Cómo jugar a todos los 'Resident Evil' en orden cronológico

Desde 1996, es tradición en la franquicia 'Resident Evil' no dejar claras las claves de su historia a sus jugadores. La narrativa difusa, los detalles parcos y la información lateral son habituales en la franquicia y ni los recientes remakes ni las últimas entregas hacen demasiado por aclarar la alambicada continuidad del juego, aunque sí es cierto que parece haber cierta voluntad de simplificación.

Vamos a intentar arrojar algo de luz a la oscura historia en la que se sustentan los argumentos de los 'Resident Evil', y para ello hemos ordenado cronológicamente los videojuegos. Precuelas primero, y el resto ordenados para entender a fondo la historia del choque colosal entre Umbrella y STAR, con muertos resucitados y mansiones coloniales al fondo. Estos son los juegos de 'Resident Evil' en orden cronológico, con las fechas ficticias donde transcurren.

AVISO: Como es natural, este texto contiene spoilers de algunos elementos claves del argumento de la franquicia. Adéntrate bajo tu responsabilidad.

'Resident Evil Zero' (2002): 23 de julio, 1998

Como su propio título indica, este juego transcurre inmediatamente antes del 'Resident Evil' original, y sigue a Rebecca Chambers, miembro del equipo Bravo del grupo de operaciones especiales STARS y a un presidiario, Billy Coen, que investigan una serie de asesinatos en las montañas. Allí se topan con un tren accidentado perteneciente a la corporación Umbrella. Uno de los agentes de la empresa, Albert Wesker, es enviado a ocultar las pruebas.

También en esta aventura conoceremos a James Marcus, responsable de los ataques al tren y al convoy donde viajaba Coen, y científico que desarrolló un virus para su empleo por Umbrella como arma bacteriológica. La Queen Leech, una sanguijuela mutada con ese T-Virus, acaba tomando control de su cuerpo. Si quieres un aperitivo a 'Resident Evil Zero', pásate por 'Wesker's Report II', unos diarios escritos para promocionar el remake de 2002 de 'Resident Evil' que puedes leer traducidos al inglés aquí. En ellos descubrirás más sobre Wesker, personaje clave de la saga, primer compañero de Marcus y luego hombre-para-todo al servicio de Umbrella.

'Resident Evil' (1996): 24 de julio, 1998

Pasamos al primer juego editado de la franquicia: el mítico 'Resident Evil' original. El día siguiente a lo narrado en 'Zero' conocemos al resto del Equipo Bravo de STARS. Chris Redfield, Jill Valentine y Barry Burton (a los que se une ocasionalmente Rebecca Chambers) deambulan por la mansión de Oswell Spencer, uno de los fundadores de Umbrella, y cuyos sótanos están hechos un sindiós debido al sabotaje de Marcus. Mientras intentan salir de ahí se descubre que Wesker está intentando chantajear a Barry, y el agente de Umbrella libera (y aparentemente muere en el proceso) una bestia mutante llamada Tyrant.

'Resident Evil 3: Nemesis' (1999): 27-28 de septiembre, 1998

En términos generales, las entregas 2 y 3 de 'Resident Evil' son casi simultáneas, pero si nos ponemos especiales, en realidad la segunda está insertada cronológicamente en mitad de la tercera entrega. En la primera mitad de la tercera parte, Jill Valentine intenta huir de una Raccoon City hecha mistos por la acción del T-Virus desatado. Un Tyrant power-upeado con un parásito creado en los ochenta, llamado Nemesis, intenta acabar con todos los miembros de STAR supervivientes para encubrir las maldades de Umbrella.

Mientras tanto, Umbrella envía a su propia unidad de operaciones especiales, la UBCS, para que ayuden a contener a los infectados. En realidad lo que quieren es monitorizar cómo los zombies reaccionan ante un equipo armado, con lo que queda clara la intención de la compañía de usar el T-Virus como bio-arma. Jill y un miembro del UBCS, Carlos Oliveira, se hacen amigos, y ella es infectada. Se refugian en una iglesia abandonada mientras que...

'Resident Evil 2' (1998): 29 de septiembre, 1998

Nuestros nuevos protagonistas son Claire Redfield, que busca a su hermano Chris en Raccoon City, y Leon Kennedy, en su primer día en la comisaría de la ciudad. Leon conocerá también a Ada Wong, que busca una muestra del G-Virus de William Birkin -joven y ambicioso virólogo de Umbrella-, mucho más potente que el T-Virus. En realidad, trabaja para la misteriosa Organización. La historia de Birkin, su intento de traicionar a Umbrella y su autocontagio del G-Virus (y posterior mutación) son la historia tras el caos inicial en Raccoon City, a causa de un accidente con muestras del T-Virus. Claire acaba salvando a Sherry Birkin, hija del científico, cuando este intenta infectarla con el G-Virus.

'Resident Evil 3: Nemesis' (1999): 1 de octubre, 1998

En la segunda mitad de RE3, Carlos y Jill (ya curada del T-Virus) tienen que salir de Raccoon City antes de que el ejército estadounidense borre la ciudad del mapa con una bomba nuclear. Barry aparece in extremis para salvar a nuestros dos héroes antes de que una instalación de Umbrella vuele por los aires y Nemesis sea definitivamente derrotado.

'Resident Evil Survivor' (2000): Noviembre, 1998

El primer spin-off de la saga se adentró por primera vez en el arcade puro, dejando atrás los modos del survival horror y adelantándose a la cuarta entrega y a la primera persona de la séptima. Tenemos a un protagonista amnésico intentando descubrir quién es, con enemigos salidos del segundo juego y un nuevo tipo de Tyrant. El juego y su secuela son divertidos, pero inferiores a las entregas con pistola de luz de Wii.

'Resident Evil Code Veronica' (2000): 29-30 de diciembre, 1998

Claire Redfield sigue buscando a su hermano, pero es capturada por Umbrella y enviada a una isla-prisión. Descubrimos que Wesker fingió su muerte porque estaba infectado con un virus que le daba fuerza sobrehumana, y provoca el caos liberando una muestra del T-Virus. También descubrimos que ha traicionado a Umbrella y tiene sus propios planes. Más gente: Steve Burnside, otro preso que ayuda a Claire; Alfred Ashford, alcaide chiflado cuya personalidad se desdobla en la de su gemela Alexia

Ésta, en realidad, está prisionera en una base de Umbrella en la Antártida, y allá que van Claire y Steve. Las investigaciones de Chris Redfield le acaban llevando también allí, y también llega Wesker, con sus propios y misteriosos planes. La monstruosa Alexia es vencida, Wesker sobrevive gracias a sus poderes y Umbrella parece, ahora ya sí, definitivamente cancelada.

'Resident Evil: The Darkside Chronicles' (2009): Verano, 2002

Nueva relectura de los sucesos que tuvieron lugar entre 1998 y 2002. Es una secuela de 'Umbrella Chronicles', que se sitúa antes en el tiempo aunque el juego salió después. Es una versión mejorada de aquel juego de pistola para Wii y los protagonistas son un combinado de personajes de otros juegos, como Leon S. Kennedy, Claire y Chris Redfield o Steve Burnside entre otros. Sirve para sentar los precedentes del algo aislado argumentalmente 'Resident Evil 4'. En este caso, Leon viaja tras 'Resident Evil 2' a Sudamérica para investigar a un capo de la droga con conexiones con Umbrella.

'Resident Evil: Dead Aim' (2001): Septiembre, 2002

Cuarto juego de la serie de pistola de luz de Capcom para Playstation 2, y uno de los mejores de su tipo en la franquicia. Sus protagonistas han sido olvidados (aunque se recuperaron para el crossover 'Namco × Capcom' de 2005) y se recupera la idea del crucero que ya se descartó para alguna secuela oficial. Transcurre después de la destrucción de Raccoon City y con una Umbrella aún deseando sembrar el caos en el mundo con misiles de T-Virus apuntando a las principales capitales del mundo.

'Resident Evil: Umbrella Chronicles' (2007): Febrero, 2003

Este juego sobre raíles para Wii, aparte de ofrecer una diversión de primera, está integrado en el lore de la franquicia (a veces contradiciéndolo), con niveles que sobrevuelan toda la cronología de la saga, de 'Zero' a 'RE3'. Como en 'Darkside Chronicles', hay abundantes protagonistas de otros juegos: Rebecca Chambers, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Ada Wong y otros. Lo ubicamos aquí por el nivel exclusivo 'El fin de Umbrella', donde Chris Redfield y Jill Valentine visitan una base de operaciones de Umbrella ubicada en Rusia.

'Resident Evil 4' (2005): 2004

Un juego casi desconectado del resto de la serie, y que arranca cuando el agente (ahora para el gobierno) Leon Kennedy llega a un pueblo perdido de España con la misión de rescatar a la hija del presidente, Ashley. El lugar está infectado con un parásito, Las Plagas, sin vinculación con Umbrella. Hace su aparición Ada Wong, aquí trabajando para Wesker y en busca del parásito, pero acaba ayudando a Leon en su misión (y quedándose con una muestra de Las Plagas)

'Resident Evil Revelations' (2012): 2005

Este spin-off transcurre poco después de 'Resident Evil 4' y trae de vuelta a Jill Valentine como protagonista, acompañada de Chris Redfield y un agente anti-bioterrorista nuevo, Parker Luciani. A principios de la década pasada, la franquicia se centró en reflejar el conflicto entre bioterroristas (Umbrella, amigos y renovaciones) y la respuesta gubernamental, con agentes de distintas organizaciones. Volvemos al ambiente de un barco abandonado, uno de los temas recurrentes de la serie después de haber sido descartado en los orígenes de la franquicia.

'Resident Evil 5' (2009): 2009

En 2009, Chris Redfield viaja, a las órdenes de una agencia antiterrorista, al ficticio país africano de Kijuju, acompañado de la agente Sheva Alomar, para investigar un nuevo brote de Las Plagas. Tras eliminar al responsable, descubren el origen natural del T-Virus de Umbrella, ahora conocido como virus Progenitor. Entra en juego una nueva compañía, Tricell, dueña de la agencia para la que trabajan Redfield y Alomar y continuadora de los planes de Umbrella.

Por supuesto, Albert Wesker no anda lejos, y sorprendentemente, tampoco Jill Valentine, que sigue viva. Descubrimos más sobre los orígenes de Wesker como un clon infectado y rebelde al servicio de Umbrella. Descontento con esta naturaleza, Wesker decide contaminar a la humanidad con un nuevo virus, el Uroboros, derivado directo del Progenitor original, al estilo del T-Virus. Se revela que Jill está controlada por Wesker debido a sus características genéticas, pero es liberada. Wesker y el CEO de Tricell mueren en el enfrentamiento final.

Ojo también a los dos DLC que salieron del juego: 'Lost in Nightmare' transcurre antes de 'Resident Evil 5', y en él Jill Valentine y Chris Redfield rastrean al mismísimo fundador de Umbrella, Oswell E. Spencer. Lo que hace pensar que 'Resident Evil Resistance', el reciente modo del remake de 'RE3' transcurre en algún momento posterior a este 'Lost in Nightmare'. El otro DLC de 'RE5', 'Desperate Escape', muestra a Jill y otro agente de la BSAA, Josh Stone, enfrentándose entre sí y contra la corporación Tricell. Transcurre paralelo al juego principal de 'RE5'.

'Resident Evil: Revelations 2' (2012): 2011

Con 'Resident Evil 5' y sus DLCs cronológicamente por delante (aunque hay quien opina que 'Revelations 2' iría por delante de 'RE5'), llega la secuela de 'Revelations' con una entrega protagonizada por Claire Redfield (ahora como operativa de una agencia ecologista conocida como Terra Save), el pupas de Barry Burton, del 'Resident' original, y su hija Moira. 13 años después del holocausto de Raccoon City, vuelve el virus Uroboros y viejos conocidos del clan Wesker, incluso a los que creías desaparecidos.

'Resident Evil 6' (2012): 2012-2013

'Resident Evil 6' cuenta tres historias, todas posteriores a los hechos del anterior juego y casi todas con viejos conocidos. No es el caso de la historia de Jake Muller, que descubre que es el hijo de Albert Wesker. Vuelve Sherry Birkin de 'Resident Evil 2', ya adulta, en una misión europea de rescate de Muller, y con un torrente sanguíneo que puede contener una potencial cura para el virus.

Chris Redfield, tercero en discordia, se une a la acción cuando las cosas se ponen feas. Umbrella, por su parte, ha resucitado, ha creado un clon malvado de Ada Wong y está comandada por Derek Simmons, que asesina al presidente y tiene un plan para extender el virus por todo el mundo. Finalmente, Neo-Umbrella es borrada de la faz de la Tierra ciertamente presentando menos resistencia que la anterior encarnación de la compañía.

'Umbrella Corps' (2014): 2015

Este reciente y desastroso shooter táctico solo roza tangencialmente el argumento de la franquicia, centrándose en los tejemanejes pseudobélicos de Umbrella (ahora reconvertida en compañía militar privada, llamada Blue Umbrella desde 2007) y un par de equipos paramilitares combatiendo para hacerse con sus recursos. Ahora Umbrella son los buenos, sí, se asocian con la BSAA, luchan contra las armas biológicas y su acción corre más o menos paralela a 'Resident Evil 6'.

'Resident Evil 7' (2017): 2014-2017

El último juego cronológico de la serie nos brinda, con el cambio de perspectiva a primera persona, una nueva historia que se aleja de lo que habíamos visto en entregas recientes. Ethan Winters es un hombre que busca a su mujer desaparecida Mia en las inmediaciones de la casa de la siniestra familia Baker. Cuando la encuentra, descubrimos cómo ha llegado allí: tras un accidente, en compañía de una chica llamada Eveline. En realidad, Mia es un agente y Eveline una bioarma, causante de todo el desastre y responsable última de atraer a Ethan hasta allí.

'Resident Evil 8: Village' (2021): 2021

'Resident Evil 7' acababa con Chris Redfield salvando a Ethan y a su mujer (dependiendo de las elecciones que se hayan tomado en el juego) en un helicóptero con el logo de Umbrella. Tres años después conoceremos el final de su historia, con más elementos vinculados a Umbrella y a sus orígenes. Desde aquí la cronología da un salto nunca antes visto: el contenido descargable 'Shadow of Rose' está ambientado 16 años después, lo que nos pondría en 2037, con la hija de Ethan intentando deshacerse de lo poderes heredados de su padre.

'Resident Evil Requiem' (2026): 2026

Cinco años después de 'Village', la novena entrega de la saga recoge el testigo de Ethan Winters repartiéndose entre dos protagonistas jugables y dos maneras opuestas de jugar. Aquí la cámara se va al hombro y la balanza se inclina del terror a la acción marca 'RE4': un arsenal enorme, ejecuciones cuerpo a cuerpo con hacha y una pulsera que convierte cada baja en puntos para mejorar el equipo. La cosa se dispara —literal— con el regreso a las ruinas de Raccoon City, con jefes descomunales y un tono nostálgico que, según el análisis de VidaExtra, tira de recuerdo sin caer en el fan service.

En Xataka | Un fan de 'Resident Evil 4' se empeñó en encontrar la localización exacta del juego. Veredicto: Cantabria