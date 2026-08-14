Inglaterra ha sido toda su vida un país verde. Visto desde el cielo, este verano parece España

Embalses al 95%, humedad del suelo perfecta, ningún déficit en ninguna cuenca. El 23 de marzo de 2026, la Environment Agency anunció oficialmente que, tras un puñado de años muy complicados, Inglaterra se había recuperado oficialmente de una sequía con muy pocos precedentes.

El 10 de agosto, 140 días después, el 71,3 % del territorio inglés está oficialmente en sequía: 45 millones de personas están directamente afectados y 27 de ellos no pueden regar el jardín siquiera. No hay ninguna región del país en estado normal.

Y eso se ve en los parques.

Un julio salvaje. El mes pasado, Inglaterra recogió 6,5 mm de agua. Si dijera que es el julio más seco desde 1836, no se entendería bien. Ha caído un 10 % de lo normal. Y en el sur del país ha sido menos: 1,9 mm; el 3% de lo normal. No es el "julio más seco" de la serie, es el mes más seco sea cual sea el mes. Las cifras están algo ocultas porque Escocia tuvo un mes bastante razonable (casi bueno, visto lo visto), pero en Gales e Inglaterra ha sido una auténtica barbaridad.

El julio más seco de España desde 1961 ha sido este con 4,6 mm. 4,6 frente a 1,9. Pero esto incluye zonas muy secas, ojo. Lo normal en Valladolid, por ejemplo, son unos 13 mm.

Y al agua hay que sumar el sol. Porque también ha sido el mes más soleado desde 1910. 305,6 horas de sol y más de 2,1 grados por encima de la media.

Es verdad que nada de esto es exclusivamente británico. Francia, sin ir más lejos, acaba de vivir el mes más cálido desde 1900. Los 24,9 grados de media suponen una anomalía de 3,8 grados (ola de calor de 16 días incluida). También ha recibido un 70% menos de lluvia y la cosecha de maíz es la más baja desde, al menos, 1980.

El Joint Research Centre estima que en torno al 50% del territorio de la UE (más Reino Unido) se encuentra ahora mismo en sequía. Y, sinceramente, viendo las noticias que nos llegan desde los grandes ríos europeos, no puede sorprender a nadie. Al fin y al cabo, la sequía del suelo es hoy unas cinco veces más probable que con un clima 1,4 grados más frío.

Con todo esto, se entienden las fotos. Claro que se entienden. Porque no es solo una cuestión climática o meteorológica. Es también que, como aprendimos en julio, pese a llevar décadas hablando de lo que iba a pasar, las infraestructuras no están preparadas.

Por ejemplo, las compañías de agua de Inglaterra y Gales pierden 2.870 millones de litros al día en fugas, una quinta parte de todo lo que bombean. Y, frente a eso, lo único que puede hacer el sector ahora mismo es prohibir el uso de mangueras. Una medida que, como mucho, ahorra 577 millones. Golpear elefantes con matamoscas.

Las imágenes de Hyde y Regent Park que encabezan este artículo son un síntoma de un problema mucho mayor. Uno que parecemos incapaces de tomarnos en serio hasta que sea demasiado tarde.

Imagen | Copernicus

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