenemos el Xiaomi 17 (699,99 euros), el Galaxy S26 (669 euros) y el Vivo X300 (634,08 euros).

En resumen: qué móvil elegir según tus gustos y necesidades

Por qué elegir el Google Pixel 11

Experiencia Android más pura : El sistema operativo es uno de los puntos más destacados de los Pixel de Google, siendo el primero en recibir las novedades de Android.

: El sistema operativo es uno de los puntos más destacados de los Pixel de Google, siendo el primero en recibir las novedades de Android. Muchas herramientas de IA : Es una de las opciones más interesantes a nivel de inteligencia artificial y Gemini está muy integrado en él.

: Es una de las opciones más interesantes a nivel de inteligencia artificial y Gemini está muy integrado en él. Siete años de actualizaciones: El soporte de Google facilita que podamos tener un móvil longenvo con nosotros.

Por qué elegir el Galaxy S26

Es el más compacto y ligero : Aunque todos son móviles compactos, este de Samsung es el más ligero y delgado.

: Aunque todos son móviles compactos, este de Samsung es el más ligero y delgado. One UI es muy personalizable : La capa personalizada de Samsung es una de las mejores a nivel Android, ofreciendo muchas opciones de personalización.

: La capa personalizada de Samsung es una de las mejores a nivel Android, ofreciendo muchas opciones de personalización. Siete años de actualizaciones: Como Google, Samsung también ofrece muchos años de actualizaciones para sus dispositivos de gama alta.

Por qué elegir el Xiaomi 17

Es el único con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Aunque todos tienen un buen rendimiento, este de Xiaomi es el único en montar el mejor chip para móviles Android que hay actualmente.

: Aunque todos tienen un buen rendimiento, este de Xiaomi es el único en montar el mejor chip para móviles Android que hay actualmente. Carga rápida de 100 W por cable : Es el único que llega hasta los 100 W de carga rápida, ideal para esos días que tienes prisa y necesitas una carga antes de salir de casa.

: Es el único que llega hasta los 100 W de carga rápida, ideal para esos días que tienes prisa y necesitas una carga antes de salir de casa. Pantalla compatible con HDR10+ y Dolby Vision: Es de las mejores opciones si sueles utilizar el móvil para ver pelis o series.

Xiaomi 17 (256 GB) PVP en Xiaomi — 699,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué elegir el Oppo Find X9

El único que parte de los 512 GB de almacenamiento : Aunque todos dan opción a elegir 512 GB de almacenamiento, este Find X9 es el único que parte de esa configuración (de hecho, no tiene más).

: Aunque todos dan opción a elegir 512 GB de almacenamiento, este Find X9 es el único que parte de esa configuración (de hecho, no tiene más). Batería de más de 7.000 mAh : Su batería de 7.025 mAh es un monstruo y ofrece lo necesario para estirar su autonomía hasta las tres jornadas de uso.

: Su batería de 7.025 mAh es un monstruo y ofrece lo necesario para estirar su autonomía hasta las tres jornadas de uso. Su pantalla, con mayor brillo pico: Ideal si sueles usar mucho el móvil en exteriores.

Por qué elegir el Vivo X300

Tiene un sistema de cámaras sobresaliente : A nivel de cámaras, este Vivo es una de las mejores opciones de toda la lista.

: A nivel de cámaras, este Vivo es una de las mejores opciones de toda la lista. Buena autonomía incluso sin carbono-silicio : Pese a sobrepasar (por poco) los 5.000 mAh, su autonomía cumple con muy buena nota.

: Pese a sobrepasar (por poco) los 5.000 mAh, su autonomía cumple con muy buena nota. En mano, muy cómodo: Es un teléfono que en mano se controla muy bien y, además, también se siente premium.

Vivo X300 (256 GB) PVP en AliExpress — 634,08 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ficha técnica

Google Pixel 11 galaxy s26 xiaomi 17 Oppo find x9 vivo x300 pantalla OLED de 6,3 pulgadas Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles Tasa de refresco de 60-120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.000 nits Brillo pico: 3.000 nits AMOLED 2X de 6,3 pulgadas Resolución FullHD+ Refresco de 1 a 120 Hz Brillo máximo de 2.600 nits OLED de 6,3 pulgadas 2656 x 1220 Hasta 120 Hz 3500 nits DCI-P3 HDR10+, HDR Vivid | Dolby Vision ProXDR AMOLED de 6,59 pulgadas Resolución 1,5K (2.760 x 1.256 píxeles) Relación pantalla/cuerpo: 95,4% Formato 20:9 460 PPP Tasa de refresco: 30/60/90/120 Hz Muestreo táctil: 240 Hz Color 10bit Brillo típico: 800 nits Brillo máximo: 1.800 nits Brillo pico: 3.600 nits Panel LTPO 8T de 6,31 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.216 píxeles Refresco de 120 Hz HDR 10+ dimensiones y peso 152,4 x 71,2 x 7,6 mm 195,6 gramos 149,6 x 71,7 x 7,2 mm 167 gramos 151,1 x 71,8 x 8,06 mm 191 g 156,9 x 73,9 x 7,99 mm 203 gramos 150,57 x 71,92 x 7,95 mm 190 gramos procesador Google Tensor G6 Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 ram 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB 12 / 16 GB almacenamiento 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 512 GB 256 / 512 GB cámara frontal 10,5 MP, f/2.2, FOV 95º 12 MP con f/2,2 50 MP (ƒ/2.2, 90°) 32 MP, f/2.4 50 MP, f/2.0 cámara trasera Principal de 48 MP, OIS+EIS, f/1.7, FOV 85º Gran angular 13 MP, f/2.2, FOV 120º Telefoto 10,8 MP, OIS+EIS, f/3.1, zoom óptico x5 Super Zoom 30x LDAF (enfoque láser) Vídeo 4K@60 FPS Principal: 50 MP con f/1,8 OIS Gran angular: 12 MP con f/2,2 Teleobjetivo: 10 MP con f/2,4 Principal: 50 MP (ƒ/1.67, 23 mm) Gran angular: 50 MP (ƒ/2.4, 102°, Lente 6P) Teleobjetivo flotante: 50 MP (ƒ/2.0, 60 mm, distancia de enfoque de 10 cm al infinito, Zoom EIS Principal: 50 MP, f/1.6, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, OIS Teleobjetivo: 50 MP, f/2.6, zoom óptico 3x, zoom digital 120x Principal: 200 MP, f/1.68, OIS Gran angular: 50 MP f/2.0 Teleobjetivo: 50 MP, f/2.57, OIS batería 4.985 mAh Carga rápida 30W Carga inalámbrica 25W 4.300 mAh Carga rápida por cable de hasta 25 W Compatible con carga inalámbrica Compatible con carga inalámbrica inversa 6.330 mAh Silicio-carbono de alta densidad energética QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 Carga por cable Xiaomi Surge de 100 W Carga inalámbrica Xiaomi Surge de 50 W Carga rápida inversa inalámbrica de 22,5 W 7.025 mAh Carga rápida SuperVOOC 80W Carga rápida inalámbrica AirVOOC 50W 5.360 mAh Carga rápida de 90 W Carga inalámbrica de 40 W sistema operativo Android 17 One UI 8.5 basado en Android 16 Xiaomi HyperOS 3 ColorOS 16 con Android 16 OriginOS 6 con Android 16 conectividad Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 6E Bluetooth 6.0 NFC Google Cast GPS de doble banda USC tipo C 3.2 WiFi 7 5G Bluetooth 5.4 NFC GPS USB-C WiFi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 y 802.11a/b/g Wi-Fi 2,4G | Wifi 5G MLO, 2x2 MIMO, sonido 8x8 para MU-MIMO, WiFi Direct, Miracast, 2.4G y 5G de doble canal Bluetooth 5.4, Bluetooth dual SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC NFC WiFi 7 5G NSA/SA Bluetooth 5.0 NFC GPS Dual SIM eSIM USB tipo C (USB 3.2) 5G WiFi 7 Bluetooth 5.4 USB-C 3.2 NFC otros Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa Sensor de huellas en pantalla Certificación IP68 Desbloqueo con huella dactilar Lector de huellas en pantalla ultrasónico Resistencia IP66, IP68 e IP69 AI Mind Space Conectividad con dispositivos Apple Connected Apps Certificación IP68/IP69 Lector de huellas ultrasónico en pantalla Altavoces estéreo duales precio Desde 999 euros Desde 669 euros Desde 699,99 euros Desde 869 euros Desde 634,08 euros

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