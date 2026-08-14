Apple lleva años haciendo excepciones para vender iPhone en China. La última es enorme: una IA exclusiva para el país

Apple lleva años teniendo más claro que nadie que China es un mercado donde quien manda es precisamente China. La IA se acaba de convertir en la última prueba de ello. Según Reuters, la compañía con sede en Cupertino ha entrenado un gran modelo de lenguaje específicamente orientado al mercado chino. Lo ha hecho con el apoyo de Alibaba, apartándose así de su estrategia inicial de depender exclusivamente de modelos locales de terceros.

Apple tendrá dos IAs. Fuera de China, Apple puede combinar sus propios modelos con servicios como los de ChatGPT o Claude. En China esos modelos no están disponibles, así que la compañía necesita una solución distinto. Su acuerdo permite integrar Qwen, el modelo de Alibaba, en Apple Intelligence, además de la tecnología de Baidu. No está del todo claro cómo convivirán sus propios modelos con los diseñados para funcionar en China, pero el resultado es claro: una estrategia doble en la que Apple tendrá una IA para China y otra IA para el resto del mundo.

Alibaba ya no es solo un proveedor. Apple ha elegido a la gran tecnológica china como socia para llevar Apple Intelligence al gigante asiático, pero es que en Reuters aseguran que la propia Alibaba ayudó a entrenar este modelo específico. Esa colaboración es significativa, sobre todo teniendo en cuenta la tensión existente entre EEUU y China. Ni Apple ni Alibaba han hecho comentarios sobre los detalles del proyecto.

Necesitan lanzar ya. Apple Intelligence sigue sin llegar oficialmente a los iPhone que se venden en China, pero es que fabricantes locales como Huawei llevan tiempo integrando asistentes de IA y funciones de IA generativa. Esa desventaja está afectando a las ventas de los iPhone en China según los analistas, y por esa misma razón Apple está intentando acelerar en el desarrollo y despliegue de ese "modelo de IA para China" que poder incluir en sus móviles como ya ha hecho en parte del mercado occidental con Siri AI, que está basado en Gemini.

IA del iPhone a la carta. Si el plan sale bien, Apple sería la primera empresa extranjera autorizada a ofreceeer un modelo propietario de IA en China. Eso le daría mucha más autonomía, pero también demuestra otra cosa inquietante: cómo la situación geopolítica define la arquitectura tecnológica de los productos. Un mismo iPhone podrá ofrecer experiencias de IA distintas según uno lo use en San Francisco, Madrid o Shanghái.

Adaptarse a China es un clásico de Apple. La empresa (aún) liderada por Tim Cook ha aceptado durante años cambios de hardware, servicios y políticas con tal de mantenerse en el mayor mercado de smartphones del mundo. La IA lleva esa estrategia aún más lejos, porque esto va de entrenar una IA diferente para un país concreto. China, una vez más, vuelve a ser la excepción ante la que Apple se pliega porque sabe lo que le va en ello.

Imagen | Xataka con Midjourney

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