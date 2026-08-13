Ya es oficial: los nuevos Bose QuietComfort Gen 2 llegan hoy con una de las mejores funciones de la versión Ultra

Bose no descansa en verano y ha aprovechado este mes de agosto para presentar unos nuevos auriculares de diadema. Se trata de la segunda generación de sus QuietComfort, unos auriculares que destacan por ofrecer un muy buen sistema de cancelación activa de ruido y que vienen con varias novedades que os vamos a contar a continuación. Los auriculares, por cierto, llegan hoy mismo a las tiendas por 359 dólares (de momento, no tenemos precio en euros).

Nuevo sistema de audio espacial y más novedades

Estos auriculares (al igual que otros con el apellido QuietComfort) tienen la cancelación de ruido como uno de sus principales pilares. El de esta nueva generación viene mejorado con respecto a los primeros QuietComfort, destacando un sistema especialmente pensado para evitar fugas de aislamiento para usuarios que utilizan gafas o tienen el pelo largo.

Además de esto, la principal novedad de este nuevo modelo es la llegada de la tecnología Bose TrueSpatial, ya presente en la versión Ultra. Viene a ser un sistema de audio inmersivo que procesa cualquier sonido estéreo convencional y te da una sensación de tener altavoces enfrente. Este, además, tiene tres modos diferentes, donde destaca uno en movimiento que hará que el sonido se sincronice con el movimiento de la cabeza.

Seguimos con las novedades. En la primera generación de estos Bose, el cable USB-C solo servía para cargarlos. La nueva versión trae la novedad de que también nos va a servir para escuchar música, incluso en alta resolución. Esto te puede venir muy bien si quieres utilizarlos con un portátil, un móvil o una tablet, por ejemplo. También podrás escuchar música mientras los cargas.

A todo lo anterior debemos sumarle una diadema que ha sido rediseñada para que el ajuste sea más cómodo, ideal especialmente si eres un usuario que tiene pensado usarlos en sesiones largas. Tienen Bluetooth 5.4 (y conexión multipunto) y cuentan con una autonomía de 24 horas que se reduce hasta las 18 si activamos el audio inmersivo.

⚡ EN RESUMEN: bose quietcomfort gen 2 ✅ LO MEJOR Audio inmersivo: La llegada de la tecnología Bose TrueSpatial es una gran noticia, puesto que mejora la experiencia a la hora de escuchar música o ver pelis.

La llegada de la tecnología Bose TrueSpatial es una gran noticia, puesto que mejora la experiencia a la hora de escuchar música o ver pelis. Buena cancelación de ruido (incluso si usas gafas): La cancelación de ruido de la anterior versión era buena, pero esta mejora especialmente para usuarios que usan gafas. ❌ LO PEOR Su autonomía: Su autonomía se reduce a menos de 20 horas usando el audio inmersivo, una cifra relativamente corta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares con gran cancelación de ruido y audio inmersivo para viajar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa con mucha más autonomía, como la que ofrecen los Sony WH-1000XM6.

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Imágenes | Bose

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