Linus Torvalds, desarrollador y fundador de Linux, sobre dirigir su empresa hoy: "Ya no soy programador"

Linus Torvalds creó el kernel Linux en 1991, pero 35 años después ya no se define como un programador que escribe código. Durante el Open Source Summit India 2026 explicó que apenas lee código del proyecto de código abierto, y que hoy se considera más bien un jefe de proyecto. Uno de los programadores más legendarios de la historia ha abandonado esa labor, y es probablemente lo mejor que le podía pasar al proyecto.

Lo de programar, como que no. Torvalds explica en ese encuentro que sigue escribiendo pequeños parches, pero no los integra en el código: solo son sugerencias sin probar que los mantenedores (responsables de gestionar distintas partes del kernel) pueden revisar, corregir y devolver listos para integrar en el proyecto. El creador de Linux sigue dirigiendo el proyecto y siendo su máximo responsable, pero programar, lo que se dice programar, programa muy poquito.

Su trabajo es entender el código, no picarlo. Torvalds comenta también que cuando recibe una petición de integración de código (pull request), necesita tener una visión general perfecta de lo que se pretende lograr con esos cambios. Su labor se centra en leer las explicaciones de esos cambios y por qué se sugieren. Solo "baja" a nivel de código cuando algo le llama la atención: un fallo de compilación o alguna modificación sospechosa, por ejemplo.

Bastan dos herramientas. "Git y el correo electrónico son las dos únicas herramientas que realmente uso", explicó Torvalds, aunque también usa el buscador de Google para documentarse y buscar información. Resulta sorprendente y casi anacrónico que ese sea su catálogo de herramientas en una industria inundada de entornos de desarrollo, plataformas colaborativas y asistentes de IA. Hay mantenedores que sí usan por ejemplo herramientas de IA para revisar parches, pero él prefiere mantenerse en una capa más alta porque su labor fundamental, explica, es trabajar con personas, no con herramientas.

El verdadero problema de Linux ya no suele ser técnico. El célebre creador del kernel Linux explica que los errores de código son relativamente fáciles de resolver. Lo que realmente le estresa son los conflictos entre las personas, y es normal. Un proyecto con miles de colaboradores y responsables repartidos por todo el mundo depende en gran medida de la confianza que tienen unos en otro y de su correcta coordinación. Él mismo admitía que en el pasado había contribuido a algunos problemas personales con los desarrolladores, y explicaba que ha trabajado para cambiar su forma de relacionarse con la comunidad de desarrolladores.

La IA refuerza todavía más ese cambio de funciones. La llegada de los modelos de IA se ha notado especialmente en el ámbito de la programación, y Linus Torvalds ha entendido que esta tecnología tenía una gran oportunidad en el ámbito del desarrollo del kernel Linux. Explica cómo la IA ya ha detectado errores interesantes, incluidos algunos que se deberían haber detectado hace décadas. Sin embargo también recuerda que hasta comienzos de 2026 la IA había generado más "basura" que código útil, especialmente informes de fallos que eran falsos positivos. Para él la IA comienza a aportar más productividad de la que destruye, pero sigue dejando claro que detrás de la IA siempre tiene que haber una persona que entienda el código generado por la IA para participar en el proceso y supervisarlo.

Que Linus ya casi no programe es buena noticia. Linux ha crecido de tal forma que su creador ya no necesita ser quien más código escribe ni quien mejor conoce cada subsistema. Esa evolución en sus responsabilidades es probablemente lo que mejor podía pasarle a un proyecto que ha conquistado al mundo —aunque no nuestros escritorios—. El valor de la labor actual de Torvalds está en mantener el criterio técnico, en coordinar su red de colaboradores y mantenedores, y en detectar qué encaja y qué no en un Linux que está más vivo que nunca.

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